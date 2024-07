Đúng vào ngày 29/7/2023, nhóm nhạc toàn cầu BLACKPINK khiến MXH trong nước và quốc tế bùng nổ với 2 đêm concert “địa chấn” đỉnh cao thế giới chưa từng có trên SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Có lẽ sau 1 năm trôi qua, rất nhiều người hâm mộ của BLACKPINK vẫn chưa thể tin được giấc mơ 4 nữ thần tượng hàng đầu Kpop có mặt ngay tại Việt Nam và biểu diễn trên sân khấu ở thủ đô cuối cùng đã trở thành sự thật. Dù 2 đêm diễn đi vào lịch sử đó đã tròn 1 năm nhưng chắc chắn chỉ một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ khiến cộng đồng fan BLACKPINK thổn thức và bồi hồi khi nhớ về kỷ niệm mà không biết bao giờ mới có thể lặp lại thêm một lần nữa.

BLACKPINK “quẩy” theo fan Việt bên dưới sân khấu

Một trong những khoảnh khắc hậu trường không nhiều người biết phải kể đến giây phút BLACKPINK đứng dưới sân khấu và “quẩy” theo người hâm mộ Việt Nam. Trong phần dance challenge tại concert BORN PINK ngày đầu tiên, hàng chục nghìn khán giả đã cùng nhảy múa theo vũ đạo của BLACKPINK. Trước khi xuất hiện để thể hiện ca khúc Boombayah, Rosé là thành viên đầu tiên bước ra và lập tức giơ tay, nhún nhảy theo tiếng hát của các fan. Ngay sau đó, BLACKPINK cũng lần lượt xuất hiện ở vị trí bên dưới sân khấu, tận mắt thưởng thức màn fanchant và dance challenge của các fan Việt Nam.

Các cô nàng còn không quên “quẩy” theo fanchant rợp trời của fan Việt và bày tỏ rõ sự phấn khích. Trong video hậu trường xuất hiện trong tập BLACKPINK B.P.M Roll, ekip YG cũng tiết lộ cận cảnh biểu cảm của 4 nữ idol khi tận hưởng màn dance challenge của fan Việt.

Clip BLACKPINK “quẩy” theo fan Việt bên dưới sân khấu tại BORN PINK Hà Nội

Rosé là thành viên đầu tiên xuất hiện và lập tức nhún nhảy, giơ tay “quẩy” theo các fan Việt

Ngay sau đó cả 4 thành viên BLACKPINK đều cùng nhau nhảy múa, thích thú với màn fanchant và dance challenge rợp trời của VBLINK

Cận cảnh biểu cảm của BLACKPINK khi thưởng thức màn dance challenge của fan Việt được YG công bố trong video hậu trường

BLACKPINK liên tục nói tiếng Việt, giao lưu nhiều hơn các quốc gia khác

Khoảnh khắc khiến các fan không thể dừng “lụy” concert BORN PINK tại Hà Nội đó chính là BLACKPINK liên tục nói tiếng Việt để giao lưu với VBLINK. Chỉ trong đêm concert đầu tiên, đếm “sương sương” cũng đủ để thấy BLACKPINK nói không dưới 10 lần những câu tiếng Việt “tròn vành rõ chữ” đầy khó tin. Đây là điều vô cùng hiếm thấy bởi trong tổng số 66 đêm diễn của BLACKPINK, chiếm 90% concert các cô gái đều giao lưu với khán giả bằng tiếng Anh dù ở bất kỳ quốc gia nào. Ngay cả đến Thái Lan - quê nhà Lisa, các thành viên BLACKPINK cũng chỉ nói một số câu giao tiếp đơn giản với sự hướng dẫn của nàng em út.

