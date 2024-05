Giọng ca ma mị là chủ nhân loạt hit đình đám

Tháng 5/2023, làng nhạc Việt đón chào một làn gió mới mang tên 52Hz. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1999, đến từ Hà Nội, tên thật là Phương Thảo - lấy nghệ danh 52Hz chính thức ra mắt với nhạc phẩm đầu tiên Anh Thì Nah. Khi này, 52Hz vẫn là cái tên khá lạ lẫm trong cộng đồng yêu nhạc. Dần dà, cô nàng gây dấu ấn với những bản nhạc chất lượng, chất giọng ma mị được dân tình truyền tay nhau qua các clip ngắn trên TikTok.

52Hz - gương mặt mới của làng nhạc Việt

Nhắc đến 52Hz, bản hit nhiều người biết nhất hiện tại là ĐỢI, kết hợp với music producer RiO. Từng có thời gian, ĐỢI trở nên quen tai với khán giả qua hàng nghìn video sử dụng âm thanh. Bản audio của ca khúc thu về gần 10 triệu lượt xem trên YouTube. "Có sai đâu nếu ta cứ mơ mộng; Ngồi đợi biết bao mùa; To say I love you so..." là giai điệu cuốn hút với một giọng nữ bí ẩn, tạo cảm giác lãng mạn khó dứt. "Truy tìm" danh tính người thể hiện ca khúc, khán giả bất ngờ với 52Hz, gương mặt mới của làng nhạc Việt có đôi chút gợi nhớ đến nữ rapper cá tính tlinh.

52Hz diễn live ca khúc ĐỢI

Ngoài ĐỢI, 52Hz còn gây sốt TikTok với ca khúc now she don't - kết hợp với Wean. Cô nàng bộc lộ cá tính âm nhạc riêng biệt, khả năng viết lời chỉn chu và cách kể chuyện qua những nốt nhạc cực kỳ thu hút người nghe. Đặc biệt, cách hát và giọng của 52Hz cũng rất đặc biệt. Theo đuổi sở trường là RnB và trapsoul, 52Hz được fan nhạc gọi trìu mến với danh xưng "Billie Eilish Việt Nam". Quả thực, âm nhạc của nữ nghệ sĩ Gen Z có rất nhiều điểm gợi nhớ đến tài năng trẻ nước Mỹ.

now she don't - 52Hz

Mới đây, 52Hz ra mắt ca khúc Mê Cung Tình Yêu, kết hợp nhuần nhuyễn tư duy âm nhạc hiện đại với những chất liệu xưa cũ. Mê Cung Tình Yêu cũng được khán giả yêu nhạc đón nhận và đánh giá cao bởi cách xử lý chất liệu thông minh, tinh tế của bộ đôi 52Hz - RiO. Chưa hết, 52Hz còn collab với "hoàng tử nhạc số" GREY D làm mới ca khúc nhạt-fine gây chú ý trong cộng đồng fan. Với những hoạt động âm nhạc sôi nổi, 52Hz là một trong những nghệ sĩ nữ của thế hệ Gen Z đầy hứa hẹn.

52Hz cổ điển trong Mê Cung Tình Yêu

52Hz cùng GREY D kết hợp trong ca khúc nhạt-fine

Chuyện tình đẹp như mơ với bạn trai sản xuất nhạc

Người đưa 52Hz đến với âm nhạc chính là "nửa kia" của cô nàng - music producer RiO. Từng có thời gian hoạt động underground/indie, RiO vốn không phải là cái tên xa lạ. Nhưng chỉ đến khi anh chàng cùng bạn gái tạo nên loạt hit như ĐỢI, Mê Cung Tình Yêu,... thì RiO và 52Hz mới được đông đảo khán giả trẻ biết đến. Trên MXH, cả hai thường xuyên khoe ảnh tình tứ, đồng hành cùng nhau trong mọi sự kiện, sân khấu âm nhạc.

52Hz và RiO - cặp bài trùng là nửa kia của nhau

Nói về bạn trai, 52Hz không ngại dành sự tự hào chân thành. Cô nàng khẳng định nếu không có RiO, sẽ không có 52Hz trong âm nhạc. Trong hơn một năm đổ lại, 52Hz và RiO đã cùng nhau ra mắt những sản phẩm chất lượng, được khán giả yêu thích. RiO đứng sau những bản phối vừa đủ tinh tế, vừa đủ sáng tạo để 52Hz làm bật nên chất giọng đặc trưng. Anh chàng sử dụng nhuần nhuyễn các chất liệu cổ điển như piano, violin,... tạo không gian lãng mạn, đầy chất thơ cho âm nhạc của cả hai.

Cả hai không thể tách rời trong cuộc sống lẫn âm nhạc





https://kenh14.vn/xuat-hien-nu-nghe-si-gen-z-duoc-vi-nhu-billie-eilish-viet-nam-nho-ban-trai-ma-quyet-tam-theo-duoi-am-nhac-20240509172100934.chn