Clip cho thấy thái độ thật của thiếu gia Minh Đạt đối với Midu sau 1 năm cưới

Sau 1 năm về chung nhà, Midu và Minh Đạt tiếp tục tổ chức lễ "cưới lần 2" dù quy mô nhỏ hơn nhưng độ sang xịn mịn chẳng kém hôn lễ hào môn trước đó. Không phải giấu kín bưng như lễ cưới tại Đà Lạt, lần này cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm trước ống kính. Mới đây nhất, Midu vừa tung clip ngập mùi "cẩu lương" bên ông xã doanh nhân và hút gần 1 triệu lượt yêu thích chỉ sau vài giờ đăng tải.

Trong video đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội, Minh Đạt không nói nhiều, cũng chẳng tạo dáng kiểu cách, chỉ lặng lẽ vuốt tóc, chỉnh váy, ôm vợ vào lòng và trao một cái hôn nhẹ trước mặt bạn bè. Qua cú lia camera ngẫu hứng, hành động nhẹ nhàng, ấm áp và nụ cười tự nhiên của Minh Đạt đã thể hiện rõ sự yêu thương của anh dành cho Midu. Có thể thấy, cả hai đều không "diễn", không phô diễn sự lãng mạn kiểu mẫu, nhưng cách Minh Đạt tương tác với Midu lại khiến người ta tin rằng đây là cặp đôi sống thật, yêu thật. Một năm sau khi về chung nhà, tình cảm giữa họ vẫn giữ được độ ngọt ngào ổn định, không quá ồn ào nhưng đủ để khiến người ngoài cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào.

Clip thiếu gia Minh Đạt bị "tóm" loạt hành động cưng nựng Midu như thói quen giữa tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Minh Đạt luôn "dính như sam" với vợ, anh công khai trao nụ hôn và chăm sóc Midu từng chút một

Sau 1 năm ngày cưới, cả hai tổ chức bữa tiệc hâm nóng tình cảm cực đầu tư và sang chảnh

Minh Đạt từng có mặt tại sự kiện ra mắt phim có Midu tham gia vào tháng 3/2023. Cặp đôi đã âm thầm sang Pháp để nghỉ dưỡng kết hợp với chụp ảnh cưới vào đầu năm 2024. Nam doanh nhân này còn thể hiện sự cưng chiều bà xã qua việc đưa cô đến cửa hàng váy cưới sang trọng để thiết kế riêng trang phục. Cặp đôi bên nhau 3 năm, đã có hơn nửa năm để chuẩn bị cho đám cưới hoành tráng. Đầu tháng 5/2024, cặp đôi bí mật tổ chức một buổi tiệc cưới riêng tư tại Đà Lạt sau đó 1 tháng thì mở tiệc hoành tráng tại TP.HCM.

Thiếu gia Minh Đạt từng chia sẻ trong lễ cưới: "Lần đầu tiên gặp em trên chuyến du thuyền định mệnh. Anh bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số phận. Những con người thuộc về nhau, một ngày nào đó sẽ vô tình gặp nhau, không bằng cách này cũng sẽ bằng một cách khác. Anh tặng bài hát My Heart Will Go On cho em, vì cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền của Jack và Rose rất giống cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta. Nhưng anh hi vọng, có thể nắm chặt tay em đi đến cuối cuộc đời. Vì với anh, một đời này vẫn chưa đủ để yêu em".

Midu được nhận xét ngày càng nhuận sắc sau khi kết hôn

Về phía Midu, cô thổ lộ với chúng tôi: "Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác rất thân thuộc, mãi về sau này tôi mới biết đó chính là lúc nhận ra 'định mệnh'. Chúng tôi trải qua một hành trình cùng nhau vun đắp, tìm hiểu mới quyết định kết hôn. Tôi và anh như 2 người bạn đời, đồng hành, tôn trọng, ủng hộ và mang lại cảm giác thoải mái cho nhau. Chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày. Anh ấy là người giỏi về tính toán, logic còn tôi thiêng về nghệ thuật, chúng tôi như 2 mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống của nhau. Anh là người hướng nội, tôi cũng thế nên chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, cả hai thường dành thời gian ở nhà để chia sẻ cùng nhau, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua".

Mới đây nhất, Midu đã lên tiếng đáp trả về những bàn tán tiêu cực: Thứ quý giá nhất của vợ chồng mình đến hiện tại không phải là hoa tiền tỷ, túi tiền tỷ gì đâu. Mà chính là hành trình tụi mình đã yêu thương và bên cạnh nhau từ những điều nhỏ nhất. Cùng nắm tay nhau vượt qua những bàn tán định kiến của xã hội, những toxic tiêu cực, những hiểu lầm và cả những đồn thổi vô căn cứ liên tục ập đến suốt 1 năm qua.

Kể cả tiệc kỉ niệm làm riêng tư nhất vẫn bị đồn mua bài phô trương gì gì đó. Nhưng với tụi mình, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là tụi mình có nhau và tụi mình chọn lựa một cuộc sống tích cực, bình yên. Sống vì gia đình mình, vì những người thân bạn bè bên cạnh mình, chứ không sống phụ vì quan điểm, đánh giá hay sự toxic của xã hội".