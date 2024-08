22/8 thật sự là 1 ngày rộn ràng khi khán giả được chứng kiến tận 3 bộ đôi mỹ nhân hot nhất showbiz hiện giờ Lisa - Rosalía, Sabrina Carpenter - Jenna Ortega, Han So Hee - Jeon Jong Seo lần lượt tung ra những bộ ảnh, clip chung trên Instagram như lời thông báo cho các dự án kết hợp bùng nổ sắp tới.

Điều gây bất ngờ hơn cả là độ tương tác bàn luận của netizen về 3 cặp sao nữ này. Không nằm ngoài dự đoán, những bài đăng này đều cán mốc triệu tim và thu hút rất nhiều bình luận bàn tán của khán giả. Song, dù 2 ngôi sao thế giới Lisa - Rosalía thu về lượng tim nhiều hơn, Han So Hee và Ảnh hậu Jeon Jong Seo lại được cho là khiến khán giả bất ngờ hơn, đến mức bộ hình của cả 2 làm nổ ra hẳn 1 cuộc tranh luận trên MXH Hàn Quốc.

3,1 triệu tim: 2 "nữ hoàng biểu diễn" Lisa (BLACKPINK) và Rosalía ở VMAs



Tính đến trưa ngày 22/8, bài đăng của Lisa đã cán mốc hơn 3,1 triệu tim trên Instagram

Theo tin từ Variety và loạt tờ tin tức nổi tiếng Hollywood, Lisa cuối cùng cũng sẽ có được màn biểu diễn ca khúc mới New Woman chung với Rosalía, và sân khấu debut của cả hai lại còn chính là lễ trao giải của MTV - VMAs. Sở dĩ màn biểu diễn này được công chúng mong chờ đến mức người người nhà nhà ăn mừng sau khi hay tin là bởi vì Lisa và Rosalía đều là những "nữ hoàng biểu diễn" thế hệ mới của làng nhạc thế giới. Được biết, VMAs sẽ diễn ra vào ngày 11/9 tới ở UBS Arena, New York.

Loạt ảnh chụp chung của Lisa và Rosalía trong bài đăng được nhận xét cực "slay" dù chỉ là khoảnh khắc selfie đời thường. 1 tuần trước, cả hai vừa tung ra MV kết hợp mang tên New Woman và hiện đã thu về 45 triệu view trên Youtube. Tuy vẫn còn gây tranh cãi vì cho ra mắt ca khúc có phần xử lý giai điệu khá lạ, 2 nữ nghệ sĩ này vẫn được mong chờ là sẽ gây bùng nổ với sân khấu chung sắp tới vì kỹ năng biểu diễn tuyệt vời. Lisa vốn rất ngưỡng mộ Rosalía và muốn biểu diễn chung với cô bạn này. Cả hai xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiết từ năm ngoái, cùng nhau đi chơi và ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp.

Loạt ảnh đáng yêu nhưng cũng "slay" hết nấc của bộ đôi Lisa và Rosalía khiến fan càng thêm trông chờ vào sân khấu VMAs sắp tới

Bộ đôi vừa cho ra mắt MV chung New Woman

Cả hai trở thành bạn thân từ trước, ảnh chụp chung trong buổi hẹn hò của 2 siêu sao thế giới hồi đó từng gây bão mạng

Ngoài Lisa - Rosalía, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Benson Boone, Halsey, Lenny Kravitz, Chappell Roan, GloRilla, Rauw Alejandro cũng sẽ gia nhập dàn nghệ sĩ biểu diễn tại VMAs. Không chỉ có sân khấu chung với ngôi sao nhạc Pop nổi loạn người Tây Ban Nha, Lisa sẽ còn mang đến màn trình diễn ca khúc solo mới nhất Rockstar.

Đây là lần thứ 2 Lisa đến với VMAs sau khi phát triển sự nghiệp riêng. Trước đó vào năm 2022, cô từng trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử Kpop thắng giải ở VMAs. Lần này, em út BLACKPINK tiếp tục được đề cử với tận 4 hạng mục, dự sẽ làm Kpop nở mày nở mặt.

