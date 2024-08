Cả ngày 6/8, sân bay quốc tế Incheon được dịp rộn ràng vì sự xuất hiện cả 2 mỹ nhân hạng A Han So Hee và Rosé (BLACKPINK). Dù không đụng độ, nàng thơ thị phi của làng điện ảnh Hàn Quốc và bông hồng nước Úc vẫn không tránh khỏi cảnh bị đưa lên bàn cân so sánh về nhan sắc và độ hot vì đổ bộ sân bay cùng ngày, cùng khiến nơi đây náo loạn, cùng nhận được lượt hưởng ứng lớn trên cổng thông tin Naver.

Bất ngờ thay, Han So Hee lại nhận được lượt phản ứng khủng hơn cả giọng ca chính nhóm nhạc nữ quốc tế BLACKPINK vì... quá đẹp. Mỹ nhân này vẫn không chỉ khiến fan hay người qua đường ở sân bay nối đuôi nhau bám theo để ngắm nhìn, mà còn làm netizen ngồi nhà trầm trồ với diện mạo nâng tầm nhờ mái tóc ngắn. Trong khi đó, dù vẫn hút fan như thường ở sân bay, Rosé lại không nhận được quá nhiều lượt reaction trên Naver so với Han So Hee. Và lý do là gì đây?

Han So Hee đẹp phát sáng khi ra sân bay sang Pháp, hút lượng lớn fan và khán giả qua đường kéo theo ngắm nhìn

Han So Hee lên đồ chỉn chu ra sân bay, đặc biệt chiếc áo trễ vai điệu đà và mái tóc ngắn tôn lên nhan sắc của nữ diễn viên

Knet đều cho rằng không có mỹ từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của "tiểu tam Thế Giới Hôn Nhân"

Mọi khoảnh khắc của Han So Hee ở sân bay quốc tế Incheon đều quá lung linh, không có 1 khoảnh khắc "dìm hàng" nào. Khán giả không khỏi cảm thán rằng, mỹ nhân này không những không tiều tuỵ mà ngày càng đẹp ra hậu scandal

Han So Hee còn khoe thêm 2 bức hình cho tạo hình này và khiến hơn 900 người phát cuồng trên Instagram. Phải công nhận rằng chẳng phải tóc dài, mái tóc ngắn này mới góp phần nâng tầm nhan sắc của nữ minh tinh

Rosé (BLACKPINK) vừa về Hàn đã gây náo loạn sân bay

Khán giả đều cho rằng Rosé vốn không để tâm tới ngoại hình trong lần xuất hiện này, cũng không hề báo với truyền thông khi về Hàn nên dĩ nhiên cô chẳng thể gây chú ý được như những lần lộ diện khác

Và cũng quá khập khiễng nếu so sánh nữ ca sĩ BLACKPINK trong bộ đồ thường ngày với Han So Hee chỉn chu lên đồ, make up

Trên thực tế dù ăn mặc xuề xoà và thậm chí còn lười làm tóc đến mức đội mũ cho có như thế này, Rosé vẫn toả sáng với diện mạo xinh xắn và sức hút ngôi sao giữa sân bay

Làn da trắng ngần và xương quai xanh giúp Rosé tạo nên diện mạo đúng kiểu "xinh mà chẳng cần cố" ở sân bay Incheon

Lượt tương tác trong bài đăng của Han So Hee gần như gấp 6 lần Rosé, cao hơn mấy chục lần so với các ngôi sao khác của Kbiz trên cổng thông tin Naver. Có thể thấy rõ rằng, nhan sắc của mỹ nhân họ Han trong lần lộ diện này được Knet đánh giá rất cao, các lượt reaction cũng đều thiên về hướng tích cực

Nguồn: Naver, Instagram