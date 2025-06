"Tiệc cưới lần 2" của Midu: Cặp đôi phát "vũ trụ cẩu lương", thiếu gia Minh Đạt si mê vợ ra mặt!

Sau đám cưới được ví như giấc mơ cổ tích giữa đời thực hồi tháng 6/2024, Midu và ông xã thiếu gia Minh Đạt có cuộc sống kín tiếng nhưng không kém phần xa hoa. Cặp đôi "phú bà - tổng tài" Vbiz là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Và chiều 29/6, cặp đôi vừa tổ chức buổi tiệc riêng tư cùng bạn bè và người thân tại một resort sang trọng ở Hồ Tràm. Dù không công bố rầm rộ, nhưng chỉ cần lướt sơ qua hai chi tiết được tiết lộ cũng đủ hiểu mức độ "chịu chi" của cặp đôi này không hề kém cạnh siêu đám cưới cách đây 1 năm.

Trước tiên, độ sang trọng của tiệc kỷ niệm thể hiện qua việc cả hai chọn địa điểm tổ chức là một khu resort cao cấp ven biển tại Hồ Tràm, nơi vốn nổi tiếng với không gian riêng tư, thiết kế xa hoa cùng dịch vụ đắt đỏ. Thứ hai, Midu và Minh Đạt chuẩn bị hẳn xe riêng đưa đón khách mời từ TP.HCM đến thẳng resort, còn đính kèm dòng chữ "Chuyến xe của thanh xuân". Dù là tiệc kín, số lượng khách mời giới hạn chỉ bao gồm bạn bè thân thiết nhưng mỗi người đều được chăm chút từ hành trình di chuyển đến chỗ nghỉ ngơi. Có thể thấy, cặp đôi không chỉ đầu tư cho không gian tiệc, mà còn cực kỳ tinh tế trong việc tạo trải nghiệm thú vị và thoải mái nhất cho bạn bè đến chung vui.

Midu và Minh Đạt phát "vũ trụ cẩu lương"

Vừa xuất hiện tại khuôn viên tiệc kỷ niệm, vợ chồng Midu – Minh Đạt lập tức chiếm trọn spotlight. Cả hai diện đồ như cô dâu chú rể cách đây 1 năm, tay tình tứ bước vào khu vực tổ chức tiệc, phát "cẩu lương" ngọt lịm giữa không gian lãng mạn ven biển. Midu vẫn giữ phong cách thanh lịch với mái tóc xoã nhẹ, make-up tự nhiên nhưng vẫn rạng ngời, trong khi Minh Đạt lịch lãm đúng chất doanh nhân trẻ. Khoảnh khắc cả hai trao nhau ánh nhìn và mỉm cười nhẹ giữa dàn khách mời khiến netizen "lụi tim".

Minh Đạt và Midu nói lời thề nguyện sau 1 năm về chung nhà

Chú rể Minh Đạt điển trai như tổng tài từ truyện bước ra

Midu khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi nhập hội phu nhân hào môn

Midu còn tạo bất ngờ khi vừa hát vừa tiến lên lễ đường với chồng thiếu gia

Cả "vũ trụ cẩu lương" trong tiệc cưới lần 2 của Midu và Minh Đạt

Nhìn nụ cười của Midu là biết cô hạnh phúc cỡ nào

Minh Đạt không rời vợ nửa bước, liên tục đánh dấu chủ quyền

Không gian tiệc cưới lần 2 của Midu và Minh Đạt có màu xanh - trắng chủ đạo, ngập hoa tươi

Không gian tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới của Midu và Minh Đạt được bài trí lộng lẫy không thua kém một đám cưới cổ tích thứ thiệt. Lấy tone trắng – xanh dương làm chủ đạo, toàn bộ khu vực tiệc được trang hoàng với hàng trăm đóa hoa tươi cùng nến và pha lê sang trọng. Cặp đôi chọn bãi biển Hồ Tràm thơ mộng làm nơi tổ chức, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa đậm chất nghỉ dưỡng. Từng chi tiết từ bàn tiệc, cổng hoa đến những chiếc ghế pha lê đều được chăm chút kỹ lưỡng, mang lại cảm giác đẳng cấp nhưng vẫn ấm cúng, gần gũi.

