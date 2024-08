"Đỏ mặt" vì Han So Hee

Tối ngày 16/8, Han So Hee khiến netizen toàn cầu đứng ngồi không yên khi tung ra bộ ảnh quảng bá cho Dior Beauty. Và dân tình không khỏi đỏ mặt vì hình ảnh táo bạo của nàng thơ màn ảnh Hàn. Diện bộ đầm xẻ ngực sâu hoắm được nhận xét là trông như váy ngủ, người đẹp Nevertheless khoe trọn vòng 1 đẫy đà. Cách trang điểm lạ mắt và tạo dáng buông lơi càng làm tôn lên nét quyến rũ của Han So Hee.

Nhìn loạt ảnh này, hàng loạt netizen đều phải cảm thán trước độ táo bạo của nữ diễn viên. Có thể thấy rằng, nữ diễn viên từ trước đến nay không ngại thử phong cách sexy, nhưng đây là 1 trong những lần hiếm hoi cô nàng "bạo" đến vậy. Fan cho rằng kể từ khi chia tay Ryu Jun Yeol, So Hee càng ngày càng chọn những bộ trang phục có xu hướng cắt xẻ phóng khoáng kể cả khi đi sự kiện hay chụp ảnh đời thường, khác với phong cách cá tính girlcrush trước đây. "Chị càng bạo càng đẹp", "Nhìn mà đỏ cả mặt", "Han So Hee slay quá, hình như càng bạo sau khi chia tay hay sao ấy"... netizen nhận xét về loạt ảnh của nữ diễn viên.

Han So Hee tung ra bộ hình diện đầm mỏng tang, cắt xẻ táo bạo khoe body gợi cảm

Cách trang điểm và tạo dáng của người đẹp càng khiến dân tình đỏ mặt. Các góc ảnh trông "hiểm" đến mức fan chỉ sợ cô nàng gặp sự cố hớ hênh

Nữ diễn viên còn tung ra hình phim cực nghệ ở cánh gà. Ngay cả trong thước ảnh mờ nhoè như thế này, nét gợi cảm của nàng thơ Nevertheless vẫn không bị lu mờ

Dạo gần đây, Han So Hee có xu hướng chọn trang phục cắt xẻ táo bạo hơn trước đây và rất chăm khoe ảnh sexy

Còn nhớ ở sự kiện Boucheron năm ngoái, Han So Hee khiến netizen "nghẹt thở" với màn hở bạo, nhưng đây vốn là 1 trong những lần ít ỏi mỹ nhân này chọn trang phục cắt xẻ sâu đến vậy

Han So Hee theo đuổi phong cách gợi cảm và ngày càng "bạo" hơn hậu chia tay Ryu Jun Yeol. Fan nhận xét rằng cô là 1 trong những trường hợp hiếm hoi mỹ nhân càng nổi loạn, càng phá cách thì càng được yêu thích ở Hàn. Từ trước đến nay, khán giả xứ kim chi vốn chuộng những sao nữ theo phong cách nữ thần nhẹ nhàng hơn là sexy

Nguồn: Naver, Instagram