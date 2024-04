Mối hiềm khích giữa Taylor Swift và Charlie Puth đã được hoà giải trong ca khúc viết về tình cũ bị "gạch đá" nhiều nhất?

Sau khi album The Tortured Poets Department ra mắt, fan Taylor Swift đặc biệt quan tâm đến phần lời bài hát của ca khúc cùng tên The Tortured Poets Department khi đề cập trực tiếp đến cái tên Charlie Puth. Cụ thể, nguyên văn phần lời bài hát được đề cập như sau: "You smoked and ate seven bars of chocolate/ we declared Charlie Puth should be a bigger artist / I scratch your head, you fall asleep / Like a tattooed Golden Retriever,”

Đoạn lyrics gây chú ý bởi trước đó, Charlie Puth từng "va chạm" với Taylor Swift. Cụ thể vài năm trước, fan Taylor Swift "dậy sóng" khi ca khúc ME! của Taylor Swift bị Charlie Puth “bóng gió” là sao chép từ một sản phẩm khác. Charlie Puth đăng lên Twitter: New Taylor Swift song reminds me of this (Ca khúc mới của Taylor Swift khiến tôi nghĩ ngay đến cái này) kèm ảnh chụp màn hình một bài hát mang tên Next To Me của ca sĩ Emeli Sande. Hàm ý của Charlie Puth cho rằng Taylor Swift "vay mượn" và tất nhiên từ đó về sau nam ca sĩ không bao giờ được "yên thân" với fan Taylor Swift. Giờ đây, chính Charlie Puth lại xuất hiện đặc biệt trong lời bài hát của Taylor Swift!

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Trở lại với ca khúc, theo nhiều giả thiết và "điều tra" kĩ lưỡng từ các fan cứng Taylor Swift, phần lyrics này dường như không đề cập đến câu chuyện tình với Joe Alwyn. Nó cũng được viết ra cho một anh người yêu cũ khác của Taylor Swift - Matty Healy của nhóm nhạc The 1975. Matty Healy có thể xem là một trong những người yêu cũ bị ghét nhất của Taylor Swift, là mối tình đến với cô ngay sau khi chia tay Joe Alwyn và trước Travis Kelce của hiện tại. Anh chàng có tính tình bốc đồng, thường xuyên gây họa trên sân khấu với loạt hành động và phát ngôn thiếu suy nghĩ, thậm chí còn có dấu hiệu kì thị LGBT và phụ nữ. Cả hai được cho là từng kín đáo hẹn hò vào năm 2014 và sau đó là năm 2022.

Taylor Swift và Matty Healy.

"You smoked and ate seven bars of chocolate" (nghĩa đen: Anh hút thuốc và ăn bảy thanh sô cô la). Theo suy luận của fan Taylor Swift, họ chỉ ra nhóm nhạc The 1975 vào năm 2013 từng ra mắt ca khúc mang tên Chocolate với từ "chocolate" hàm ý chỉ một chất gây nghiện. Album của Taylor Swift có nhiều từ ngữ người lớn, nhiều hàm ý sâu xa và cách dùng từ phức tạp nên đây cũng có thể là một cách hiểu.

"We declared Charlie Puth should be a bigger artist" (Chúng ta tuyên bố Charlie Puth nên là một nghệ sĩ lớn hơn). Câu này có thể hiểu rằng: câu chuyện về Charlie Puth là một trong những chủ đề được Taylor Swift và Matty Healy thường trò chuyện khi họ còn quen nhau. Trong những cuộc trò chuyện đó, Taylor Swift thừa nhận Charlie Puth lẽ ra nên là một cái tên lớn hơn, được nhiều người biết đến hơn và thành công hơn.

"I scratch your head, you fall asleep / Like a tattooed Golden Retriever" (Em gãi đầu anh, anh chìm vào giấc ngủ. Như một chú cún Golden Retriever có xăm mình!). "Golden Retriever" là từ lóng để chỉ các chàng trai ngốc nghếch, vụng về, cả tin nhưng luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, hay làm người khác cười (giống tích cách của giống chó Golden Retriever).

Như vậy, nguyên văn đoạn lyrics trên có thể hiểu là cách mà Taylor Swift nhớ về những khoảnh khắc bên người yêu cũ: hay hút thuốc (và cả chất gây nghiện), bàn luận về Charlie Puth, có tính tình như chú chó Golden Retriever.