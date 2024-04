Thành viên BTS là nghệ sĩ duy nhất "sống sót" giữa "cơn bão streaming" của Taylor Swift

Vừa qua, Taylor Swift càn quét làng nhạc với album phòng thu số 11 The Tortured Poets Department và album mở rộng TTPD: The Anthology. Với 31 tracks nhạc trong 1 đêm, Taylor Swift chính thức xô đổ mọi kỷ lục âm nhạc. The Tortured Poets Department thu về hơn 313 triệu streams trong ngày đầu trên Spotify. Vượt qua Midnights, Taylor Swift phá kỷ lục của chính mình, giữ nguyên ngôi vị nghệ sĩ có album nhiều stream nhất Spotify trong 24 giờ đầu phát hành.

Theo đó, loạt tracks nổi bật của The Tortured Poets Department cũng lần lượt vào top ca khúc nhiều lượt nghe nhất trong ngày đầu tiên phát hành trên Spotify. Top 10 hiện tại, một mình Taylor Swift đã "đánh chiếm" đến 9 vị trí, trong đó đầu bảng thuộc về lead single Fortnight (ft. Post Malone) với hơn 25,2 triệu streams chỉ trong 24h đầu.

Khi các Swifties đang ăn mừng chiến thắng mới nhất của nữ ca sĩ được mệnh danh "music industry", fan Kpop lại được phen ngỡ ngàng trước sự bền bỉ của đại diện Hàn Quốc duy nhất còn sót lại trong top 10. Không dừng lại ở đó, nghệ sĩ này còn là người duy nhất bị "kẹp giữa" Taylor Swift trong cuộc chiến streaming. Người ấy không ai khác chính là em út vàng của BTS - Jung Kook.

Ra mắt dưới tư cách nghệ sĩ solo với Seven, Jung Kook đã lập nên vô số kỷ lục Kpop. Trên nền tảng Spotify, Seven thu về 1 tỷ lượt nghe chỉ trong 108 ngày, xuất sắc vượt qua siêu hit Flowers của Miley Cyrus trở thành ca khúc đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử. Stream 24h đầu của Seven chạm mốc 16 triệu lượt nghe, giúp anh chàng trụ trong top 10 ca khúc nhiều lượt nghe nhất trong ngày đầu tiên phát hành trên Spotify.

TOP 10 bài hát có lượng stream ngày đầu cao nhất trong lịch sử Spotify: #1 Fortnight - Taylor Swift ft. PostMalone: 25.2 triệu lượt nghe #2 The Tortured Poets Department - Taylor Swift: 19 triệu lượt nghe #3 Down Bad - Taylor Swift: 17.43 triệu lượt nghe #4 Anti Hero - Taylor Swift: 17.39 triệu lượt nghe #5 So long, London - Taylor Swift: 17.1 triệu lượt nghe #6 My Boy Only Breaks His Favorite Toys - Taylor Swift: 17.1 triệu lượt nghe #7 Lavender Haze - Taylor Swift: 16.42 triệu lượt nghe #8 Seven - JungKook ft. Latto: 16 triệu lượt nghe #9 But Daddy, I Love Him - Taylor Swift: 15.5 triệu lượt nghe #10 Snow On the Beach - Taylor Swift & Lana Del Rey: 15 triệu lượt nghe

Trong 7 thành viên BTS, Jung Kook hiện là người solo thành công nhất.

"Sống sót" sau bão nhạc từ Taylor Swift, thành tích vô tiền khoáng hậu của Jung Kook càng được khẳng định. Vị thế popstar thế hệ mới vẫn còn chờ anh chàng chinh phục sau quãng thời gian tạm nghỉ vì nhập ngũ. Trong 7 thành viên BTS, Jung Kook hiện là người solo thành công nhất.