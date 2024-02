Miley Cyrus cố "slay" với đầm như nude 100% ở Grammy 2024, ngờ đâu bị chị đại ngực khủng Mariah Carey lu mờ ngay thời khắc quan trọng

Lễ trao giải danh giá Grammy 2024 đã chính thức diễn ra và khép lại với không ít drama giữa thời tiết mưa bão đổ bộ ở Los Angeles vào sáng ngày 5/2 (theo giờ Việt Nam). Ngoài trời dữ dội là thế, nhưng bên trong thảm đỏ Grammy cũng sóng gió chẳng kém vì sự xuất hiện của 1 nhân vật đình đám trong tạo hình không thể gây tranh cãi hơn. Không ngoài dự đoán của công chúng, Miley Cyrus năm nay chẳng thể bỏ qua cơ hội "chơi trội" với tạo hình đầy hoang dại. Nữ ca sĩ diện bộ đầm kim loại để lộ cơ thể gần như nude toàn bộ, kiểu tóc sấy phồng cực lạ cùng đôi guốc vàng của Christian Louboutin.

Đáng nói, dư luận lại chia làm 2 luồng ý kiến trái chiều. Bên xuýt xoa vì tạo hình này mang đầy nét cổ điển, tựa như tái hiện hình ảnh của những huyền thoại diva thập niên cũ. Bên lại chê bai vì bộ cánh của Miley quá kiểu cách còn tóc thì như người rừng hay miếng rửa bát, làm "phong ấn" cả nhan sắc của nữ ca sĩ. Và đỉnh điểm trong thời khắc nhận giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp, Miley Cyrus lại bị chị đại ngực khủng Mariah Carey lu mờ. Thay vì chú ý nghe Miley nhận giải, khán giả lại mải ngắm nhan sắc mặn mà cùng body nóng bỏng của giọng ca All I Want For Christmas Is You.

Miley Cyrus "slay" hết nấc khi tạo dáng thảm đỏ nhờ thần thái, nhưng tạo hình của cô lại gây tranh cãi

Miley Cyrus đại náo thảm đỏ Grammy 2024 với tạo hình táo bạo. Khoảnh khắc góc nghiêng này của cô gây ấn tượng mạnh với khán giả, được ví như cảnh các vị thần Hy Lạp đứng sừng sững, thần thái mạnh mẽ

Chọn bộ đầm kim loại vàng xuyên thấu, gần như để body nude 100%, Miley Cyrus không bỏ qua cơ hội toả sáng và chiếm sạch spotlight của các mỹ nhân đình đám khác. Cô nàng còn tái hiện nhiều dáng chụp ảnh tựa các minh tinh thập niên cũ

Thoạt nhìn tưởng đâu giọng ca Flowers để nude toàn bộ, nhưng thật ra nữ ca sĩ đã chuẩn bị trang phục an toàn có chất liệu trong suốt kỹ lưỡng để tránh hớ hênh

Ngoại trừ kiểu tóc gây tranh cãi, nhan sắc và sắc thái của Miley Cyrus ở góc cận thật sự khiến khán giả mê đắm. Càng lớn tuổi, Miley càng rõ các nét sắc cạnh trên khuôn mặt, nét đẹp đằm thắm được thừa hưởng từ mẹ

Mặc dù vậy qua "ống kính tử thần" của Getty Image, Miley Cyrus vẫn xuất hiện ở không ít góc "doạ" khán giả và kiểu tóc bới rối được cho là nguyên nhân chính

Và ngay trên sân khấu nhận giải quan trọng cho ca khúc Flowers, Miley Cyrus lại bị Mariah Carey lu mờ

Nhan sắc rạng rỡ, body bốc lửa cùng trang phục lộng lẫy của Mariah đã vô tình khiến nhân vật chính trên sân khấu nhận giải - Miley Cyrus trở nên kém lung linh

Bộ tóc bồng cũng làm lộ vầng trán của Miley, khiến gương mặt của cô trông thô hơn

Netizen quốc tế đều xuýt xoa, mải ngắm Mariah ở phía sau Miley

Nguồn: People, YouTube