Cựu ca sĩ Melissa Schuman, năm nay 39 tuổi, là cái tên đang gây chú ý khi xuất hiện trong series điều tra Fallen Angels (Những thần tượng sa ngã): Nick và Aaron Carter. Trong đó cô đã có tuyên bố khiến thế giới chấn động rằng Nick Carter đã cưỡng hiếp cô trong căn hộ của anh ta ở Santa Monica vào năm 2003, khi cô còn là thiếu nữ 18 tuổi.

Melissa Schuman là 1 trong 3 phụ nữ tố cáo đã bị Nick Carter cưỡng bức trong bộ phim tài liệu mới.

Trong kho tài liệu, Schuman tiết lộ rằng cô không muốn thu âm bản song ca There For Me với ngôi sao Backstreet Boys sau khi bị cưỡng bức nhưng khi ấy cô cảm thấy bế tắc, đang cố gắng bắt đầu sự nghiệp solo và cần sự hỗ trợ từ quản lý của mình. Tuy nhiên, ca khúc này lại được sử dụng như một "bằng chứng ngoại phạm" về việc Nick Carter cưỡng hiếp Schuman. Đáng chú ý, quản lý lúc bấy giờ của Schuman - Kenneh Crear - dường như cũng tham gia vào sự việc khi đã giới thiệu ca khúc này đến cho cô. Kenneh Crear trước đó cũng từng làm việc với Nick Carter.

Cô nói: “Bây giờ khi tôi nhìn lại bài hát này, tôi có cảm giác gần như tôi đã bị "đưa vào tròng", lúc đầu nó được cho là sẽ thực sự giúp ích cho sự nghiệp của tôi, nhưng trên thực tế, nó giống như một bằng chứng ngoại phạm đối với anh ấy hơn”.

Ca khúc There For Me của Nick Carter và Melissa Schuman.

Tuy nhiên, cựu quản lý Kenneh Crear trong đệ trình lên tòa án hồi năm 2023 lại nói rằng anh không nhớ đã ký hợp đồng với Schuman, nhưng nói rằng anh ấy đã đề nghị giúp đỡ cựu ca sĩ này. Anh cho biết trong trí nhớ của mình thì Schuman "rất hào hứng với cơ hội được làm việc với Carter" và cô ấy tỏ ra "không hề do dự, căng thẳng hay lo lắng trong phản ứng của mình".

“Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, ‘Tôi có phải ở một mình với anh ấy không?" - Schuman chia sẻ. Rồi Kenneh Crear nói " Ồ, không, nó đã được ghi sẵn rồi. Bạn chỉ cần vào và làm phần việc của mình". Đây là tất cả những gì Schuman nhớ lại trong kho tài liệu về quá trình thu âm ca khúc There For Me . Cô cho biết thêm: “Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Kenneth đang nhìn tôi, như thể anh ấy đang quan sát tôi. Và anh ấy nói, ‘Nick đang hẹn hò với Paris Hilton.’”

Nick Carter giai đoạn 2003, đang hẹn hò với Paris Hilton.

Schuman nói rằng cô hy vọng Nick Carter sẽ để mình yên, và mặc dù cô ấy cảm thấy cực kì khó xử sau khi bị cưỡng bức, nhưng cô vẫn quyết định tiếp tục song ca vì sự nghiệp solo của mình. Thậm chí sau khi ca khúc được thu âm xong, Schuman còn phải biểu diễn quảng bá ca khúc này 1 lần với Nick Carter, nằm trong thỏa thuận với Sony Records: “Khi buổi giới thiệu diễn ra, tôi nhớ đã nhìn thấy anh ấy và tôi như chết lặng. Hoàn toàn đóng băng. Tôi rất sợ,” cô nói. “Và tôi rất lạnh lùng với anh ấy và chúng tôi đã hát song ca. Tôi thậm chí không nghĩ rằng mình đã nhìn anh ấy và cuối cùng anh ấy nói, 'Rõ ràng là chúng ta không thích nhau.' Và đó là những lời cuối cùng anh ấy nói với tôi."

Quản lý Crear thì tuyên bố ngược lại: " Ông Carter đã có hợp đồng thu âm và không cần showcase. Vì sự chuyên nghiệp của chúng tôi nên ông ấy đồng ý hát song ca với cô Schuman như một ân huệ để tôi hỗ trợ sự nghiệp solo đầy tiềm năng của cô Schuman", đồng thời nói thêm rằng Schuman và Carter đã "đi chơi và giao lưu" sau buổi biểu diễn.