Không gian ngập hoa tươi tiệc kỷ niệm ngày cưới của Midu

Midu chỉ tổ chức tiệc nhỏ gọn nhưng vô cùng sang chảnh, xa hoa

Cặp đôi còn chuẩn bị hình cô dâu chú rể để khách mời check in

Cặp đôi hào hứng trước giờ G, hội bạn thân đổ bộ

Cặp đôi cũng đã check in Hồ Tràm để chuẩn bị cho ngày trọng đại

Midu hé lộ chiếc bánh được bạn tặng chúc mừng ngày kỷ niệm của cô và Minh Đạt

Cặp đôi thể hiện sự chu đáo khi chuẩn bị xe riêng để đưa đón các khách mời

Tiko Tiến Công và hội bạn đã lên đường đến Hồ Tràm dự kỷ niệm ngày cưới của Midu

Minh Đạt từng có mặt tại sự kiện ra mắt phim có Midu tham gia vào tháng 3/2023. Cặp đôi đã âm thầm sang Pháp để nghỉ dưỡng kết hợp với chụp ảnh cưới vào đầu năm 2024. Nam doanh nhân này còn thể hiện sự cưng chiều bà xã qua việc đưa cô đến cửa hàng váy cưới sang trọng để thiết kế riêng trang phục. Cặp đôi bên nhau 3 năm, đã có hơn nửa năm để chuẩn bị cho đám cưới hoành tráng. Đầu tháng 5/2024, cặp đôi bí mật tổ chức một buổi tiệc cưới riêng tư tại Đà Lạt. Không thông báo trước, không truyền thông, không hình ảnh sự kiện được Midu giữ kín tuyệt đối, chỉ mời khoảng 50 người là bạn bè và người thân thiết nhất. Dàn khách mời có sự góp mặt của Hoa hậu Mai Phương Thúy, Quốc Trường, Jun Vũ, Kiều Ngân… Không gian buổi lễ được trang trí theo phong cách sang trọng giữa rừng thông, lấy tông trắng – xanh làm chủ đạo, kết hợp ánh đèn vàng ấm áp. Đây cũng là buổi lễ tái hiện màn chú rể cầu hôn cô dâu.

Cặp đôi từng tổ chức lễ cưới kín bưng ở Đà Lạt để nam thiếu gia cầu hôn Midu

Về cuộc gặp gỡ trên du thuyền, thiếu gia Minh Đạt từng chia sẻ trong lễ cưới: "Lần đầu tiên gặp em trên chuyến du thuyền định mệnh. Anh bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số phận. Những con người thuộc về nhau, một ngày nào đó sẽ vô tình gặp nhau, không bằng cách này cũng sẽ bằng một cách khác. Anh tặng bài hát My Heart Will Go On cho em, vì cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền của Jack và Rose rất giống cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta. Nhưng anh hi vọng, có thể nắm chặt tay em đi đến cuối cuộc đời. Vì với anh, một đời này vẫn chưa đủ để yêu em".



Về phía Midu, cô thổ lộ với chúng tôi: "Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác rất thân thuộc, mãi về sau này tôi mới biết đó chính là lúc nhận ra 'định mệnh'. Chúng tôi trải qua một hành trình cùng nhau vun đắp, tìm hiểu mới quyết định kết hôn. Tôi và anh như 2 người bạn đời, đồng hành, tôn trọng, ủng hộ và mang lại cảm giác thoải mái cho nhau. Chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày. Anh ấy là người giỏi về tính toán, logic còn tôi thiêng về nghệ thuật, chúng tôi như 2 mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống của nhau. Anh là người hướng nội, tôi cũng thế nên chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, cả hai thường dành thời gian ở nhà để chia sẻ cùng nhau, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua".

Sau khi kết hôn, Midu không thay đổi quá nhiều về tần suất hoạt động. Cô vẫn xuất hiện đều ở vai trò giảng viên, thỉnh thoảng dự sự kiện và chia sẻ cuộc sống bình yên trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là, từ sau khi công khai chồng, Midu trở nên "cởi mở" hơn, thường xuyên gọi anh bằng biệt danh dễ thương, nhắc đến tên "chồng" trong các clip ngắn, nhưng vẫn giữ phong thái nền nã vốn có. Minh Đạt được gọi là "chồng nhà người ta", anh vẫn giữ lối sống kín đáo, không phát ngôn truyền thông.

Đám cưới hào môn của Midu và Minh Đạt từng gây bão khắp MXH

Hạ Anh