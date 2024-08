Nguyên văn bài đăng của LyLy:

Sau khi làm việc với Giám đốc Âm Nhạc, đây là ca khúc phù hợp nhất với định hướng âm nhạc và hình ảnh mà Ly muốn xuất hiện tại Our Song với chủ đề làm mới lại những bản hit cũ. Là do Ly TỰ CHỌN, không ai ép hoặc bốc thăm. Lí do đơn giản là vì Ly thật sự yêu thích ca khúc này, nó gắn liền thời học sinh của Ly nên mang lại rất nhiều cảm xúc. TỰ TRỌNG NGHỀ NGHIỆP không cho phép Ly chọn vì những mục đích nào khác. Chỉ duy nhất là âm nhạc. Kèm theo đó, trước đây cũng chưa có thông báo chính thức và công khai nào của tác giả về việc không cho Ly sử dụng bài hát của tác giả (vì trước giờ Ly chưa bao giờ hát nhạc của anh, chỉ hát nhạc tự sáng tác. Trường hợp của Orange trước đây thì khác). Những chuyện không hay xảy ra đã lâu, bản thân Ly cũng không còn để tâm nữa nên dẫn đến việc không khéo trong khâu chọn bài hát, phiền đến tác giả cũng như ban tổ chức của chương trình. Ly xin được rút kinh nghiệm.

"Hương Đêm Bay Xa" của tác giả Châu Đăng Khoa do chị Hari Won thể hiện với Ly luôn là phiên bản hay nhất, đặc biệt nhất từ trước đến giờ. Đối với Ly, âm nhạc là để thưởng thức. Với cương vị là 1 người viết nhạc, Ly luôn mong muốn âm nhạc của mình được yêu thích, lan toả và mang lại giá trị tinh thần cho tất cả mọi người. So, just relax and enjoy. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.