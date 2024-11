Liên tiếp các đêm nhạc tại Mỹ Đình bị huỷ, trách nhiệm thuộc về ai?

Liên tiếp các đêm nhạc Kpop tại Mỹ Đình bị huỷ

2 năm đổ lại đây, Việt Nam ghi dấu mạnh mẽ trên thị trường concert, music festival. Sao quốc tế về Việt Nam ngày càng nhiều, đặc biệt là sao Hàn Quốc. Thị trường Việt được coi là một trong những mảnh đất “béo bở” nhờ lượng fan đông đảo và chịu chi, đã được chứng minh qua những buổi concert, fan meeting, fancon cháy vé. Đình đám nhất phải kể đến 2 đêm Born Pink Hà Nội, fancon Daesung (BIGBANG), Super Show 9 của Super Junior, concert của Baekhyun, Chanyeol (EXO), concert Kim Jae Joong,...

2 đêm Born Pink Hà Nội của BLACKPINK mở ra kỷ nguyên mới cho thị trường concert tại Việt Nam

Bắt nhịp làn sóng này, nhiều nhà làm show kết hợp sao Hàn - Việt, tổ chức cả những đại nhạc hội bùng nổ. Song, không phải đại nhạc hội nào cũng thành hình. Liên tiếp trong 2 năm, fan Kpop “chưng hửng” vì 2 đại nhạc hội dự kiến tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình bị huỷ vì lý do “trời ơi đất hỡi”. Mới đây nhất là K-Time Live in Hanoi.

Giữa tháng 10, đại nhạc hội K-Time Live công bố tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình trong 2 ngày 16-17/11. 2 đêm nhạc quy tụ nhiều nhóm nhạc và ca sĩ solo Hàn Quốc như Super Junior D&E (Donghae và Eunhyuk), Super Junior L.S.S (LeeTeuk, Shindong, Siwon), Apink, The New Six, Highlight, ONF, TripleS, ca sĩ Hyolyn, Hwasa và Onew. Thông tin này thu hút sự chú ý của các fan Kpop. Nhiều fandom hào hứng chuẩn bị săn vé, lên kế hoạch chào mừng idol về Việt Nam.

Lineup show K-Time Live dự kiến tổ chức tại Mỹ Đình, phút chót bị huỷ

Cổng bán vé được mở vào ngày 30/10, với mức giá dao động từ 800 nghìn - 4.5 triệu đồng. Nhưng càng gần đến ngày diễn ra sự kiện, BTC show K-Time Live và các “đầu mối” tại Việt Nam vẫn im lặng, không có bất cứ động thái nào trong việc tổ chức 2 đêm diễn tại Mỹ Đình. Giữa lúc này, cơn sốt 2 concert Anh Trai tháng 12 “đổ bộ”, dân tình càng “nóng ruột”.

Đến ngày 13/11, BTC K-Time Live đăng thông báo huỷ show. “Chúng tôi hiểu rằng điều này gây thất vọng cho những người hâm mộ đã mong chờ sự kiện, nhưng vì những lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi buộc phải dừng kế hoạch tổ chức như đã định. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và rất tiếc vì không thể mang đến cho các bạn một sự kiện đúng như mong đợi" - BTC đăng tải trên fanpage có 2000 nghìn người theo dõi. Đối với những khách hàng đã mua vé, toàn bộ số tiền sẽ được hoàn trả theo quy định của đơn vị phân phối vé - Ticketbox.

Đến ngày 13/11, BTC K-Time Live đăng thông báo huỷ show

Trước khi BTC K-Time Live công bố huỷ show, ekip nghệ sĩ Hàn đã lên tiếng trước. Around US Ent - quản lý nhóm nhạc Highlight - cho biết các thành viên bị hủy bỏ buổi biểu diễn ngày 17/11, do phía BTC nhiều lần không tuân thủ hợp đồng. Sự vụ này khiến dân tình cảm thấy bị “deja vu”.

