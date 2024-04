Pitchfork chê album mới của Taylor Swift: "Ngỗ ngược và có một chút tra tấn"

Pitchfork - tạp chí phê bình âm nhạc uy tín của Mỹ - đã chấm điểm album mới The Tortured Poets Department của Taylor Swift chỉ vỏn vẹn 6.6 và album đôi kèm theo là 6.0 điểm. Điều này khiến những người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng khi điểm số cho album mới là quá thấp đối với nữ ca sĩ.

Để giải thích cho số điểm này, Pitchfork nhận xét rằng âm nhạc của giọng ca sinh năm 1989 từng ý nghĩa và hay hơn rất nhiều, rằng cô bẩm sinh có tài kể chuyện, biết cách tập hợp cảm xúc của mình để biến chúng thành những ca khúc không thể xóa nhoà, rằng cô có thể biến mọi cảm xúc trở thành nghệ thuật. Tuy nhiên, tất cả đã biến mất trong album phòng thu thứ 11. Tạp chí này cũng khẳng định khoảng cách ngày càng lớn giữa nghệ sĩ Taylor Swift và "hiện tượng" Taylor Swift khi kỳ vọng của khán giả ngày càng cao nhưng nữ ngôi sao lại không thể đáp ứng điều đó.

Số điểm Pitchfork đưa ra cho album đôi của Taylor Swift. (Ảnh: Pitchfork)

"Ngay cả trong phiên bản rút gọn, album vẫn có cảm giác lan man, nơi lối viết của Swift dù không bị kiềm chế nhưng lại rõ ràng cần có một biên tập viên. Ca khúc chủ đề là một trò hề về sự nghiêm túc. Cô ấy chất đống những ẩn dụ dày đặc, ném chúng vào tường ngay cả khi có gì đó bị mắc kẹt, nhặt những thứ không thể dính vào tường và vẫn sử dụng chúng", lời nhận xét đầy chỉ trích đến từ Pitchfork dành cho album mới của ngôi sao lớn nhất hiện nay.

Cũng theo tạp chí này, trước khi ra mắt album, nữ ca sĩ khiến khán giả tin rằng đây là sản phẩm thể hiện đời sống nội tâm vô cùng riêng tư và chưa từng có của cô trước đây. "Tôi chưa bao giờ có một album mà cần sáng tác nhiều như The Tortured Poets Department", Taylor nói với khán giả trước khi phát hành.

Tuy nhiên, Pitchfork cũng nhắc tới việc nữ ca sĩ người Mỹ thường xuyên sử dụng bài hát để nói về chuyện riêng tư kể từ khi chia tay Joe Jonas vào năm 2008. "Điều thay đổi không phải là cách viết lời thân mật mà chính là sự thèm muốn những chi tiết vụn vặt trong cuộc đời của Swift và số lượng mà cô ấy đang cung cấp cho mọi người", Pitchfork giải thích về lý do khiến album trở nên được chú ý nhiều hơn, "Những manh mối và từ khóa có thể từng được nằm rải rác trong lời bài hát".

(Ảnh: YouTube/Taylor Swift)

Tạp chí âm nhạc này tin rằng khán giả bị ám ảnh bởi Taylor (cô ấy không có lỗi với điều này) nhưng vấn đề là album cho thấy chính bản thân nữ nghệ sĩ cũng không thể "nghe rõ chính mình trước tiếng hò reo của khán giả". Ngoài ra, nhà phê bình tin rằng những ca khúc dựa trên chuyện tình tan vỡ giật gân không thực sự xuất sắc, có xu hướng "bóp nghẹt" người nghe nhiều hơn thay vì cảm giác đau đớn, nhức nhối.

'Những giai điệu có cảm giác như được tạo ra để phù hợp với âm nhạc chứ không phải điều ngược lại'. Pitchfolk nói về album mới của Taylor Swift

Tạp chí nước Mỹ cũng tỏ ra thất vọng khi ngôi sao giành nhiều giải Grammy đang đi theo lối mòn, tiếp tục công thức âm nhạc cũ của mình và không có màu sắc mới. Ví dụ như nhiều bài hát nghe có phần giống nhau như I can do it with a broken heart khiến người nghe liên tưởng tới Mastermind ở Midnights, hay So Long, London có đoạn đầu giống với My Tears Ricochet của folklore.

Để tóm gọn lại về album thứ 11, Pitchfork nhận xét: "Đó là sự ngỗ ngược, chưa được chỉnh sửa và có một chút tra tấn".