Tuy nhiên ở Việt Nam lại hoàn toàn khác biệt. BLACKPINK khiến hàng chục nghìn fan Việt như muốn hét khản cổ họng khi liên tục nói những câu tiếng Việt vô cùng rõ ràng như “Xin chào Hà Nội”, “Các bạn có vui không”, “Các bạn hét lên đi”, “Mình yêu các bạn”, “Cảm ơn các bạn”, “Rất vui được gặp các bạn”, “Cảm ơn các bạn đã đến xem”,... Như thành viên Rosé cũng thừa nhận với Lisa rằng cô nàng đã luyện tập để nói tiếng Việt với VBLINK. Có thể thấy, màn “gặp gỡ” đầu tiên giữa BLACKPINK và fan Việt lần đầu tiên sau 7 năm là vô cùng đặc biệt khiến người hâm mộ vô cùng tự hào xen lẫn xúc động.

Clip tổng hợp BLACKPINK nói tiếng Việt trên SVĐ Mỹ Đình

Jennie và BLACKPINK gây “chấn động” với màn nhảy ca khúc See Tình - điều chưa từng xuất hiện trong bất kỳ concert nào

Trong cả hai đêm concert BORN PINK tại Hà Nội, Jennie đã hoàn toàn "chấp niệm" với ca khúc hit See Tình của Việt Nam và sẵn sàng nhảy cover trong cả hai đêm này. Việc Jennie nhảy cover ca khúc của Việt Nam đã trở thành khoảnh khắc gây chấn động cho không chỉ khán giả Việt mà còn là khán giả quốc tế. Bởi đây là điều chưa từng xảy ra trong chuyến hành trình world tour BORN PINK hơn nửa năm qua và hơn 60 show diễn tại các châu lục.

Clip Jennie và BLACKPINK nhảy See Tình

Jennie tiết lộ trước đó từng nghe giai điệu của See Tình nhưng không hề biết đây là ca khúc của Việt Nam. Chính vì vậy, khi đến đất nước hình chữ S và biết See Tình là một ca khúc nhạc Việt, cô muốn mang đến phần thể hiện đặc biệt này và hy vọng người hâm mộ hoàn toàn có thể tận hưởng.



Không chỉ dừng lại ở đó, Jennie còn sẵn sàng dạy vũ đạo See Tình cho 3 thành viên còn lại là Jisoo, Lisa, Rosé. Trước sự hưởng ứng phấn khích từ fan, Jennie đã cùng 3 thành viên một lần nữa thể hiện lại vũ đạo của ca khúc See Tình. Khoảnh khắc này sau đó đã gây sốt mạng xã hội và đẩy luôn ca khúc See Tình của Việt Nam vào top lượt tìm kiếm hot nhất trên mạng xã hội Twitter.

Jennie khiến hàng chục nghìn fan có mặt liên tục la hét khi nhảy ca khúc See Tình

Cô nàng còn rủ rê toàn bộ thành viên BLACKPINK nhảy vũ đạo đến từ một bản hit của Việt Nam

Trong tập phát sóng B.P.M Roll tập 31 của BLACKPINK, khoảnh khắc 4 cô gái cùng nhảy ca khúc See Tình cũng được phát sóng trên kênh YouTube hơn 94 triệu người đăng ký. Hay như Jennie còn dành tình cảm đặc biệt cho fan Việt khi đăng tải riêng story nhảy See Tình và không quên đính kèm dòng trạng thái: “For my Vietnam Blink (dành cho BLINK Việt Nam của tôi)”.



Jennie đích thân đăng tải video nhảy ca khúc See Tình lên story Instagram và dành tình cảm cho fan Việt

BLACKPINK đội nón lá, “quẩy” cùng fan Việt hai ca khúc cuối cùng của đêm diễn

Không chỉ dừng lại ở việc chào tiếng Việt hay nhảy See Tình, BLACKPINK còn thi nhau đội nón lá - biểu tượng văn hóa của Việt Nam trên sân khấu encore concert Born Pink. Cụ thể khi đang biểu diễn ca khúc Boombayah, Rosé đã nhận được món quà là chiếc nón lá của fan. Phấn khích với món quà dễ thương này, cô nàng Rosé còn “quẩy” bản hit của BLACKPINK phiên bản vũ đạo cùng nón lá. Ngay sau đó, từng thành viên của BLACKPINK cũng đều trải nghiệm đội nón lá Việt Nam làm nên giây phút “lịch sử” có 1-0-2.