Around US Ent - quản lý nhóm nhạc Highlight - cho biết các thành viên bị hủy bỏ buổi biểu diễn ngày 17/11, do phía BTC K-Time Live nhiều lần không tuân thủ hợp đồng

Highlight, nhóm nam đình đám gen 2 đã từng gặp vấn đề tương tự với đại nhạc hội Giáng sinh Mỹ Đình - Kpop Festival Open Air #2 năm 2023. Show diễn do BOM Ent. đứng ra tổ chức bị huỷ với lý do tương tự. Ở thời điểm ấy, hậu quả còn nặng nề hơn cả vì loạt fandom nghệ sĩ như Kim Jae Joong, Chanyeol (EXO), Highlight,... đã đổ tiền mua vé, làm project chào mừng thần tượng, treo banner, LED khắp Hà Nội. Số tiền mà các fandom Việt bỏ ra là không xuể. Chưa kể, tiền vé cũng “không cánh mà bay”.

Trước đó, Kpop Festival Open Air #2 cũng khiến fan Việt chưng hửng vì huỷ show trước giờ G. Nghệ sĩ bất mãn, fan thiệt hại số tiền khổng lồ

Khán giả mệt mỏi

Việc show huỷ ngay khi công tác bán vé đã được tiến hành để lại hậu quả khó lường, mà khán giả là người gánh chịu nặng nhất. Đầu tiên phải kể đến tài chính và tinh thần người hâm mộ. Về phần K-Time Live, vì phân phối qua kênh uy tín là Ticketbox nên fan vẫn có cơ may được bồi thường. Nhà phân phối này cam đoan sẽ hoàn tiền cho những khán giả đã mua vé.

Ticketbox cam đoan hoàn tiền vé cho khán giả đã mua vé K-Time Live

Nhưng, khán giả mua vé show Giáng sinh Mỹ Đình năm 2023 thì không may mắn như vậy. Thời điểm ấy, vé show được phân phối qua Cake. Khi sự vụ xảy ra, BTC Bom Entertainment cam đoan hoàn tiền, đơn vị phân phối thì không lên tiếng. Song đến nay, 1 năm đã trôi qua, Bom Entertainment vẫn bặt vô âm tín. Nhiều fan dần chấp nhận việc mất trắng khoản tiền này.

Ngoài tiền mua vé show, các fandom còn tiêu tốn khoản chi phí khổng lồ cho những hoạt động chào mừng thần tượng. Đến nay, dư âm của vụ huỷ show Giáng sinh Mỹ Đình vẫn là một “bóng đen” trong ký ức người hâm mộ. Những project khủng của fandom EXO, 2PM, Highlight lên đến hàng trăm triệu đồng. Công sức, thời gian thực hiện đều bị “đổ sông đổ bể”.

Sự kiện này khiến khán giả ám ảnh. Bởi lẽ, khi ấy ai cũng ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Thậm chí là sân khấu tại Mỹ Đình đã được dựng lên, chỉ còn 1 ngày trước giờ G, đồng loạt nghệ sĩ đều thông báo rút khỏi line-up.

Đến nay, Bom Entertainment vẫn bặt vô âm tính. Tiền vé mất, fan còn tiêu tốn số tiền khổng lồ cho các project chào mừng thần tượng hồi năm ngoái

Sự thất vọng không từ ngữ nào có thể tả xiết. Dần dà, khán giả Việt không còn mặn mà với đại nhạc hội Kpop được tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, huỷ show với lý do không đáp ứng được điều khoản hợp đồng, làm lỡ dở lịch trình đã định của nghệ sĩ dẫn đến nguy cơ hạ thấp uy tín các nhà làm show Việt, để lại ấn tượng xấu trầm trọng trong mắt ekip nghệ sĩ Hàn. Điển hình như nhóm nhạc Highlight góp mặt ở cả 2 lineup bị huỷ, công ty quản lý nhóm không còn lòng tin khi nhận show Việt Nam.

Highlight 2 lần lỡ hẹn với fan Việt vì cùng 1 nguyên nhân, công ty quản lý bất lực

Trách nhiệm thuộc về ai?

Giữa show Kpop Festival Open Air #2 và K-Time Live có nhiều sự tương đồng. Hai sự kiện diễn ra cách nhau 1 năm, cùng thời điểm mùa lễ hội cuối năm. Line-up tập trung vào dàn sao Hàn, những nghệ sĩ - nhóm nhạc gen 2, 3 tên tuổi có phần hạ nhiệt.

