3 ngôi sao mở màn cho The Eras Tour của Taylor Swift

Taylor Swift sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn The Eras Tour tại châu Âu cho đến hết tháng 8/2024 trước khi trở lại với Bắc Mỹ. Sân khấu của The Eras Tour đã chào đón một loạt nghệ sĩ như Phoebe Bridgers, Sabrina Carpenter, MUNA, Gayle, Gracie Abrams. Mới đây nhất, Taylor Swift thông báo sẽ đưa 3 ngôi sao đang lên đến với sân khấu của The Eras Tour.

Mette, Griff và Benson Boone cùng với ban nhạc Paramore sẽ là những người mở màn cho loạt đêm diễn The Eras Tour ở London trong tháng 6. Mette sẽ biểu diễn vào ngày 21/6, Griff biểu diễn vào ngày 22/6 và Boone biểu diễn vào ngày 23/6.

Taylor Swift biểu diễn trong The Eras Tour ở Lisbon. Ảnh: IMAGO

The Eras Tour được thiết kế nhằm tôn vinh danh sách đĩa nhạc của "công chúa nhạc đồng quê" trong suốt 17 năm sự nghiệp. The Eras Tour bao gồm tất cả các phong cách âm nhạc trong 10 album phòng thu của Taylor Swift , từ country, pop đến folk và alternative rock. Chuyến lưu diễn bắt đầu hồi tháng 3/2023 và dự kiến kết thúc vào tháng 12/2024, sẽ tổ chức ở nhiều nước châu Âu và châu Á, tổng cộng 151 buổi biểu diễn.

“Tôi nghĩ đây là thời điểm thú vị để công bố những tiết mục mở màn trong các buổi biểu diễn ở London, diễn ra trước màn trình diễn của ban nhạc Paramore. Tôi đã chọn những nghệ sĩ có âm nhạc mà tôi yêu thích. Tôi mong đợi phần biểu diễn của họ sẽ tạo thêm sự bùng nổ cho đêm diễn của chúng tôi”, nữ ca sĩ kiêm sáng tác nhạc người Mỹ chia sẻ trên Instagram Story.

Mette

Mette Towley (32 tuổi), có nghệ danh là Mette, là một vũ công, diễn viên và ca sĩ người Mỹ. Cô bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm vào năm 2017, khi đóng vai chính trong MV “Lemon” của N.E.R.D và Rihanna. Năm 2019, Towley tham dự “Cats”, bộ phim nhạc kịch có ca sĩ Taylor Swift đóng vai mèo. Tác phẩm dựa trên vở nhạc kịch lừng danh Cats, kể về một nhóm mèo đứng trước lựa chọn quan trọng trong đêm. Mette cũng góp mặt trong bộ phim siêu anh hùng The Old Guard năm 2020 với vai phụ Jordan. Vào năm 2021, cô cho ra mắt ca khúc “Petrified”.

Nữ ca sĩ người Mỹ cũng xuất hiện trong bộ phim Barbie vào năm 2023. Mette đã phát hành EP (đĩa mở rộng) đầu tay “Mettenarrative” vào tháng 9/2023.

Mette Towley. (Ảnh: Getty Images)

Vào tháng 11/2023, cô mở màn cho chuyến lưu diễn Vương quốc Anh của ca sĩ Jessie Ware, sau những buổi biểu diễn ở London, New York và Los Angeles.

Ngày 11/1/2024, Mette phát hành đĩa đơn “Darling Drive” với nhà sản xuất người Scotland Sam Gellaitry, một bài hát lấy cảm hứng từ con phố nơi cô lớn lên ở Minnesota.

“Tôi thực sự muốn trở thành một nghệ sĩ khi lớn lên, nhưng nhảy là lĩnh vực tôi cảm thấy tự tin nhất. Ngay cả khi tôi bắt đầu thực hiện EP đầu tay vào năm 2019, tôi đã không nói với hầu hết mọi người và bạn bè xung quanh. Cảm giác trở thành ca sĩ vẫn còn rất xa vời. Hiện tại, tôi cảm thấy mình thực sự có thể khẳng định điều đó cho chính mình”, Mette chia sẻ với Vogue vào năm ngoái.

Ngoài việc tham gia The Eras Tour vào mùa hè này, Mette cũng sẽ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Chicago.