Clip BLACKPINK đội nón lá trình diễn As If It’s Your Last

Việt Nam là “ngoại lệ” của BLACKPINK: Lần đầu tiên đăng story bày tỏ sự nôn nóng muốn gặp fan trước đêm diễn thứ hai

Trước thềm diễn ra đêm concert thứ 2 tại Việt Nam, cả 4 thành viên BLACKPINK đều đồng loạt đăng tải story với dòng trạng thái mong muốn được nhanh chóng gặp lại các fan Việt. Chị cả Jisoo là người đầu tiên cập nhật story với dòng caption: "I can't wait to see you tonight Blinks" (Tôi không thể chờ đợi đến lúc gặp các Blink tối nay) và không quên gắn địa điểm Hà Nội, Việt Nam.

Sau đó không lâu, Jennie cũng gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh chụp cùng nón lá Việt Nam và viết dòng trạng thái: "See you tonight Hanoi" (Hẹn gặp các bạn tối nay, Hà Nội). Rosé cũng đăng story tương tự khi chia sẻ: "See you tonight Vietnam, day two" (Hẹn gặp các bạn tối nay, Việt Nam. Ngày thứ 2).

Em út Lisa dù lúc này chưa khoe hình ảnh chụp tại Việt Nam nhưng đã khiến tất cả phải ố á khi đăng hẳn dòng caption bằng tiếng Việt: "Hà Nội. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau".

BLACKPINK lần đầu tiên thể hiện sự nôn nóng gặp người hâm mộ trước đêm diễn thứ 2 - điều chỉ thấy ở Việt Nam

Việc toàn bộ thành viên BLACKPINK đồng loạt chia sẻ việc nôn nóng muốn gặp lại người hâm mộ trong concert BORN PINK là điều siêu hiếm thấy từ trước tới nay. Các cô gái cũng từng bày tỏ sự hào hứng trước khi tham gia một sự kiện nhưng thường đó là những sự kiện âm nhạc lớn hoặc mang tính chất quốc tế. Chính vì vậy việc 4 thành viên BLACKPINK chia sẻ khoảnh khắc trước thềm đêm diễn tại Hà Nội và còn viết dòng trạng thái muốn gặp các fan khiến người hâm mộ quốc tế đều tỏ rõ sự ghen tị.

Rosé xúc động vì biển trắng trên sân Mỹ Đình, lần đầu thể hiện với fan giữa lúc hát: “Việt Nam I Love You”

Chỉ riêng duy nhất ở Việt Nam, Rosé đã "phá lệ" mang đến trọn vẹn 3 ca khúc solo trong tổng hai đêm diễn bao gồm: GONE - Hard To Love - On The Ground. Đây là điều chưa từng xảy ra trong các đêm concert trước đó của BLACKPINK nên việc được thưởng thức cả 3 ca khúc này đã khiến fan quốc tế khẳng định Rosé vô cùng ưu ái người hâm mộ Việt Nam và fan Việt là những người may mắn nhất.

Clip màn trình diễn solo của Rosé tại BORN PINK Hà Nội

Đặc biệt hơn ở tiết mục On The Ground, Rosé đã được đắm chìm trong biển flash trắng - món quà mà người hâm mộ Việt đã cùng chung tay để dành tặng cô nàng. Ngay khi nhận ra món quà đặc biệt, cô đã nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Ở câu hát cuối, có lẽ vì quá xúc động mà Rosé không thể hoàn thành được và hô thật lớn: "Việt Nam I Love You".



