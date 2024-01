Elton John lọt danh sách nghệ sĩ lớn giành được cả 4 giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony

Elton John vừa chính thức giành giải Emmy cho show diễn giã từ sự nghiệp âm nhạc "Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium, được phát trực tuyến trên Disney + vào tháng 11 năm 2022. Ca sĩ không có mặt tại buổi lễ trao giải do chưa hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật đầu gối. Trong một tuyên bố trên trang cá nhân sau khi chinh phục 4 “đỉnh cao” trong nghề, Elton John cho biết: Hành trình đến thời điểm này tràn ngập niềm đam mê, sự cống hiến và sự ủng hộ không ngừng của người hâm mộ ông trên toàn thế giới. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nam ca sĩ nổi tiếng đã có hơn 4.000 buổi biểu diễn tại hơn 80 quốc gia.

Elton John. Ảnh: AP

Tại đêm diễn cuối cùng kết thúc sự nghiệp biểu diễn, ông đã có những phát biểu đầy cảm xúc trước hàng ngàn khán giả từ khắp nơi trên thế giới: "Đêm nay thật kỳ diệu! Tôi đã có 330 buổi hòa nhạc trong 663 ngày của chuyến lưu diễn cuối cùng. Hành trình âm nhạc phục vụ công chúng của tôi tạm kết thúc. Tôi không thể nói cho bạn biết tôi sẽ nhớ người hâm mộ nhiều như thế nào".

Không chỉ giành được nhiều cảm tình từ người hâm mộ, tháng 7 năm ngoái, trong đêm diễn cuối cùng kết thúc sự nghiệp âm nhạc, Elton John cũng nhận được tình cảm yêu mến từ những đồng nghiệp từng nhận được sự giúp đỡ tận tình của ông.

Chris Martin, ca sĩ người Anh bày tỏ sự quý trọng đặc biệt với Elton John, trước khi ông từ biệt sự nghiệp biểu diễn trước công chúng: "Elton, chúng tôi muốn nói từ đáy lòng, thay mặt cho anh em nghệ sĩ, các ban nhạc, ca sĩ mà ông từng yêu mến, truyền cảm hứng và giúp đỡ, chúng tôi yêu Elton rất nhiều. Nghỉ ngơi vui vẻ nhé và chúng tôi sẽ nhớ ông thật nhiều".

Nam ca sĩ 76 tuổi đã giành được 6 giải Grammy trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Ông đã giành được giải Tony trong lĩnh vực sân khấu cho bài hát gốc hay nhất "Aida" và hai giải Oscar cho các bài hát trong đó có "Can You Feel the Love Tonight?" phim "Vua sư tử”.Những người từng đạt cả 4 giải thưởng Emmy, Grammy, Oscar và Tony còn có Rita Moreno, Jennifer Hudson và Whoopi Goldberg.