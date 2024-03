Fan nhói lòng vì chỉ còn một thành viên thay BIGBANG hát loạt hit, sân khấu Still Life đầu tiên hoá ra là thế này...

Tối 16/3, Daesung (BIGBANG) đã tổ chức thành công buổi fanmeeting solo ở Seoul, Hàn Quốc. Vừa qua, Daesung phát hành single Falling Slowly. Đây là sự kiện gặp gỡ, giao lưu fan đầu tiên của thành viên BIGBANG hậu rời YG hồi cuối 2022. Tại fanmeeting, Daesung không chỉ biểu diễn ca khúc mới và các bài hát cá nhân. Anh khiến fan cực bồi hồi khi mở luôn mini concert nhạc BIGBANG, đưa cả bầu trời thanh xuân trở về.

Daesung tại fanmeeting cá nhân

Mang đến loạt hit từ Haru Haru, Lies, Fantastic Baby, Blue, Monster cho đến If You, Last Dance, Bang Bang Bang,... Daesung khiến dân tình nức nở đầy hoài niệm thời hoàng kim của BIGBANG. Daesung một mình cân 5, thay anh em live loạt hit đầy cảm xúc.

Giọng hát của Daesung nội lực và chất chứa nhiều nỗi niềm. Các V.I.P không khỏi nhói lòng khi hiện tại chỉ còn một thành viên đứng trên sân khấu, tái hiện lại những bản hit làm nên tên tuổi nhóm nhạc biểu tượng.

Daesung một mình live hit Haru Haru

Sân khấu Haru Haru đầy cảm xúc

Đặc biệt, Daesung còn mang đến sân khấu live đầu tiên cho ca khúc chia tay Still Life. Đây là ca khúc duy nhất nhóm phát hành sau khi Seungri rời nhóm thay cho lời từ biệt khó nói nên lời. Ở Still Life, các thành viên không có bất kỳ khung hình hay line hát chung nào. 4 mảnh ghép cứ thế hát lên nỗi lòng, mở ra chương mới trong sự nghiệp - mỗi người một định hướng riêng.

Daesung live Still Life

Sân khấu Still Life vẫn luôn là mong mỏi của các fan. V.I.P chờ đến một ngày có thể thấy BIGBANG tái hợp. Trong hình dung, sân khấu live Still Life sẽ có 4 thành viên, nhưng ngay tại fanmeeting, Daesung đã thay các anh em thực hiện trước một phần mong ước đưa Still Life ra đời thực.

Sân khấu live đầu tiên của Still Life hoá ra chỉ có 1 thành viên...

Anh hoà cùng biển fanchant cực cảm xúc

Trong mỗi câu hát, các V.I.P sẽ cùng hoà ca với Daesung tạo nên bầu không khí ấm cúng. Thần tượng và người hâm mộ rút ngắn khoảng cách trong một không gian chỉ có âm nhạc thăng hoa. Fan BIGBANG đã chấp nhận thực tế việc các thành viên không còn đi chung hướng. Chỉ cần idol còn hoạt động âm nhạc, chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành. Nhưng trong thâm tâm mỗi người, BIGBANG tái hợp luôn là điều ước được ấp ủ và tràn đầy hi vọng thành sự thật.