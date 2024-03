Vì sao người trẻ sẵn sàng chi trả chục triệu đến hàng trăm triệu để đi xem The Eras Tour của Taylor Swift?

Những ngày qua, hàng nghìn fan Việt Nam đã, đang và chuẩn bị có mặt ở Singapore để tham dự 1 trong 6 đêm diễn trong khuôn khổ The Eras Tour của Singapore. Được biết, để có mặt tại SVĐ Quốc gia Singapore những ngày này để thưởng thức concert Taylor Swift, khán giả Việt sẽ phải bỏ ít nhất 10 - 20 triệu cho toàn bộ phần chi phí. Con số chục triệu làm dấy lên không ít ý kiến trái chiều cũng như tò mò về việc: vì sao rất đông khán giả Việt sẵn sàng chịu chi để tham dự The Eras Tour của Taylor Swift.

Concert số 1 trong lịch sử thế giới

Không phải không có lí do mà đồng loạt 3 trang báo lớn của thế giới là The Times, The Telegraph, The Guardians đều cho điểm tối đa 5/5 sao để đánh giá về The Eras Tour của Taylor Swift. The Eras Tour là concert được truyền thông toàn thế giới đánh giá cao bằng tất cả mọi ngôn từ hoa mỹ, phần dàn dựng hoành tráng vượt nhiều tiêu chuẩn sân khấu thông thường cũng như set diễn kéo dài gần 3 tiếng rưỡi với hơn 44 ca khúc.

Sân khấu của The Eras Tour cũng là sân khấu có diện tích mặt sàn lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của Taylor Swift, tất cả mọi công nghệ sân khấu tối tân nhất thế giới hiện tại đều được áp dụng.

Lấy tên The Eras Tour, Taylor Swift thực sự đã mang đủ 10 lát cắt đến từ 10 album trong sự nghiệp lên sân khấu, điều này khiến thời lượng đêm diễn kéo dài đến hơn 3 tiếng 15 phút. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã hát đến 44 ca khúc trong đêm diễn bao gồm 1 ca khúc từ album debut Taylor Swift, 3 ca khúc từ album Fearless, 1 ca khúc từ album Speak Now, 4 ca khúc từ album Red, 5 ca khúc từ album 1989, 4 ca khúc từ album reputation, 5 ca khúc từ album Lover, 8 ca khúc từ album folklore, 5 ca khúc từ album evermore và 7 ca khúc từ album mới nhất - Midnights. Đó là chưa kể từ 2-4 ca khúc bất ngờ - luôn là chủ đề bàn tán của fan Taylor Swift mỗi đêm: Là niềm vui của khán giả show này và là nỗi tiếc rẻ của khán giả show khác.

Show diễn được dàn dựng hoành tráng với các concept thay đổi liên tục gắn liền với chủ đề mỗi album, Taylor Swift cũng thay trên 10 bộ trang phục và khiến công chúng xuýt xoa bởi visual ngày càng mặn mà. Cả đêm nhạc như một hành trình âm nhạc đầy kì diệu của Taylor Swift từ những ngày đầu còn là "Công chúa nhạc đồng quê" cho đến hình tượng quyền lực như ngày nay, cũng là một sự vinh danh hoàn toàn xứng đáng với sự nghiệp âm nhạc quá thành công của cô.

Sức ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế - du lịch mỗi nơi là điều mà cả thế giới đều chứng kiến sau 1 năm The Eras Tour lưu diễn từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Australia, châu Á và sắp tới là châu Âu. Thậm chí có một cụm từ riêng đặt cho hiện tượng này - Swiftonomics được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đề cập lần đầu tiên vào tháng 7/2023, có nghĩa là lấy Taylor Swift gắn với lợi ích kinh tế. Những buổi biểu diễn của nữ ca sĩ này không đơn thuần là sự kiện âm nhạc mà trở thành động lực phát triển du lịch, tăng trưởng kinh tế địa phương.

Riêng tại Mỹ, Washington Post đã phỏng vấn ông Peter Cohan, Phó Giáo sư quản lý tại Đại học Babson, người cho rằng thu nhập của nữ ca sĩ chỉ từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đã tương đương với sản lượng kinh tế của 42 quốc gia. Công ty của Fleetwood đã khảo sát 592 Swifties (cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift) và ước tính rằng người hâm mộ đã chi khoảng 93 triệu USD cho mỗi buổi biểu diễn cho mọi thứ, từ vé, hàng hóa, đồ ăn cho đến du lịch. Tất cả những điều đó tạo nên dòng vốn 5,7 tỷ USD đổ vào nền kinh tế Mỹ.

