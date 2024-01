Billie Eilish, Dua Lipa và Olivia Rodrigo biểu diễn tại Grammy 2024: Những bản hit nào sẽ xuất hiện?

Theo Variety, Ban tổ chức Grammy đã công bố những người đầu tiên sẽ trình diễn tại lễ trao giải thường niên danh giá lần thứ 66 này chính là Olivia Rodrigo, Dua Lipa và Billie Eilish.

Billie Eilish năm nay "gây bão" trên các nền tảng mảng xã hội với bản nhạc phim What Was I Made For? cho bom tấn điện ảnh Barbie. Ca khúc này đã đoạt giải Bài hát gốc hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng vừa qua và hiện cũng được đề cử cho 5 hạng mục tại Grammy, bao gồm Bản thu âm của năm, Bài hát của năm, Màn trình diễn solo nhạc pop hay nhất, Bài hát hay nhất sáng tác cho điện ảnh và MV hay nhất. Ngoài ra, Billie Eilish cũng được đề cử cho hạng mục Màn trình diễn của bộ đôi/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất.

(Ảnh: Kelia Anne MacCluskey/ Press)

Theo dự đoán, giọng ca sinh năm 2001 sẽ trình diễn bản hit What Was I Made For? này trên sân khấu của lễ trao giải Grammy năm nay. Màn trình diễn được kỳ vọng sẽ hoàn toàn bùng nổ cảm xúc và mang lại một không khí hoàn toàn khác cho khán giả và khách mời có mặt tại đây.

Dua Lipa cũng được công nhận với ca khúc Dance The Night ở hạng mục Bài hát của năm và Bài hát hay nhất sáng tác cho điện ảnh. Đáng chú ý, Dance The Night cũng là một trong số những ca khúc nhạc phim Barbie đình đám trong năm nay.

Trong khi đó, Olivia Rodrigo được đề cử tại 6 hạng mục Grammy, bao gồm Album của năm, Bản thu âm của năm, Bài hát của năm, Album nhạc pop của năm, Màn trình diễn solo pop hay nhất và Ca khúc nhạc rock hay nhất. Với sự bùng nổ của Vampire trong năm 2023, rất có thể đây sẽ là bản hit được "ngôi sao tuổi teen" mang lên sân khấu của lễ trao giải danh giá.

(Ảnh: Timothy Norris/Getty Images)

Đáng chú ý, Billie Eilish và Olivia Rodrigo đều nằm trong danh sách những nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất với 6 đề cử, trong khi đó ngôi sao R&B SZA dẫn đầu với 9 đề cử. Theo dự kiến, Ban tổ chức Grammy sẽ tiếp tục công bố những nghệ sĩ biểu diễn tại lễ trao giải năm nay trong thời gian tới.

Trong những khoảnh khắc được dự đoán có thể trở thành đêm lịch sử cho Grammy 2024, Taylor Swift có khả năng trở thành nghệ sĩ chiến thắng nhiều nhất ở hạng mục Album của năm nếu Midnights giành giải thưởng. Nhạc phim Barbie cũng có thể làm nên lịch sử với 12 đề cử của mình.

Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 66 sẽ diễn ra vào 04/2/2024. Năm nay, Trevor Noah sẽ trở lại làm người dẫn chương trình, đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp anh được Viện Hàn lâm tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt lễ trao giải.