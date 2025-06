Video Midu được chồng tặng 2 chiếc túi tiền tỷ bằng cách độc lạ, nhưng bất ngờ hơn cả là khi Minh Đạt nói lí do!

Ngày 29/6, Midu và Minh Đạt tổ chức tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại một resort sang trọng ở Hồ Tràm. Bữa tiệc được chuẩn bị chỉn chu với gam màu xanh - trắng chủ đạo, tạo không gian nhẹ nhàng, hiện đại và rất hợp vibe mùa hè. Ngoài phần trang trí bắt mắt và sáng trọng, điểm nhấn khiến khách mời chú ý nhất chính là màn tặng quà của cặp đôi dành cho nhau trong cột mốc đặc biệt này.

Trong khi Midu hát một ca khúc được sáng tác riêng để dành tặng cho Minh Đạt thì nam thiếu gia cũng "đáp lễ" khiến ai xem cũng trầm trồ. Thiếu gia chuẩn bị 2 chiếc túi Hermès đắt đỏ - đúng thương hiệu "phú bà" Midu đặc biệt yêu thích, thường xuyên quay clip đập hộp. Tuy nhiên, thay vì tặng thẳng tay, anh đặt cả hai vào hai hộp quà sang trọng và nhờ MC dẫn dắt để Midu chọn một trong hai. Trong lúc vợ hoang mang không rõ nên chọn bên nào thì Minh Đạt "phá lệ" cho Midu có thể chọn luôn cả hai 2. Khi thùng quà được mở ra, Midu không giấu được vẻ mặt hạnh phúc, vỡ oà. Ngay lập tức, cô đã hỏi chồng về lý do tại sao phải tặng cùng lúc 2 chiếc túi đắt đỏ.

Câu hỏi này không chỉ Midu và các khách mời cũng rất tò mò. Theo anh, màu xanh dương tượng trưng cho nước biển, màu trắng là cát – gợi nhớ lần đầu gặp nhau trên thuyền, cũng như khung cảnh buổi tiệc hiện tại. "Lần đầu gặp nhau là ở biển, 1 năm sau cũng ở biển. Nên anh chọn món quà có 2 màu này", Minh Đạt chia sẻ. Không cần nói quá nhiều, chỉ vài chi tiết nhỏ cũng đủ để thấy Minh Đạt rất để tâm và hiểu rõ sở thích của Midu. Tặng túi hiệu vốn đã "chịu chi", cách tặng lại còn khéo léo, có ý nghĩa khiến netizen hốt lại một câu: "chồng người ta chưa bao giờ làm chúng ta phải thất vọng!".

Midu bất ngờ khi được chồng tặng 2 chiếc túi hiệu, nhìn sơ cũng biết giá không nhỏ

Midu vỡ oà khi chồng "đánh úp" tặng quà theo cách có 1-0-2

Cận cảnh 2 chiếc túi đắt đỏ có ý nghĩa đặc biệt Minh Đạt tặng Midu trong kỷ niệm 1 năm về chung nhà

Sau 1 năm về chung một nhà, Midu và Minh Đạt vẫn giữ được sự ngọt ngào, đồng điệu như thuở mới yêu. Cặp đôi không phô trương đời tư nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến netizen phải gật gù ngưỡng mộ. Midu tiếp tục bận rộn với các dự án cá nhân, nhưng không quên khoe những khoảnh khắc đời thường giản dị, hạnh phúc bên chồng. Về phía Minh Đạt, dù kín tiếng nhưng luôn âm thầm thể hiện sự quan tâm bằng hành động.

Về cuộc gặp gỡ trên du thuyền, thiếu gia Minh Đạt từng chia sẻ trong lễ cưới: "Lần đầu tiên gặp em trên chuyến du thuyền định mệnh. Anh bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số phận. Những con người thuộc về nhau, một ngày nào đó sẽ vô tình gặp nhau, không bằng cách này cũng sẽ bằng một cách khác. Anh tặng bài hát My Heart Will Go On cho em, vì cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền của Jack và Rose rất giống cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta. Nhưng anh hi vọng, có thể nắm chặt tay em đi đến cuối cuộc đời. Vì với anh, một đời này vẫn chưa đủ để yêu em".

Midu nhí nhảnh trong tiệc kỷ niệm ngày cưới cùng Minh Đạt tại Hồ Tràm

Sau 1 năm kết hôn, Midu thừa nhận nếu biết cưới xong sẽ hạnh phúc thế này thì cô lấy chồng sớm hơn