Tính đến cuối năm 2023, sau khi hoàn tất chặng lưu diễn đầu tiên, Taylor Swift đã cán mốc 1.2 tỉ USD doanh thu cho The Eras Tour, lập kỉ lục vô tiền khoáng hậu, bước lên vị trí số 1 trong số những tour diễn âm nhạc thành công nhất lịch sử âm nhạc.

Người trong cuộc nói gì?

Nói về việc cả châu Á “phát sốt” vì 6 đêm The Eras Tour tại Singapore - TIME đưa ra một thông số đáng chú ý: Toàn bộ cư dân của đảo quốc này chỉ ở mức chưa đến 6 triệu người trong khi có đến hơn 22 triệu lượt đăng kí để mua vé, con số khổng lồ vượt luôn dân số đất nước này. Ông Edwin Tong, Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore, cùng một số quan chức cấp cao sang Mỹ "vận động hành lang" để đổi lấy buổi diễn độc quyền của Taylor Swift. Thậm chí việc Singapore “độc quyền” The Eras Tour ở Đông Nam Á cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi từ phía chính quyền Thái Lan, Philippines, Indonesia,... và cả Hàn Quốc.

Về phía khán giả Việt Nam đến tham dự show lần này, đa phần đều đã ra trường, đi làm và tự chủ về tài chính. Cộng thêm việc bán vé tour đã diễn ra được hơn nửa năm nên cũng khá tiện để người mua vé thu xếp các lịch trình từ sớm. Singapore được đánh giá là một đất nước hiện đại, thân thiện với khách du lịch, khán giả Việt Nam chỉ cần có passport còn hạn trên 6 tháng đều có thể nhập cảnh tự động dễ dàng.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền tham dự đêm thứ 3 (4/3). Chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết lần này đã tiêu tốn khoảng 35 triệu VNĐ cho toàn bộ chi phí sang Singapore “đu” Taylor Swift với lí do cực kì đơn giản: “Không bao giờ là phí phạm cho âm nhạc”.

Với Hứa Kim Tuyền, anh tuyên bố không bao giờ là phí phạm cho âm nhạc!

Chị Việt Nữ, giám đốc truyền thông tại một công ty giải trí lớn, cho biết: “Hoàn toàn xứng đáng cho trải nghiệm này. Mình mua combo vé concert + 1 ngày khách sạn 4 sao: 25 triệu/2 người. Vé máy bay khứ hồi và khách sạn 2 ngày trước concert: 11 triệu/ người, mình đặt ngay khi mua được vé concert nên vẫn còn giá tốt. Thêm thẻ tàu, sim card... thì chi phí cơ bản rơi vào khoảng 25 triệu cho 1 người”

Chị Việt Nữ cho biết chi phí để chị "đu" concert là 25 triệu đồng cho 1 người.

Anh Quang Huy, một nhân vật làm trong ngành giải trí, chia sẻ thêm về chi phí anh bỏ ra cho dịp đặc biệt : “Vé máy bay mua trước 1 tháng: khứ hồi 6 triệu. Vé concert săn được giá gốc, nên Cat 1 với giá 7 triệu, dù hiện tại có rất nhiều người muốn mua lại với giá gấp 3-4 lần

Khách sạn là chật vật nhất, dù đã đặt trước 2 tháng, nhưng bị bên khách sạn “bùng kèo” 2 lần, có lẽ họ biết gần sát ngày sẽ có thể tăng giá lên gấp nhiều lần. Đến trước concert 2 tuần, hầu như không còn khách sạn ở đảo quốc Singapore (dưới 4-5 triệu/đêm) mà còn trống phòng, nên phải liên hệ các bên cộng đồng người Việt ở Singapore, chuyên cho thuê nhà cho sinh viên, người đi Sing chữa bệnh v..v cho thuê lại phòng ngắn ngày với giá 3 triệu/ đêm. Nhiều bạn bè mình, đã phải chọn phương án book phòng khách sạn ở Malaysia cạnh bên, và đi taxi qua Singapore vào ngày diễn ra concert. Tổng thiệt hại cho chuyến đi này, chưa tính ăn uống, rơi vào tầm: 19 triệu/ Đó là chưa kể đến các phụ kiện khác như vòng tay Taylor, áo thun The Era Tour, nón, túi tote v..v…”

