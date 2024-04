Giữa lúc đau khổ tột cùng vì chia tay "chàng thơ Anh Quốc", Taylor Swift vẫn giữ bình tĩnh diễn hết mình trên sân khấu The Eras Tour

Vừa qua, Taylor Swift phát hành album phòng thu số 11 The Tortured Poets Department. "Càn quét" làng nhạc với tổng 31 bài hát mới, Taylor Swift lần nữa trở thành hiện tượng, khẳng định danh xưng "music industry" không chỉ là cái tên. Về album lần này, Taylor Swift hoá thi sĩ, dùng những áng thơ chân thực đến tàn nhẫn thuật lại câu chuyện của chính mình. Nhân vật chính cho The Tortured Poets Department không ai khác chính là "chàng thơ Anh Quốc" của Taylor - Joe Alwyn.

Taylor Swift - I Can Do It With a Broken Heart

Sáng 20/4 (theo giờ Việt Nam), Taylor Swift tung MV cho lead single Fortnight (ft. Post Malone) và loạt lyrics video cho các track nhạc. Đáng chú ý, ở track thứ 13 của The Tortured Poets Department - I Can Do It With a Broken Heart, Taylor Swift đã dùng chuỗi hình ảnh từ The Eras Tour để minh hoạ cho lyrics video. Trước đó, đoạn phim ngắn làm nền cho I Can Do It With a Broken Heart trên Spotify cũng là khoảnh khắc từ sân khấu Eras Tour.

Taylor Swift đã dùng chuỗi hình ảnh từ The Eras Tour để minh hoạ cho lyrics video I Can Do It With a Broken Heart,

Xuất hiện trước hàng trăm nghìn fan, Taylor không để mình vỡ tan, mà đưa cảm xúc vào từng lời ca, bước nhảy

Cùng với nội dung ca khúc, chi tiết này như khẳng định thời điểm bắt đầu The Eras Tour, Taylor Swift và Joe Alwyn đã chia tay. Đối diện với nỗi đau tan vỡ, Taylor Swift vẫn giữ bình tĩnh, bước lên sân khấu với trạng thái tốt nhất và toả sáng. Xuất hiện trước hàng trăm nghìn fan, cô không để mình vỡ tan, mà đưa cảm xúc vào từng lời ca, bước nhảy.

"Mọi mảnh vỡ trong tôi tan biến khi đám đông cổ vũ 'hãy thêm đi'; Tôi cười như thể tôi là người chiến thắng"

"Breaking down, I hit the floor; All the piеces of me shatterеd as the crowd was chanting 'more'; I was grinnin' like I'm winnin'; I was hittin' my marks; 'Cause I can do it with a broken heart" (Tạm dịch: Suy sụp, tôi ngã xuống sàn; Mọi mảnh vỡ trong tôi tan biến khi đám đông cổ vũ 'hãy thêm đi'; Tôi cười như thể tôi là người chiến thắng; Tôi đã đạt được mục tiêu cực mình; Tôi có thể làm được với trái tim đang tan vỡ) - Taylor Swift viết trong ca khúc I Can Do It With a Broken Heart.

Taylor Swift khóc khi trình diễn Champagne Problems trong chặng đầu The Eras Tour - lúc vừa chia tay Joe Alwyn

Ở những show diễn đầu tiên của The Eras Tour, người hâm mộ tinh ý nhận ra Taylor Swift kiềm chế cảm xúc. Cô dễ xúc động khi trình diễn những bản tình ca cũ, đôi lúc khóc khi hát Champagne Problems. Nhưng bước qua đổ vỡ, Taylor Swift hiện tại đã vui bên tình yêu mới. Trong những chuyến lưu diễn sau chặng Nam Mỹ, cô nàng vui vẻ, thoải mái và tràn đầy năng lượng tích cực. Đây là điều làm fan cực kỳ ngưỡng mộ.

Dù cho có đau khổ tột cùng, Taylor Swift luôn xuất hiện một cách rực rỡ nhất, như cách cô khẳng định "Tôi có thể làm được với trái tim vỡ nát"

Taylor Swift truyền đi cảm hứng lớn lao hậu chia tay, mạnh mẽ đi về phía trước tìm hạnh phúc mới. Dù cho có đau khổ tột cùng, Taylor Swift luôn xuất hiện trên sân khấu một cách rực rỡ nhất, như cách cô khẳng định "Tôi có thể làm được với trái tim vỡ nát". Cô nàng đích thị là hình mẫu lý tưởng phụ nữ hiện đại, làm việc hết mình, cháy bỏng đam mê và cũng yêu bằng cả con tim.

