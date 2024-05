Trận "đại chiến" giữa fan Taylor Swift và fan Billie Eilish chưa có dấu hiệu kết thúc khi cộng đồng người hâm mộ hai bên ra sức công kích lẫn nhau. Phía fan Taylor Swift cho rằng bên Billie Eilish không tôn trọng đàn chị. Phía Billie Eilish lại cho rằng Taylor Swift ra sức "bày mưu tính kế" để chèn ép đàn em, tiêu biểu là việc phát hành sản phẩm hoặc các phiên bản album mới mỗi khi đàn em comeback.

Mọi chuyện càng trở nên bùng nổ khi trong tuần này, album The Tortured Poets Department tiếp tục giữ vị trí Quán quân Billboard 200, chặn đường debut #1 của Billie Eilish và album comeback Hit Me Hard And Soft. Fan Billie Eilish cảm thấy không thể là trùng hợp khi trong tuần lễ vừa qua, Taylor Swift đã "chơi chiêu" phát hành thêm album bản mới với 4 bản Acoustic từ show The Eras Tour tại Paris, thúc đẩy doanh số cao hơn cả tuần trước. Và thế là một bộ phận fan của Taylor Swift đã có hành động đáp trả như thế này...

Fan Taylor Swift thả bình luận biểu tượng con rắn khắp các bài đăng của Billie Eilish.

Fan Taylor Swift đã tràn vào các bài đăng mới nhất của Billie Eilish và thả biểu tượng con rắn dưới phần bình luận. Biểu tượng này mang hàm ý ám chỉ không tốt về Billie Eilish. Nhưng hãy nhìn lại icon hình con rắn mà xem, chẳng phải chính Taylor Swift và fan của cô biết rất rõ cảm giác khi bị "bắt nạt" trên MXH như thế này sao?

Còn nhớ giai đoạn bùng ra cuộc gọi điện bị cắt ghép giữa Taylor Swift với Kanye West, dân mạng thế giới đã không hiểu rõ sự tình, hùa theo antifan mà thả hình rắn ngập tràn các kênh MXH của Taylor Swift. Nhiều người cho rằng sự nghiệp của Taylor Swift từ nay chấm dứt khi cô đối diện với cơn bão truyền thông chưa từng có. Khắp các nền tảng MXH, Taylor Swift nhận về không biết bao nhiêu các biểu tượng rắn, kèm những bình luận đại loại như "đồ rắn độc". Cũng từ đó mà Taylor Swift có biệt danh "Rắn Chúa" và chính nhờ hình ảnh này mà Taylor đã tạo nên một album Reputation gây chấn động làng nhạc sau đó.

Vậy mà giờ đây, chính fan Taylor Swift lại đem sự thù hận năm xưa để trút giận lên Billie Eilish!

Hiện tại, fan BIllie Eilish cũng "phản công" bằng cách để lại rất nhiều biểu tượng trái tim và con bướm màu xanh dưới phần bình luận trên trang Instagram của nữ ca sĩ. Fan mong muốn những biểu tượng tượng trưng cho Billie sẽ áp đảo, che khuất đi những hình ảnh con rắn từ các antifan.