Chủ nhân hit "Espresso" khiến cho đồ bơi retro hot trở lại: Không hở hang mà vẫn quá nịnh dáng

Có thể nói, mùa hè này dù đi bất kì đâu, lướt bất kì mạng xã hội nào, chúng ta cũng ít nhất một lần thoáng nghe được những giai điệu bắt tai, nhộn nhịp từ bản hit "Espresso". Không chỉ khiến cho dân tình "chao đảo" với những giai điệu đậm chất mùa hè, Sabrina Carpenter còn khiến cho giới mộ điệu phải "u mê không lối thoát" với trào lưu đồ bơi vintage của những cô nàng theo phong cách pin up girl từ thập niên 50, 60 thế kỉ trước.

"Tôi muốn có một sự chuyển giao giữa truyền thống và hiện đại, mang đến cảm giác tươi mới và có một chút hoài niệm từ phong cách retro. Vì thế màu sắc video cực kỳ quan trọng với tôi. Tôi dùng những màu sắc tương phản để thể hiện sự kết hợp này". - Sabrina Carpenter chia sẻ về quá trình thực hiện MV "Espresso". Điều này có thể nhìn thấy qua những hoạ tiết kẻ sọc tương phản, hoạ tiết chấm bi hay những đường kẻ caro sặc sỡ xuất hiện xuyên suốt trong MV. Trong MV, cô nàng đã diện những mẫu đồ bơi được thiết kế mang cảm hứng từ phong cách retro.

Thiết kế đồ bơi Norma Kamali màu đen được phối với vải xuyên thấu. Đây là một gợi ý cho các nàng không muốn phô diễn quá nhiều da thịt khi đi biển nhưng vẫn giữ được sự gợi cảm nhất định.

Thiết kế đồ bơi cúp ngực màu xanh "mát mắt" với điểm nhấn ở con sao biển được đính sequin đến từ nhà mốt Carol Ai Studio. Nữ ca sĩ Gen Z này vẫn giữ được nét hoài cổ cho tạo hình của mình khi phối cùng khăn lụa và chiếc ô hoạ tiết polka dot.

So sánh với những mẫu đồ bơi thập niên 50 - 60, trang phục của nữ ca sĩ hiện đại và mới mẻ hơn tuy vẫn bám sát phom dáng cổ điển đi cùng cấu trúc tôn hình thể cho người mặc. Ngoài ra, những mẫu swimwear này có hình dáng của kiểu trang phục lót ôm sát, co giãn và có hình thức như váy bó siêu ngắn. Đặc biệt, những mẫu trang phục này luôn có thiết kế quần shorts bảo hộ được may sẵn phía trong.

Những mẫu đồ bơi retro thường được làm từ vải có hoạ tiết sặc sỡ, thường là kẻ sọc hoặc caro tương phản. Ngoài ra, những bộ đồ bơi này sẽ phù hợp với các cô nàng không muốn khoe quá nhiều da thịt hay ngại mặc những bộ bikini hai mảnh.

Gần đây, tại sự kiện Vogue World: Paris, Sabrina Carpenter cũng đã có màn catwalk đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Chủ đề chương trình là sự giao thoa giữa thể thao và thời trang nước Pháp. Không nằm ngoài dự đoán, Sabrina Carpenter đã xuất hiện trong mẫu đồ bơi retro đến từ thương hiệu Jacquemus. Cô cũng đại diện cho phần trình diễn của các môn thể thao dưới nước trong chương trình.

Sau những màn lăng xê không ngừng nghỉ của Sabrina Carpenter, những mẫu đồ bơi retro nhận được nhiều sự quan tâm từ các tín đồ thời trang. Với ưu điểm dễ mặc, bắt mắt lại dễ dàng che bớt nhiều khuyết điểm cơ thể, đây chính là một sự lựa chọn đồ bơi đáng để lưu tâm.