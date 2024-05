Billie Eilish đang là tâm điểm của sự chú ý với việc ra mắt album Hit Me Hard And Soft, ngay lập tức nhận về "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình, trở thành một trong những album xuất sắc nhất được ra mắt trong nửa đầu năm 2024.

Album Hit Me Hard And Soft.

Trên chuyên trang đánh giá tổng hợp Metacritic, album debut với số điểm kỉ lục - 95 điểm - cao nhất trong năm nay. Các chuyên trang đồng loạt chấm điểm cao ngất cho album mới nhất của Billie Eilish, đồng thời khẳng định đây sẽ là một đối thủ xứng tầm trong cuộc đua chiến thắng chiếc cúp Grammy cho giải thưởng "Album của năm", không hề lép vế khi cạnh tranh với những đàn chị đi trước như Beyoncé (album Cowboy Carter ) hay Taylor Swift (album The Tortured Poets Department ).

Billboard gọi đây là album "nhà nghề" nhất trong sự nghiệp của Billie Eilish: “Chỉ mới 22 tuổi, thật khó tin rằng Billie Eilish đã là một ngôi sao nhạc pop kỳ cựu với ba album và bảy năm gắn bó với sự nghiệp của mình. Hit Me Hard And Soft, album phòng thu thứ ba và có thể xem là album "nhà nghề" nhất... Album mang theo 10 bài hát mới về cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu, những mối tình lãng mạn, mối quan hệ tình bạn phức tạp cũng như những đón nhận về mặt xu hướng tính dục của nữ ca sĩ". A.P đánh giá đây là album của một hiện tượng nhạc Pop chỉ có 1 trong thế hệ này, 10 tracks trong album đều viết lại luật chơi trong âm nhạc.

The Telegraphah cho album mới của Billie Eilish điểm tuyệt đối (5/5) cùng bình luận có cánh: “Rõ ràng, tinh tế và là tác phẩm hay nhất của cô ấy. Kiệt tác gợi cảm đau lòng của siêu sao trẻ đủ tuyệt vời để sánh ngang với Blue của Joni Mitchell.” The Independent cũng cho Hit Me Hard And Soft số điểm tuyệt đối (5/5) cùng lời khen ngợi: "Là những lời thì thầm xuyên qua mê cung âm nhạc kỳ diệu để mang đến những cảm xúc lớn lao.”

Điếm số tuyệt đối 5/5 một lần nữa được The Evening Standard trao tặng cho album mới nhất của Billie Eilish, tuyên bố: "Trong một năm được đánh dấu bằng những sản phẩm bị làm thừa thãi, quản lý kém, không gây hứng thú và quá tự mãn từ nhiều ngôi sao lớn của làng nhạc Pop, phong cách độc đáo và chấp nhận rủi ro này đặc biệt được hoan nghênh. Chắc chắn, chúng ta chỉ mới đi được nửa năm, nhưng cho đến nay, album hay nhất của Billie Eilish đã vượt xa phần còn lại của các nghệ sĩ nhạc Pop".

The Time cho album 4/5 điểm, gọi album là một tác phẩm đặc sắc, là đỉnh cao của Billie Eilish nhưng cũng cho rằng chưa vượt qua được đỉnh cao nhất của nữ nghệ sĩ. USA Today chấm 3/4, ca ngợi sự đồng hành của người anh trai Finneas trong album: “[Billie] và Finneas tiếp tục khai thác thiên hướng kỳ quặc của nữ nghệ sĩ trong track La Amour De Ma Vie, cả nội tâm mơ mộng trong Wildflower và The Greatest cũng như sự bùng nổ với Birds of a Feather."