Griff

Sarah Faith Griffiths (23 tuổi), được biết đến với nghệ danh Griff, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh. Năm 2019, cô phát hành đĩa đơn đầu tay “Mirror Talk” thông qua Warner Records. Griff chia sẻ rằng đĩa đơn này là một điểm nhấn trong sự nghiệp của cô. Billboard mô tả bài hát như một “màn ra mắt đầy hứng khởi” và ca ngợi “giọng hát mạnh mẽ” của cô.

Nữ ca sĩ người Anh phát hành đĩa đơn “Paradise” vào tháng 10/2019. Tới tháng 12/2019, Griff phát hành bản cover bài hát “Eternal Flame” năm 1989 của ban nhạc Mỹ The Bangles.

Tháng 7/2020, Griff được The Ivors Academy đề cử cho Giải thưởng Ngôi sao đang lên của giải Ivor Novello.

Griff được vinh danh là Ngôi sao đang lên tại Lễ trao giải Brit Awards 2021, trở thành một trong những người trẻ nhất giành giải thưởng ở hạng mục này. Khi đó, cô mới chỉ 20 tuổi. Taylor Swift và Griff đã gặp nhau tại lễ trao giải này.

Sarah Faith Griffiths. (Ảnh: Getty Images)

Cuối năm 2021, Griff phát hành mixtape đầu tay “One Foot in Front of the Other”, đạt được thành công về mặt thương mại và được giới phê bình giành nhiều lời khen. Tháng 10/2021, cô bắt đầu chuyến lưu diễn khắp Vương quốc Anh để quảng bá mixtape của mình. Sau đó, cô thực hiện chuyến lưu diễn châu Âu và Bắc Mỹ.

Vào năm 2023, nữ ca sĩ tham gia chương trình Music of the Spheres World Tour của ban nhạc người Anh Coldplay với tư cách là người mở màn cho một số buổi biểu diễn ở châu Âu, bao gồm Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển và Hà Lan.

Tháng 8/2023, Griff phát hành đĩa đơn “Vertigo”. Taylor Swift đã quảng bá bài hát này trên Instagram. Vào ngày 19/7/2024, Griff chuẩn bị phát hành album đầu tay “Vertigo”.

Griff giữ bí mật về sở thích âm nhạc của mình ở trường và chỉ bắt đầu theo đuổi con đường này một cách nghiêm túc sau khi kết thúc kỳ thi A-Level. Thay vì đăng ký vào một trường đại học, cô đã có một “gap-year” để nỗ lực trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Sau khi phát hành một chuỗi đĩa đơn được đón nhận nồng nhiệt, cô mở đầu chuyến lưu diễn cho Ed Sheeran.

Benson Boone

Benson James Boone (21 tuổi) là một ca sĩ, nhạc sĩ và nghệ sĩ chơi nhiều nhạc cụ người Mỹ.

Sự nghiệp của Boone bắt đầu khi anh chia sẻ video ca hát trên mạng xã hội TikTok. Sau đó, anh tham gia buổi thử giọng của American Idol nhưng đã rút lui khỏi cuộc thi sau khi lọt vào top 24.

“Lí do tôi muốn rời bỏ American Idol vì tôi muốn làm âm nhạc. Tôi quyết định rằng tôi muốn làm âm nhạc và không muốn nhiều người nghĩ rằng Benson Boone nổi tiếng chỉ vì American Idol. Tôi muốn được sáng tác những ca khúc nổi tiếng và khiến mọi người yêu quý chúng”, Boone chia sẻ.

Benson Boone. (Ảnh: Getty Images)

Nam ca sĩ nhanh chóng được Dan Reynolds - giọng ca chính của ban nhạc Imagine Dragons để ý và được đề nghị ký hợp đồng thu âm. Sau đó, Benson đã cho ra mắt hàng loạt ca khúc đình đám, tiêu biểu chính là In The Stars và Beautiful Things.

Với bài hát Beatiful Things, Benson Boone đang càn quét nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, bao gồm cả Top 10 Billboard Hot 100 trong 7 tuần liên tiếp.

Tính đến tháng 4/2024, Boone sở hữu 6,8 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 60 triệu lượt nghe hàng tháng trên Spotify. Album đầu tay của anh, Fireworks & Rollerblades, được phát hành vào ngày 5/4/2024.