Giữa làn sóng đu thần tượng quốc nội đang bùng nổ, spotlight thuộc về 2 concert Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sắp diễn ra vào tháng 12 sắp tới, dàn line-up của show K-Time Live thực sự “lép vế”. Line-up toàn sao Hàn đã qua thời hoàng kim thách thức BTC phải lấp đầy venue có quy mô lên đến 40 nghìn khán giả. Cư dân mạng cho rằng, đây là lý do khiến đại nhạc hội Hàn Quốc hạ nhiệt khi tổ chức ở Việt Nam.

Dàn lineup của K-Time Live không đủ sức hút để "đọ" với 2 concert Anh Trai

Việc không đo lường, tính toán sức mua, công bố tổ chức tận 2 đêm nhạc ở Mỹ Đình là một nỗ lực quá sức đối với BTC K-Time Live. Nhưng khi mọi thứ vào thế “đã rồi”, thì phải có trách nhiệm khắc phục thiệt hại. Đây chính là cốt lõi vấn đề.

Cả hai show Kpop Festival Open Air #2 và K-Time Live đều không rõ ràng thông tin về Ban tổ chức. Kpop Festival Open Air #2 khởi xướng bởi Bom Entertainment, một công ty hoạt động đa quốc gia thành lập từ năm 2022. Hoạt động chủ yếu của Bom Entertainment là kết nối, quảng bá văn hóa Hàn Quốc đến thị trường Việt Nam thông qua các sự kiện như concert, fan meeting...

Theo thông tin đăng ký tại Việt Nam, đơn vị này là Công ty TNHH BÔM Hà Nội, người đại diện công ty là Choi Se Jin. Công ty hoạt động đa quốc gia này từng đứng ra tổ chức chương trình Lee Jong Suk 2023 Fanmeeting tour - Dear. My with tại TPHCM hồi tháng 9/2023.

Fanpage của Bom Entertainment đã dừng cập nhật từ đầu năm nay. Vấn đề hoàn tiền vẫn chưa hoàn thành.

Về phần K-Time Live, vẫn chưa rõ đâu là bên chịu trách nhiệm tổ chức chính. Đối tác truyền thông chính tại Việt Nam là TJ Communications. Đơn vị này từng hợp tác với nhiều show diễn Kpop như concert Baekhyun ở TP.HCM tháng 4/2024. Khi có dấu hiệu K-Time Live sẽ không được tổ chức, TJ xác nhận với Tiền Phong đã rút khỏi sự kiện.

Bài đăng cuối cùng của TJ về show K-Time Live là từ 28/10, công ty này thông báo đã rút khỏi show

Chung quy, hai show diễn đều không có đơn vị nào tại Việt Nam đứng ra giải quyết hậu quả, bảo vệ quyền lợi khán giả. Khi thiệt hại xảy đến, fan chỉ có thể “kêu trời”, liên hệ các bên liên quan nhưng đều nhận về câu trả lời vô vọng. Bom Entertainment hiện tại còn im lặng không dấu vết.

Những sai phạm kiểu này, hiện chưa có chế tài nào xử lý thích đáng. MXH dấy lên nhiều “thuyết âm mưu”, cho rằng hai show kể trên là một cách thức lừa đảo tinh vi, nơi mà cả người hâm mộ lẫn nghệ sĩ đều bị “cuốn vào bàn cờ”.

Câu hỏi “Ai chịu trách nhiệm” cho các show diễn đã bị huỷ bỏ vẫn bỏ ngỏ. Điều này tạo ra một tiền lệ xấu trong văn hoá thần tượng Việt, “kéo chân” thị trường. Để nền công nghiệp âm nhạc phát triển, cần loại bỏ những ekip thiếu trách nhiệm, thiếu minh bạch này ra khỏi bản đồ, tránh phát sinh thêm nhiều sự vụ không may. Người trục lợi cuối cùng vẫn là một ẩn số, nhưng thiệt hại tài chính thì phơi bày trước mắt.