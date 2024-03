Biểu hiện bất thường của Taylor Swift

Trong video lan truyền trên TikTok, Taylor Swift được nhìn thấy ho và hắng giọng khi biểu diễn bài hát Delicate trong show diễn Eras Tour ở Singapore vào tối 4/3.

Chủ nhân bài đăng viết: “Hy vọng cô ấy ổn. Cô ấy đã ho”, kèm theo biểu tượng cảm xúc lo lắng.

Taylor Swift ho trên sân khấu khiến fan lo lắng. Video: TikTok.

Video nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Hàng nghìn bình luận được để lại: “Bạn có thể nghe thấy tiếng hát của cô ấy khàn khàn. Cô ấy cũng có vẻ dè dặt hơn trong các động tác của mình. Dù sao chương trình vẫn phải tiếp tục”, “Cô ấy có vẻ không cảm thấy tốt nhất. Cô ấy cần nghỉ ngơi. Cô ấy nên hủy phần còn lại của buổi biểu diễn vì lý do sức khỏe”, “Cô ấy cần được nghỉ ngơi. Chuyến lưu diễn đang gây tổn hại cho sức khỏe của cô ấy”, “Tôi có thể tưởng tượng được cô ấy mệt mỏi như thế nào khi mỗi buổi biểu diễn trong chuyến lưu diễn đều phải đạt 100 điểm. Cô ấy thật tuyệt vời”, “Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi quá. Mong cô ấy sớm được nghỉ ngơi!”, “Cô ấy thật cứng rắn. Tôi không biết làm thế nào cô ấy có thể diễn đi diễn lại những tiết mục này”…

Khán giả cho rằng các buổi biểu diễn kéo dài cùng thời tiết ở Singapore khiến Taylor không khỏe.

Phía Taylor Swift không phản hồi trước nghi vấn sức khỏe của nữ ca sĩ gặp vấn đề. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cô vẫn hoàn thành buổi hòa nhạc vào ngày 4/3 đầy năng lượng. Giọng ca Cruel Summer được tạm nghỉ 2 ngày trước khi hoàn thành nốt 3 đêm diễn còn lại ở đảo quốc sư tử (7-9/3).

Sau đó, Taylor có thời gian khá dài để dưỡng sức cho chặng dừng chân Pháp vào tháng 5. Theo Page Six, sắp xếp này là cần thiết vì những tháng qua, Taylor liên tục bay đi bay lại giữa các show diễn và trận đấu bóng bầu dục của Travis Kelce.

Vào đầu tháng 2, AP đưa tin chỉ một giờ sau khi đêm diễn Eras Tour ở Tokyo (Nhật Bản) kết thúc, Taylor vội vã lên máy bay riêng để bắt đầu chuyến bay kéo dài 12 giờ tới Las Vegas (Mỹ). Cô không muốn bỏ lỡ trận Super Bowl của bạn trai bằng tuổi.

Một số người phỏng đoán Taylor bị ốm do thay đổi thời tiết. Ảnh: Getty Images.

Ở một diễn biến khác, dù đang ở Singapore, Taylor Swift không quên kêu gọi 282 triệu người theo dõi trên Instagram thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

“Hôm nay, ngày 5/3, là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sơ bộ ở Tennessee cùng 16 tiểu bang và vùng lãnh thổ khác. Tôi muốn nhắc các bạn bầu chọn những người đại diện cho bạn nhiều nhất để nắm quyền. Nếu bạn chưa làm vậy, hãy lên kế hoạch bỏ phiếu ngay hôm nay. Cho dù bạn đang ở Tennessee hay nơi nào khác trên lãnh thổ Mỹ, hãy kiểm tra địa điểm và thời gian bỏ phiếu của mình tại Vote.org”, cô viết trên Instagram Story.

Taylor không bày tỏ sự liên kết với bất kỳ đảng chính trị cụ thể nào, cũng không thể hiện nghiêng về phía ứng cử viên nào. Tuy nhiên, cô từng chối bỏ ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa, đồng thời ủng hộ đảng Dân chủ vào năm 2020.

Dù không tham gia chính trị, Taylor đã chứng minh được tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến cử tri Mỹ. Tháng 9/2023, ca sĩ Look What You Made Me Do thu hút hơn 35.000 người truy cập Vote.org sau bài đăng hướng dẫn trên Instagram Story vào Ngày đăng ký cử tri quốc gia.

Theo Page Six