Đi cùng với anh Quang Huy, anh Lê Quốc Vũ, hiện đang làm việc tại một nền tảng nhạc số lớn của Việt Nam, cũng hào hứng: “Người ta gọi The Eras Tour là Lifetime Achievement - 1 sự kiện trong đời mà bạn bắt buộc phải trải nghiệm… Nên số tiền bỏ ra mình thấy khá xứng đáng, một phần mình cũng đã từng đi xem 1989s Tour nên cũng mong muốn được đi tiếp TET vì theo review, TET đầu tư và bùng nổ rất nhiều lần so với 1989 Tour, mặc dù 1989 cũng đã rất hoành tráng rồi.”

Nhóm bạn anh Quang Huy - Quốc Vũ gặp gỡ 'Taylor Sheesh' - một drag queen nổi tiếng thế giới với các tiết mục mô phỏng Taylor Swift.

Bạn Thanh Hạnh, hiện đang làm việc cho một đơn vị phát hành phim, cho biết: “Vé máy bay - 3.100.000, tiền khách sạn - 6.000.000, tiền vé concert - 6.000.000. Chưa tính chi phí di chuyển, sinh hoạt và ăn uống tại Singapore thì hiện tại đã chi khoảng hơn 15 triệu. Mình cảm thấy số tiền bỏ ra là xứng đáng, vì Taylor Swift là một trong những thần tượng âm nhạc lớn nhất của mình. Và Eras Tour cũng là show tập hợp hết tất cả những album trong sự nghiệp của Taylor, hầu hết hit bự đều được trình diễn chứ không chỉ tập trung quảng bá cho một album, không phải lúc nào cũng có dịp để được thưởng thức trọn vẹn như vậy. Mình chủ yếu chuẩn bị về tinh thần, nghe nhạc mỗi ngày để học thuộc lyrics tới show còn “quẩy”. Ngoài ra, có hẹn bạn bè đi chung chuẩn bị “dresscode” để cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm thật đẹp.”

Thanh Hạnh cùng nhóm bạn chuẩn bị tham dự The Eras Tour.

Khi nhà nhà đi “đu” concert Taylor Swift, người người trẩy hội “TET”, cũng vô tình tạo nên tâm lí “FOMO” khiến nhiều khán giả cũng mong muốn có trải nghiệm tương tự. Rất nhiều khán giả trong các hội nhóm đã chia sẻ: “Tiền có thể kiếm được lại, nhưng kỉ niệm thì không”. Tất nhiên, điều này không phải để khuyến khích “đốt tiền” một cách thiếu suy nghĩ, mà chính là cách khán giả trả tiền cho một trải nghiệm để đời thực sự đáng giá với người thân, bạn bè.

Không phải bây giờ, không biết đến bao giờ?

Taylor Swift không còn nghi ngờ gì nữa đang là ngôi sao số 1 thế giới hiện tại. Với The Eras Tour, cô mang đến vùng đất âm nhạc đa màu sắc dành cho tất cả mọi người, không nhất thiết phải là “fan cứng” mới có thể tận hưởng bầu không khí ấy: một Taylor hát đồng quê hay một Taylor hát pop, một Taylor dịu dàng hay một Taylor “rực lửa”,... đều có đầy đủ. Đó còn là dịp để quây quần bên bạn bè, kết giao với fan từ khắp nơi trên thế giới. Chưa kể còn là dịp để du lịch Singapore hoặc thậm chí cả nước láng giềng Malaysia dễ dàng.

Năm nay Taylor Swift cũng đã ở tuổi U40, nhìn cách cô dồn tâm huyết và “vắt” sức lực của mình cho The Eras Tour để đưa mọi trải nghiệm của khán giả lên cao nhất, có thể thấy sẽ còn khá lâu nữa thế giới mới chứng kiến một tour diễn lớn tương tự. Taylor Swift đang ở thời kì đỉnh cao về nhan sắc, về cống hiến và tầm ảnh hưởng - và đang mang tour diễn đến một nơi rất gần Việt Nam. Tour diễn tiếp theo chưa biết đến khi nào, liệu mọi thứ có “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” như The Eras Tour hay không,... thế nên cứ lên kế hoạch mà đi thôi!

Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đang đề cập đến ngôi sao số 1 thế giới đang trong chuyến lưu diễn số 1 thế giới hiện tại. Không phải bây giờ thì biết đến bao giờ, đúng không nào?