Đáng nói, fan quốc tế cũng nhận ra đây là lần đầu tiên Rosé quyết định nói một điều gì đó trong khi đang biểu diễn. Trước đó tại Melbourne, dù xúc động vì trở về quê hương nhưng Rosé cũng không làm điều đặc biệt này. Hay ngay ở concert tại Philippines, Rosé cũng từng nhận được biển trắng từ người hâm mộ nhưng chỉ có fan Việt mới nhận được tình cảm và sự xúc động của Rosé ngay trên sân khấu.

Rosé dành rất nhiều tình cảm cho fan Việt Nam

Jennie - Lisa lần đầu mang hit SOLO và dance break từng diễn ở Hyde Park đến concert ở Châu Á

Không riêng Rosé, Jennie - Lisa cũng mang những bất ngờ đặc biệt đến cho fan Việt. Cụ thể, Jennie đã trình diễn hai ca khúc solo của mình trên sân vận động Mỹ Đình đó là You & Me và SOLO. Trong khi đó Lisa đã mang tới màn dance break khác biệt hoàn toàn với những show diễn trước đó ở Châu Á.

Đây đều là những màn trình diễn từng được các cô gái nhà YG biểu diễn ở lễ hội âm nhạc Hyde Park (London) và chỉ được mang tới concert encore tại Paris trước đó. Thế nhưng ở riêng Châu Á, Việt Nam là đất nước duy nhất Jennie - Lisa thể hiện màn trình diễn này khiến fan quốc tế phải nức nở và ghen tị với cộng đồng fan Việt.

Jennie lần đầu mang hit SOLO đến tour Châu Á - cụ thể là Việt Nam

Lisa cũng mang màn dance break từng diễn tại Hyde Park dành cho fan Việt

Sau 1 năm, BORN PINK Hà Nội vẫn là concert khó quên với người hâm mộ Việt Nam

BORN PINK Hà Nội không phải show diễn đầu tiên Việt Nam đón chào một nhóm nhạc nữ Kpop. Thế nhưng BLACKPINK lại là một kỷ niệm đặc biệt mà khó có cảm xúc nào có thể diễn tả hết bằng lời. Một nhóm nhạc toàn cầu đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, liên tiếp đạt kỷ lục với tour diễn BORN PINK và khuynh đảo rất nhiều sân khấu lớn nhất thế giới. Có nằm mơ các fan Việt cũng chẳng thể tin 4 cô gái đang ở thời kỳ hoàng kim ấy lại làm nên những điều chưa từng có và đặc biệt đến thế dành cho cộng đồng người hâm mộ Việt Nam.

Chính sự chân thành từ trái tim đến trái tim đã khiến cho BLACKPINK và fan Việt thực sự “chạm” vào nhau, tạo nên rất nhiều khoảnh khắc đẹp khiến bạn bè quốc tế phải ghen tị. Cũng hiếm có concert quốc tế nào diễn ra tại Việt Nam vẫn khiến người hâm mộ hàng ngày phải xem đi xem lại để sống trọn vẹn trong những ký ức vô cùng khó quên ấy. Chắc chắn những ai đã có mặt trong 2 đêm diễn đặc biệt của BLACKPINK tại Hà Nội đều phải thừa nhận rằng, đây chính là show diễn ý nghĩa nhất mà họ từng xem trong chuỗi concert của BLACKPINK.

Trong thông báo mới nhất từ YG Entertainment, BLACKPINK sau một năm tập trung hoạt động solo sẽ có màn comeback cùng world tour vào năm 2025. Với tình cảm và sự nhiệt huyết từng khiến các cô gái phải “sởn da gà”, việc BLACKPINK trở lại Việt Nam vào năm sau là hoàn toàn có thể xảy ra. Và biết đâu một lần nữa, 4 cô gái toàn cầu sẽ tiếp tục tạo nên cơn “địa chấn” vào năm 2025 tại Việt Nam như cách họ đã làm tại BORN PINK Hà Nội 2023.