2 "nữ hoàng biểu diễn" dự sẽ làm VMAs năm nay bùng nổ

1,1 triệu tim: Màn kết hợp đỉnh cao của 2 "công chúa Disney" Sabrina Carpenter và Jenna Ortega



Đường sự nghiệp của Sabrina trong 2 năm trở lại đây thật sự phải nói là phát triển quá rực rỡ, đặc biệt sau khi cô thử sức với những MV trở lại "bùng nổ" vừa mang màu vintage vừa mời đến toàn gương mặt cực hot làm khách mời. Tiếp nối thành công sau MV với bạn trai tài tử Barry Keoghan, Sabrina Carpenter tung ra "quả bom" mới trên Instagram vào ngày 21/8, giới thiệu MV mới cho ca khúc TASTE.



MV xây dựng theo hướng như 1 bộ phim kinh dị Hollywood với màn đánh ghen gay cấn. Điều khiến khán giả ngỡ ngàng đến bật ngửa là sự xuất hiện của nữ diễn viên trẻ đang được yêu thích nhất nhì làng phim thế giới Jenna Ortega - cô nàng được khán giả ưu ái gọi bằng chính tên nhân vật Wednesday của cô trong series cùng tên. Jenna còn được cho là vào vai "tiểu tam" trong MV này. Đáng nói, fan còn nhận ra rằng Sabrina và Jenna đều là những nàng "công chúa" Disney. "Màn kết hợp Disney thật sự đáng mong chờ", netizen háo hức.

Sabrina Carpenter tung teaser MV TASTE có Jenna Ortega xuất hiện

Cảnh đánh ghen mang hơi hướng phim kinh dị của Sabrina và Jenna làm khán giả vô cùng háo hức

Sau khi clip teaser được công bố, khán giả còn đưa ra giả thuyết đầy thú vị về MV của Sabrina. Qua vài khoảnh khắc "nhá hàng" từ MV và ảnh chụp lưng của 2 sao nữ đình đám, fan đoán rằng TASTE có thể sẽ lấy cảm hứng từ Death Becomes Her - bộ phim hài giả tưởng nổi tiếng ra mắt năm 1992 với sự góp mặt của dàn minh tinh quyền lực Meryl Streep, Goldie Hawn và Bruce Willis.

Đều có điểm chung là niềm đam mê với diễn xuất và Disney, đây có vẻ như là sự lựa chọn thông minh của Sabrina và Jenna cho lần hợp tác chung này. Trong khi Sabrina từng tham gia bộ phim Girl Meets World, thì Jenna nổi tiếng từ Stuck in the Middle của Disney.

Từ 1 bức ảnh chụp lưng của Jenna và Sabrina...

... khán giả đã đoán ra luôn chủ đề của MV lần này có liên quan đến bộ phim đình đám Death Becomes Her từ hơn 3 thập kỷ trước

1,2 triệu tim: 2 minh tinh nổi loạn Han So Hee và Jeon Jong Seo với bộ hình bất ngờ

Màn kết hợp gây bão suốt ngày hôm nay là của 2 nữ diễn viên nổi tiếng trong showbiz Hàn với cá tính nổi loạn, thường xuyên gây tranh cãi vì thái độ. Han So Hee bất ngờ tung lên Instagram cá nhân bộ ảnh chụp chung với Ảnh hậu Jeon Jong Seo, hút tận 1,2 triệu lượt tim và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo thông tin từ báo chí Hàn, 2 nữ diễn viên trẻ này sẽ kết hợp với nhau trong dự án truyền hình mới mang tên Project Y. kể về câu chuyện của 2 người bạn cùng tuổi trộm 8 tỉ thỏi vàng. Trùng hợp thay ở ngoài đời, Han So Hee và Jeon Jong Seo cũng cùng sinh năm 1994.

Sở dĩ bài đăng của nàng thơ Nevertheless được đánh giá là mang tính bàn luận cao hơn 2 bài đăng trên là bởi vì bộ hình làm nổ ra cả 1 cuộc tranh luận trên MXH xứ củ sâm. Trong đó, khán giả không chỉ cảm thán vì khung hình sexy bùng nổ của 2 mỹ nữ Hàn Quốc mà còn bất ngờ vì Han So Hee lép vế hẳn so với Jeon Jong Seo dù sở hữu nhan sắc vượt trội hơn. Yếu tố giúp quái nữ xứ Hàn "bắn ảnh" đỉnh hơn mỹ nhân họ Han là nhờ cách tạo dáng và ánh nhìn quá mê hoặc. "Tôi chỉ dán mắt vào Jeon Jong Seo", "Han So Hee xinh hơn nhưng Jeon Jong Seo bắn ảnh ở 1 tầm cao mới", netizen Hàn cảm thán.

