Sao phim Kill Bill qua đời tại nhà riêng

(Ảnh: AP)

Theo lời người đại diện Liz Rodriguez nói với CNN, nam diễn viên 67 tuổi Michael Madsen bị ngừng tim và khi ông được phát hiện tại nhà riêng vào sáng thứ Năm (theo giờ Mỹ), ông đã bất tỉnh và không phản ứng cơ thể.

Trong một tuyên bố chung từ các quản lý của ông là Susan Ferris và Ron Smith cũng như Rodriguez, viết về nam diễn viên quá cố: "Michael Madsen là một trong những diễn viên biểu tượng nhất của Hollywood, người sẽ được nhiều người nhớ đến".

Trung sĩ Christopher Jauregui, chỉ huy trực ca của Sở cảnh sát Los Angeles, Đồn Lost Hills đã xác nhận với CNN vào thứ Năm rằng các cảnh sát đã đến nhà của Madsen ở Malibu vào buổi sáng và phát hiện ông "không phản ứng".

Michael Madsen được tuyên bố đã chết lúc 8:25 sáng (giờ địa phương) và theo Trung sĩ Christopher Jauregui, cảnh sát không tìm thấy hành vi phạm tội, đáng nghi ngờ nào.

Những bộ phim đồ sộ trong sự nghiệp diễn xuất cả Michael Madsen

Michael Madsen trong "Kill Bill: Volume 2". (Ảnh: Moviestore/Shutterstock)

Madsen là một diễn viên kịch, ông nổi tiếng nhất với vai diễn trong một số bộ phim của Quentin Tarantino, bao gồm "Reservoir Dogs", "Once Upon a Time… in Hollywood" và loạt phim "Kill Bill".

Nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và thái độ điềm tĩnh, đôi khi có vẻ hung hãn đầy đe dọa, Madsen có thể vào vai một nhân vật phản diện hung dữ (như "Kill Bill") cũng như một nhân vật chính như trong "Species" năm 1995.

Bắt đầu sự nghiệp truyền hình vào đầu những năm 80, và vai diễn đầu tiên trong "St. Elsewhere" năm 1983 đã đưa Michael Madsen vào danh sách những diễn viên được chú ý. Madsen sớm chuyển sang đóng phim và ông đã gây ấn tượng trong bộ phim ăn khách "Thelma & Louise" năm 1991 do Ridley Scott đạo diễn, trong đó anh vào vai Jimmy, người tình bị Louise (Susan Sarandon) lừa dối.

Năm sau đó, Michael Madsen lần đầu hợp tác với Quentin Tarantino trong "Reservoir Dogs", một tác phẩm tổng hợp cực kỳ bạo lực. Và trong phim này, Madsen vào vai Mr. Blonde tàn bạo. Và bộ phim này cũng đánh dấu bắt đầu một thời kỳ sung mãn của ông - người chủ yếu xuất hiện trong các bộ phim hành động cùng với các phim miền Tây như "Wyatt Earp" năm 1994.

Mặc dù phần lớn tác phẩm của Madsen đều đi vào lãnh địa phim hạng B, ông vẫn tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim ăn khách như "Donnie Brasco" năm 1997, phim James Bond "Die Another Day" năm 2002 và "Sin City" năm 2005.

Tài năng của Madsen trong việc vào vai những nhân vật phản diện mất trí đã được hoàn thiện khi ông đảm nhận vai diễn Sidewinder trong loạt phim "Kill Bill", một trong những kẻ thù mà nhân vật Bride của Uma Thurman phải đánh bại trước khi đánh bại kẻ thù chính của mình. Kill Bill được chia thành hai tập phát hành vào năm 2003 và 2004.

Những vai diễn toả sáng khác của Madsen bao gồm phim viễn tây đen tối năm 2004 "Renegade" và "The Hateful Eight" - một bộ phim khác của Tarantino phát hành năm 2015.

"Sự nghiệp của tôi giống như một máy theo dõi nhịp tim" - Michael Madsen nói trong một cuộc phỏng vấn năm 1992 trên DVD "Reservoir Dogs" - "Thỉnh thoảng tôi tham gia vào một dự án tốt để mọi thứ tiếp tục. Không phải bộ phim nào bạn làm cũng có thể tuyệt vời, bất kể bạn là ai".

Những tác phẩm sắp ra mắt của Michael Madsen

Với hơn 320 thành tích trên IMDb, Madsen cũng có tới 18 tựa phim đang được phát triển vào thời điểm ông qua đời. Trong tuyên bố từ người đại diện của ông sau khi ông qua đời, họ cho biết Madsen đã "làm một số công việc đáng kinh ngạc với phim độc lập bao gồm các phim truyện sắp ra mắt 'Resurrection Road', 'Concessions' và 'Cookbook for Southern Housewives'".

Theo IMDb, Madsen cũng sẽ xuất hiện trong "Saturday at the Starlight", một bộ phim hài lấy bối cảnh tại một sân trượt patin vào những năm 1990 với sự tham gia của Abigail Breslin và Denise Richards. Bên cạnh đó là phim "Oldfellas" với nội dung về những tên mafia già tại một khu nghỉ dưỡng nghỉ hưu.

Madsen cũng đang chuẩn bị phát hành một cuốn sách có tên "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems".

Tuyên bố cho biết ông "thực sự mong chờ chương tiếp theo trong cuộc đời mình".

"Bạn sẽ làm nên một bộ phim tuyệt vời khi bạn ít mong đợi nhất, hoặc không thực sự mong đợi nó... Tôi không có quả cầu pha lê hay cỗ máy thời gian, tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra" - Madsen nói vào năm 2008 trong một cuộc phỏng vấn với Vulture - "Tôi chỉ muốn sự trường tồn".