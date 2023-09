Miley Cyrus tiết lộ lịch làm việc "tàn bạo" thời "công chúa Disney"

(Ảnh: Getty Images)

Trong series Used to be Young của mình, Miley Cyrus đã nhắc tới lịch làm việc dày đặc khi còn là một thiếu niên. Đây là lịch làm việc của nữ ca sĩ khi tham gia series truyền hình đình đám một thời Hannah Montana.

"5h30 sáng ư?", Miley kêu lên khi đọc lại danh sách những cuộc hẹn trong một ngày trước đây của cô, "Tôi lúc này có lẽ mới chỉ 12, 13 tuổi. Tôi có lịch làm tóc và trang điểm tại khách sạn lúc 5h30 sáng, 7h sáng sẽ có xe đến đón chúng tôi. 7h15 sáng tôi có mặt trên bản tin, 7h45 lại có một cuộc phỏng vấn khác. 8h15 lại là phỏng vấn, 8h45 tiếp tục phỏng vấn. Từ 9h30 đến 11h, tôi gặp gỡ các biên tập viên trước khi trở về khách sạn".

Miley Cyrus tiếp tục đọc lịch trình bận rộn trước đây của mình, cho thấy cô phải làm việc liên tục đến 6h chiều mà không được nghỉ ngơi.

Ngay sau khi đoạn phỏng vấn này được đăng tải, nhiều khán giả đã vô cùng bàng hoàng trước lịch làm việc dày đặc của một cô bé chỉ mới 12, 13 tuổi. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với áp lực mà cựu ngôi sao Disney phải chịu đựng trong một khoảng thời gian dài. Với lịch làm việc như vậy, Miley đã phải từ bỏ tuổi thơ của mình và đây có lẽ là lí do khiến cô nổi loạn sau khi kết thúc Hannah Montana.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã 30 tuổi, Miley không còn ghét bỏ khoảng thời gian công chúa Disney của mình nữa. Thậm chí, cô tỏ ra biết ơn với mọi khoảnh khắc và quyết định sai lầm trong cuộc đời, những điều đã giúp cô trưởng thành như ngày hôm nay.

Theo Fox News