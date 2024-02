Drama mở màn: Grammy 2024 bị tố lừa đảo vì kéo 1 sao nữ vào thị phi, bê bối Oscar và Miss Universe tái diễn

Rạng sáng 5/2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải danh giá nhất hành tinh Grammy Awards lần thứ 66 đã chính thức diễn ra ở Crypto.com Arena, Los Angeles. Và chỉ chưa đầy 1 tiếng sau khi bắt đầu, Grammy 2024 đã tự tạo drama cho chính mình, làm nổ ra tranh cãi đến mức bị đẩy trend trên Twitter với từ khoá #Scammys (chơi chữ từ cụm "Grammy lừa đảo").

Chuyện xảy ra sau khi Grammy 2024 công bố Nicki Minaj và Ice Spice thắng giải Ca khúc rap xuất sắc nhất trên Twitter. Đây tưởng chừng là thời khắc lịch sử trong sự nghiệp của nữ rapper quyền lực Nicki Minaj vì cô từng được đề cử tận 12 lần nhưng chưa bao giờ thắng. Thế nhưng, chủ nhân bản hit Anaconda đã phải mừng hụt vì Grammy... thông báo nhầm. Vậy là ngồi yên cũng dính đạn, Nicki bỗng nhiên trở thành nạn nhân của "lời nguyền" trao nhầm giải đầy bẽ bàng từng khiến Oscar 2017 và Miss Universe 2015 chao đảo.

Dòng tweet trao nhầm giải cho Nicki Minaj hiện đã bị Grammy xoá đi. Nhiều khán giả không khỏi bức xúc, phẫn nộ vì Grammy danh giá bậc nhất mà lại mắc phải sai lầm khó chấp nhận và nhạy cảm như thế này

Nicki bỗng hụt 2 giải trong bẽ bàng ở đêm trao giải Grammy 2024. Trường hợp của nữ rapper này không khỏi khiến khán giả nhớ đến sự cố lịch sử từng biến 2 lễ trao giải Oscar 2017 và Miss Universe 2015 thành "chảo lửa tranh cãi"

Còn nhớ năm 2015, MC nổi tiếng Steve Harvey từng công bố nhầm giải, khiến đại diện Columbia hụt hẫng khi phải trải qua thời khắc được đội vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2015 rồi lại bị tước mất. Vụ ồn ào này đã làm chấn động cả dư luận thế giới, dù hâm nóng cho cuộc thi Miss Universe nhưng lại khiến BTC và MC Steve mất uy tín ít nhiều

Năm 2017, Oscar lặp lại lịch sử của Miss Universe khi trao nhầm giải trong hạng mục quan trọng nhất - Phim hay nhất cho La La Land, trong khi Moonlight mới là bộ phim chiến thắng

Sau khi nhận ra sai lầm, Grammy 2024 đã nhanh chóng xoá dòng tweet và đính chính lại rằng Killer Mike mới là người thắng giải với ca khúc Scientists & Engineers kết hợp cùng André 3000, Future và Eryn Allen Kane

Đắng cay hơn cả, trong đêm trao giải hôm nay, Nicki đã được đề cử ở hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất (Best Song Written for Visual Media), nhưng sau cùng lại thua trước anh em Billie Eilish và FINNEAS. Vậy là tổng kết lại, nữ rapper hụt tận 2 giải.

Ngay sau sự cố đáng tiếc này, đông đảo fan của Nicki Minaj đã nổi cơn thịnh nộ, đưa hẳn từ khoá #Scammys (Grammy lừa đảo) lên top trending của Twitter. Vụ việc chưa dừng lại ở đó, vì bộ phận đông khán giả tố Học viện Hàn lâm đã gian lận kết quả để "ăn miếng trả miếng" giữa vụ mâu thuẫn đỉnh điểm giữa Nicki với Megan Thee Stallion mới đây. Và Grammy được cho là o bế cho Megan Thee Stallion ra mặt.

Drama giữa Nicki và Megan gần đây có phải là nguồn cơn dẫn đến hành động khó hiểu của Grammy?

Mâu thuẫn nảy lửa giữa Megan và Nicki xảy ra khi Megan Thee Stallion ra mắt ca khúc Hiss vào ngày 25/1. Trong lời bài hát, nữ rapper đề cập đến nhiều mặt đầy biến động trong cuộc đời mình với tư cách là người nổi tiếng. Chuyện có thể chỉ dừng lại ở đó nếu Megan không viết ra 1 câu: "These hoes don't be mad at Megan, these hoes mad at Megan's Law" (Những chiếc hoes này đừng giận Megan, những chiếc hoes này nổi giận với Luật của Megan), và từ nhạy cảm "hoes" ở đây được cho là ám chỉ những người phụ nữ mà giới nghệ sĩ hip hop từng cặp kè hay ngủ cùng.

Từ đây, câu rap của Megan bị tố là mỉa mai Nicki cùng chồng Kenneth Petty. Kenneth Petty từng ngồi tù 4 năm vì hành vi cưỡng hiếp một cô gái 16 tuổi vào thời điểm cách đây 29 năm.

Nicki Minaj nhiều năm qua vẫn bảo vệ người chồng tai tiếng

Đến nay, giả thuyết về mối liên quan giữa drama của Grammy và Nicki cùng Megan Thee Stallion vẫn chỉ là suy đoán của công chúng. Luồng ý kiến khác lại cho rằng đây chỉ là sai lầm của phía bộ phận truyền thông cho lễ trao giải này.

Nhưng suy cho cùng, điều khiến công chúng phẫn nộ hơn là Grammy không hề lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ hay giải thích về sự cố trao nhầm giải. Hiện, khán giả vẫn đang ngóng chờ động thái từ Grammy và Nicki Minaj.

Nguồn: TMZ