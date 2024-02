"Cơ hội" như Taylor Swift: Lên nhận giải Grammy tiện thể công bố luôn album mới, anh bạn trai cũ nào sẽ bị "lên thớt"?

Rạng sáng ngày 5/2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 66 đã chính thức được diễn ra với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng, trong đó có Taylor Swift.

Nữ ca sĩ Anti-Hero đã nhận được giải Grammy thứ 13 trong sự nghiệp cho hạng mục Best Pop Vocal Album (Album nhạc pop xuất sắc nhất) dành cho album Midnights . Trên sân khấu nhận giải, Taylor bất ngờ công bố luôn album mới sẽ phát hành vào ngày 19/4 tới đây với tên gọi dài dằng dặc: The Tortured Poets Department (Hội nhà thơ bị đoạ đày - tạm dịch).

Taylor cùng Lana Del Grey trên thảm đỏ

Được biết, album này đã được Taylor chuẩn bị từ tận 2 năm mà cô giấu không cho ai hay biết. Từ trước đến nay, nữ ca sĩ thường có "truyền thống" viết những ca khúc liên quan đến chuyện tình với bạn trai cũ và với album mới lần này, người được đưa vào tầm ngắm chính là Joe Alwyn. Năm 2022, Joe từng tiết lộ với Variety rằng anh có một group chat tên "The Tortured Man Club" trên cùng với Paul Mescal và Andrew Scott. Album được ấp ủ từ năm 2022, thời điểm còn quen Joe nên chính xác thì sản phẩm này dành cho anh chàng chứ còn ai nữa!

Sau khi được công bố, The Tortured Poets Department của Taylor Swift đã vượt 100.000 vinyl sau 1 tiếng mở pre-order.

Taylor Swift thắng giải Best Pop Vocal Album

Đây là chiếc kèn thứ 13 của Taylor!

Album mới của Taylor sẽ được phát hành vào ngày 19/4

Bên cạnh niềm vui thắng giải Grammy thứ 13 cùng công bố album mới, Taylor cũng nhận tin buồn khi lần thứ 7 trượt giải Song Of The Year và lần này vào tay Billie Eilish với What Was I Made For?. Ngoài ra, giải Record Of The Year mà Taylor được đề cử cũng thuộc Miley Cyrus và Flowers. Bù lại, Taylor đã thắng giải thưởng cuối cùng Album Of The Year (Album của năm) với Midnights.

Taylor có thêm 2 kèn vào vào bộ sưu tập