2 bức hình nổi bật nhất trong bộ ảnh mới của bộ đôi Han - Jeong khiến dân tình mê mệt. Có thể thấy rằng dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn, Han So Hee lại lép vế vì cách pose không có gì đặc biệt, trong khi Jeon Jong Seo vừa tạo dáng gợi cảm, vừa khoe được hình thể sexy và ánh nhìn cực sắc

Phong cách nổi loạn và sexy của 2 mỹ nhân thị phi nhất nhì màn ảnh Hàn trong bộ hình này rất được lòng khán giả. Kể cả trong 2 bức hình này, Han So Hee trông vẫn kém nổi bật hơn Jeon Jong Seo

Jeon Jong Seo sinh năm 1994, từng lên ngôi Ảnh hậu Baeksang nhờ tác phẩm kinh dị, giật gân Cuộc Gọi đóng cùng Park Shin Hye. Cô nổi lên nhờ vai diễn Tokyo trong Money Heist bản Hàn, dần khẳng định tên tuổi với diễn xuất ổn định sau đó nhưng lại gây tranh cãi không ít lần vì thái độ.

Vốn sở hữu gương mặt "ngông", Jong Seo càng làm khán giả "ngứa mắt" sau khi tỏ thái độ lồi lõm ở sân bay trong lần đi Pháp tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes cùng dàn sao của Burning. Chỉ vì thái độ của Jeon Jong Seo, đoàn làm phim lao đao trước truyền thông Hàn Quốc. Không chỉ tranh cãi này, Jeon Jong Seo còn trở thành tâm điểm thị phi khi công khai hẹn hò đạo diễn trẻ Lee Chung Hyun. Dù được công nhận về diễn xuất và có mắt nhìn tác phẩm, nữ diễn viên này lại chọn tác phẩm bị đánh giá là kém cỏi.

Hết gây tranh cãi vì thái độ khó chịu ở sân bay lần đi LHP Cannes...

... Jong Seo lại mất lòng khán giả khi nhận tác phẩm kém chỉ vì hẹn hò với đạo diễn trẻ

Về phần Han So Hee, cô nổi lên nhờ loạt vai diễn và tác phẩm gây tranh cãi như Thế Giới Hôn Nhân, Nevertheless. Có được nhan sắc xuất chúng trời cho, Han So Hee không khó để bật lên hẳn so với các đồng nghiệp nữ đồng lứa. Thậm chí, trong suốt 1 khoảng thời gian dài, cô còn được coi là ngoại lệ của Kbiz vì làm gì cũng được khen và mến mộ. Dù có thái độ không tốt hay đăng những bài viết gây tranh cãi, Han So Hee vẫn nhận được lời khen và bênh vực từ khán giả... vì đẹp.

Scandal chính thức nhấn nút hủy cho cái mác ngoại lệ này của Han So Hee là drama tình ái liên quan đến Hyeri và Ryu Jun Yeol. Han So Hee bị coi là tiểu tam xen vào mối quan hệ của cặp đôi Reply 1988. Nguyên nhân là bởi vì Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ "Thú vị quá" vào đúng hôm Ryu Jun Yeol lộ tin hẹn hò Han So Hee ở Hawaii. Ngay sau đó, hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được 2 ngày bỗng trở nên viral khắp cõi mạng.

Vụ việc như cú nổ trên MXH sau khi Han So Hee mất kiểm soát, liên tục đăng bài và tâm thư đốp chát, bóng gió Hyeri và cả bạn trai họ Ryu. Dù Dispatch đăng tải bài viết khẳng định cô không phải kẻ thứ 3, nhưng công chúng lại tỏ ra "bán tín bán nghi" vì loạt tình tiết tố cáo So Hee nói dối trong loạt bài đăng lên tiếng. Yếu tố khiến nữ diễn viên này mất cả hình tượng trong lòng công chúng vì thái độ bất ổn, dối trá trong vụ việc này. Chỉ sau 1 thời gian ngắn từ drama, Han So Hee tuyên bố chia tay Ryu Jun Yeol. Hậu chia tay, cô khiến khán giả ngán ngẩm vì đăng bài như trút được gánh nặng.