Mới đây, Billie Eilish tiếp tục có phát ngôn "vạ miệng" khi "cà khịa" cả 2 đàn chị Taylor Swift lẫn Beyoncé. Cụ thể, khi đang livestream giao lưu trên sóng radio, Billie Eilish đã nhận được câu hỏi về việc liệu cô có dự định làm tour diễn kéo dài 3 tiếng, đồng thời mang toàn bộ các bài hát trong album vừa ra mắt - Hit Me Hard And Soft - vào trong setlist.

Billie Eilish có ổn không?

Billie Eilish lập tức có phát ngôn chọc vào "ổ kiến lửa" của 2 fandom Taylor Swift - Beyoncé vô cùng hùng hậu. Cô cho biết: "Ồ, không đâu, tôi không thể làm vậy, nó sẽ thành một mớ hỗn độn ý, dài cả thiên niên kỷ mất! Tôi sẽ phải cắt bớt những bài hát đi, nhưng mà tôi vẫn sẽ cố gắng để nhét vào nhé. Tôi cũng không ý định làm 1 show dài 3 tiếng đâu, rất là điên khùng! Không ai muốn nghe đâu, bạn không, tôi cũng không cho dù nếu là fan. Tôi cũng chả muốn nghe nghệ sĩ mình yêu thích hát cả 3 tiếng đâu. Quá là dài, điên khùng quá!".

Mặc dù không chỉ đích danh ai nhưng việc Billie Eilish công khai bảo không thích những show diễn kéo dài 3 tiếng không khác nào chỉ thẳng mặt The Eras Tour của Taylor Swift và The Renaissance World Tour của Beyoncé. Đây đều là 2 "siêu tour" diễn cực kì đình đám thời gian qua của 2 nữ nghệ sĩ lớn nhất thế giới, đều được dàn dựng cực kì hoành tráng.

Cả 2 tour diễn đều có set list rất dài, bao trùm tất cả các "kỉ nguyên" của từng nữ nghệ sĩ và đều kéo dài trên 3 tiếng. Trong đó, Taylor Swift diễn 47 bài với thời gian show là 3 tiếng 20 phút. Cả 2 cũng là những cái tên tiên phong trong việc các tour diễn được kéo dài thời lượng. Billie Eilish nói như trên không khác nào chỉ trích trực tiếp 2 nữ nghệ sĩ đình đám đàn chị này!

Taylor Swift và Beyoncé là đối tượng bị Billie Eilish cà khịa?

Những phát ngôn của Billie Eilish dạo gần đây khiến fan nhạc vô cùng thắc mắc, không biết cô nàng có "hiềm khích" gì với đàn chị hay không. Bởi vào năm 2023, Billie Eilish đã từng khen ngợi 2 tour diễn của đàn chị. Cụ thể, khi chia sẻ với truyền thông, Billie từng nói: "Việc diễn ở sân vận động là rất khó với tôi, Beyoncé và Taylor là những ngôi sao không ai động vào được, việc các chị ấy có thể làm show dài đến vậy, lắp đầy các khoảnh khắc kì diệu, thật sự là rất tuyệt. Tôi cũng không có ý chê việc diễn ở SVĐ đâu, nhưng khi bạn đến xem show ở SVĐ, cũng chưa chắc nghệ sĩ biết bạn đang đứng ở đó đâu. Tôi muốn đám đông biết rằng tôi thấy rõ từng người khi đến xem show!".

Bên cạnh đó, kể từ khi Bilie Eilish ra mắt album Hit Me Hard And Soft , đã có cuộc "hỗn chiến" dữ dội giữa fandom của nữ nghệ sĩ Gen Z với fan Taylor Swift. Quản lý của Billie Eilish - Danny - không ngần ngại liên tục bấm like và retweet loạt bài đăng cà khịa, hạ bệ Taylor Swift.