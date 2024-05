Tràn ngập MXH là hình ảnh Taylor Swift biểu diễn dưới một chiếc đĩa bay quá ảo diệu, album mới đã được thêm vào The Eras Tour!

Tối 9/5 (theo giờ nước Pháp), The Eras Tour của Taylor Swift đã chính thức trở lại sau 2 tháng nghỉ ngơi kể từ 6 đêm diễn trước đó tại Singapore. Taylor Swift sẽ có 4 đêm diễn liên tiếp tại Paris La Défense Arena, một nhà thi đấu nằm ở ngoại ô phía Tây Paris, với sức chứa khoảng 40 nghìn người cho một concert. Đây cũng là địa điểm có sức chứa bé nhất từ trước đến nay cho The Eras Tour, bởi các SVĐ có sức chứa lớn hơn tại Paris (Stade de France - SVĐ lớn nhất nước Pháp) đang trong quá trình chuẩn bị cao điểm cho Thế Vận hội Olympic Paris 2024 diễn ra vào mùa hè này dẫn đến việc không thể thuê sân.

Đây cũng là lần trở lại lưu diễn đầu tiên của Taylor Swift kể từ khi ra mắt album The Tortured Poets Department. Thế nên đúng với mọi tin đồn trước đó, Taylor Swift đã bổ sung một "kỉ nguyên" riêng cho The Tortured Poets Department vào set list trình diễn chính thức. "Kỉ nguyên" này được xếp sau 1989, trước khi trình diễn các ca khúc bất ngờ để dẫn đến Midnights cuối cùng.

Taylor Swift dàn dựng hoàn toàn mới cho kỉ nguyên The Tortured Poets Department.

Taylor Swift đã dàn dựng mới hoàn toàn cho "kỉ nguyên" mới nhất này, mang lên sân khấu 7 ca khúc trên tổng số 31 bài từ album, theo thứ tự gồm: But Daddy I Love Him, So High School, Who's Afraid of Little Old Me?, Down Bad, Fortnight, The Smallest Man Who Ever Lived, I Can Do It with a Broken Heart. Taylor Swift dàn dựng ấn tượng cho "kỉ nguyên" này với trang phục mang tông trắng chủ đạo, chiếc giường "bệnh nhân tâm thần" với kí hiệu TTPD,... Có thể thấy, tour diễn kịp thời diễn ra sẽ duy trì sức nóng của album The Tortured Poets Department kéo dài suốt những tháng tới.

Taylor Swift đầy thăng hoa trong đêm diễn trở lại.

Taylor Swift bị một chiếc đĩa bay "rượt đuổi" trong phần trình diễn Down Bad / Fortnight.

Về những sự thay đổi trong các ca khúc còn lại, Taylor Swift đã bỏ đi một số lượng đáng kể các ca khúc từ set list truyền thống được diễn từ năm 2023. Các ca khúc The Archer, Long Live, the 1, the last american dynasty, 'tis the da/mn season và tolerate it bị bỏ ra khỏi set list. 2 "kỉ nguyên" folklore và evermore đã được gộp lại thành 1, một điều cũng không quá bất ngờ bởi sự tương đồng trong hình ảnh và chất liệu âm nhạc của 2 album này. Trang phục cho các "eras" khác cũng đều được thay đổi, chỉ trừ Reputation.

Taylor Swift và ekip đã thay gần như toàn bộ trang phục mới cho chặng lưu diễn mới của The Eras Tour.

Đáng chú ý, trong số các ca khúc mà Taylor Swift bỏ ra khỏi set list mới của The Eras Tour, Long Live là trường hợp đang khiến fan đồng loạt thở dài. Long Live được xem như bản "thánh ca" mà Taylor Swift sáng tác dành riêng cho fan, thể hiện sự kết nối giữa nữ ca sĩ với tình cảm của người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Phần trình diễn Long Live trong The Eras Tour trước kia dù chỉ đơn giản là phần đàn hát cùng guitar, song tạo nên khoảnh khắc vô cùng xúc động với những người hâm mộ tham dự.

Bên cạnh đó, nếu cắt đi Long Live thì phần trình diễn cho "kỉ nguyên" Speak Now như vậy là chỉ còn vỏn vẹn một ca khúc - Enchanted. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng khi Speak Now là một kỉ nguyên rất hay nhưng lại bị "ghẻ lạnh". Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, với việc phát hành album mới, Taylor Swift khó có thể chiều lòng tất cả mọi người. Nếu chỉ thêm mà không cân đối, cắt bớt ca khúc thì đêm nhạc có thể kéo dài ra đến 4 tiếng - trở nên quá dài với khán giả lẫn sức khỏe của Taylor Swift. Như vậy, với rất đông khán giả Việt Nam đã may mắn tham dự 1 trong 6 đêm diễn của The Eras Tour tại Singapore trong tháng 3 vừa qua, đó cũng là lần cuối mà người hâm mộ của nữ ca sĩ được nghe live ca khúc Long Live trong The Eras Tour.