Khán giả tiếc nuối khi album của Ngọt trượt giải Grammy 2024!

Sáng 5/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 66 đã chính thức diễn ra. Trước thềm đêm sự kiện chính, các hạng mục phụ, hạng mục về kĩ thuật đã lần lượt được công bố. Theo đó, thiết kế cho boxset album Gieo của Ngọt Band đã trượt giải Grammy ở hạng mục Best Boxset or Special Limited Edition Package. Sản phẩm chiến thắng cho hạng mục này là For The Birds: The Birdsong Project của nhóm giám đốc nghệ thuật Jeri Heiden & John Heiden.

Trước đó vào khuya 10/11/2023, các hạng mục đề cử chính thức của giải Grammy 2024 dần được hé lộ. Đáng chú ý khi album Gieo của nhóm nhạc Ngọt đã chính thức nhận về 1 đề cử của giải thưởng âm nhạc cao quý nhất hành tinh. Thông tin lập tức khiến cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao.

Các đề cử tại Grammy 2024cho hạng mục Best Boxset or Special Limited Edition Package

Cụ thể, album Gieo của Ngọt đã nhận đề cử cho Best Boxset or Special Limited Edition Package. Và đề cử này được trao cho Giám đốc Nghệ thuật của album - Duy Đào. Giải thưởng Grammy này dành cho các thiết kế hộp album phiên bản đặc biệt hoặc boxset đẹp nhất, là giải dành cho người hoạ sĩ/ thiết kế.

Trên trang cá nhân của mình, Duy Đào chia sẻ: "Art Direction và Design (Chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế) cho album Gieo của Ngọt vừa được đề cử Grammy 2024 - Hạng mục Thiết kế ấn phẩm đặc biệt. (Hình như tôi đã may mắn là người Việt đầu tiên được đề cử, và cũng hình như là Designer và Art Director đến từ Đông Nam Á đầu tiên). Cảm ơn gia đình. Cảm ơn bạn bè. Đặc biệt là cảm ơn team đã luôn cố gắng cùng tôi. Và đặc biệt hơn là band nhạc NGỌT đã luôn luôn tin tưởng và kiên nhẫn. Những người xung quanh tôi luôn là niềm cảm hứng và động lực lớn nhất của tôi. Chắc chắn sẽ có 1 lời cảm ơn dài hơn, đầy đủ hơn và sâu sắc hơn sau khi tôi bình tĩnh lại".

Boxset album Gieo của Ngọt.

Duy Đào, tên đầy đủ là Đào Đức Duy, anh chàng sinh ra trong gia đình có ông nội là NSND Đào Đức - chỉ đạo mỹ thuật/ họa sĩ phim truyện đầu tiên và xuất sắc của xưởng phim Việt Nam, có bố là danh họa Đào Hải Phong với tầm ảnh hưởng lớn trong làng mỹ thuật Việt Nam. Với nền tảng vững chắc, cùng với những tượng đài cần vươn tới, giống như thế hệ trẻ của Việt Nam, Duy mang trong mình sứ mệnh kế thừa, phát huy những gì thế hệ trước đã làm. Anh vừa trở về Việt Nam sau 10 năm sống và làm việc tại Mỹ.

Trước đó, anh xuất sắc tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế tại Art Center College of Design (California, Mỹ) - một trong 10 trường thiết kế tốt nhất thế giới, Duy Đào sở hữu bảng thành tích “khủng” như 3 lần đoạt giải thưởng của Hiệp Hội Nghệ Thuật Mỹ; tạo ra những tác phẩm và dự án được xuất bản trên nhiều ấn phẩm uy tín như sách “Những Tác Phẩm Chữ Đẹp Nhất Thế Giới 2018”, hoặc được trưng bày tại nơi danh giá như Bảo tàng Thiết kế Cooper Hewitt (New York).

Đáng chú ý, nhà thiết kế trẻ này từng làm việc với nhiều thương hiệu toàn cầu danh tiếng, từ các công ty lớn lâu đời trong Fortune 500 đến những startup tham vọng, bao gồm Google, Facebook, Twitter, Oppo, Logitech, Apple Music, v.v.. Gần đây nhất, anh cũng chính là nhân vật đứng sau sự thay đổi bộ nhận diện thương hiệu gây tiếng vang của một nhãn hàng sữa lớn nhất ở Việt Nam. Mới đây, anh cũng nằm trong top 23 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2023.