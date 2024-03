Taylor Swift hôn bạn trai đắm đuối ở hậu trường The Eras Tour tại Singapore, hát tặng luôn 1 bài khiến fan “dậy sóng”

Tối 8/3, đêm diễn thứ năm của The Eras Tour đã diễn ra tại sân vận động quốc gia Singapore với sự tham dự đặc biệt của Travis Kelce - vận động viên bóng bầu dục nổi tiếng tại Mỹ, đồng thời là bạn trai của Taylor Swift.

Travis Kelce xuất hiện khiến fan thích thú

Travis được fan bắt gặp đứng trên khán đài quan sát cô bạn gái trình diễn chăm chú từ đầu show. Có tin đồn anh chàng sẽ tranh thủ bay từ Mỹ đến xem The Eras Tour để thăm Taylor Swift, nhưng đến tận hôm nay fan mới được tận mắt chứng kiến khung cảnh “tình bể bình” mùi mẫn đến từ cặp đôi.

Nụ hôn đắm đuối của Taylor Swift dành cho Travis sau khi kết thúc đêm diễn

Ngay khi show diễn kết thúc, Taylor được bắt gặp chạy thẳng đến cánh gà, lao vào vòng tay của chàng cầu thủ Travis Kelce và trao cho anh những nụ hôn đắm đuối. Trong tiếng hò reo không ngớt từ các fan đang dõi theo cô từ phía khán đài, Taylor Swift trông có vẻ không hề nao núng, vẫn ôm chặt “sát rạt” bạn trai sau khoảng thời gian dài.



Taylor Swift đổi lời bài hát Karma để "shoutout" bạn trai

Trước đó, fan cũng vỡ oà khi được nghe bản mashup hai ca khúc bất ngờ (Surprise Song) mang tên False God và Slut! Đây là một trong những sáng tác xuất sắc được fan yêu thích nhưng hiếm được đem đi diễn bởi Taylor. Cô nàng cũng đổi lời ca khúc Karma, thay đổi câu hát "Karma is the guy on the screen" (Chàng trai trên màn hình TV), thành "Karma is the guy on the screen, coming straight home to me" (Chàng trai trong đội bóng bầu dục về thẳng nhà với em).



Taylor Swift bùng nổ tại The Eras Tour đêm 8/3

False God có nội dung nói về một tình yêu phiêu lưu, trong khi Slut!, ca khúc mới được ra mắt cùng phiên bản Taylor's Version của album 1989 lại viết về việc cô nàng sẽ chịu mọi dư luận để được ở cạnh người mình yêu. Hai ca khúc ngọt ngào được vang lên tại sân vận động trong sự vui sướng của fan một phần cũng là nhờ sự xuất hiện của Travis Kelce.

Cặp đôi ngọt ngào tại giải đấu Super Bowl 2024

Cặp đôi đình đám bắt đầu vào tháng 7/2023 khi Travis Kelce tham dự chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift tại điểm dừng chân thành phố Kansas, bang Missouri (Mỹ). Anh chàng đã rất muốn tặng giọng ca Blank space chiếc vòng tay ghi số điện thoại của mình trên đó nhưng kế hoạch không thành công. Về sau, Taylor Swift đã nghe được những gì Travis Kelce chia sẻ trên podcast và đã quyết định liên hệ với anh.

Cả hai đều không ngại xuất hiện và bày tỏ tình cảm trước công chúng

Travis và Taylor khiến fan “tan chảy” khi không ngại đề cập về nhau và thể hiện tình cảm trước truyền thông. Cặp đôi trở thành đề tài nóng hổi sau màn ăn mừng ngọt ngào của họ khi đội bóng Kansas City Chiefs của Kelce vừa vô địch Super Bowl vừa diễn ra ngày 11/2/2023.