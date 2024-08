Phim tiểu sử về Britney Spears đang được thực hiện

Hãng phim Universal Pictures cho biết họ đã giành được bản quyền để thực hiện bộ phim tiểu sử mới về Britney Spears. Bộ phim sẽ được dựa trên cuốn hồi ký bán chạy nhất năm 2023 của chính ngôi sao nhạc pop mang tên The Woman in Me.

Cũng theo hãng phim, bộ phim tiểu sử mới sẽ được đạo diễn bởi Jon M. Chu - người từng chỉ đạo Crazy Rich Asians và Wicked. Nhà sản xuất cho phim là Marc Platt. Ông từng nổi danh nhờ các tác phẩm như La La Land, Cruella, Babylon, The Little Mermaid... Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin thêm về dàn diễn viên sẽ tham gia dự án phim đáng mong đợi này.

Trước đó, Britney Spears đã ẩn ý nhắc về bộ phim tiểu sử trên mạng xã hội: "Thật háo hức khi được chia sẻ với những người hâm mộ của tôi rằng tôi đang làm việc với Marc Platt cho một dự án bí mật. Ông ấy luôn sản xuất những bộ phim mà tôi yêu thích".

(Ảnh: Getty Images)

Theo Variety, Universal Pictures đã giành được bản quyền chuyển thể cuốn sách của "công chúa nhạc pop" trong một cuộc đấu giá có tính cạnh tranh rất cao. Thoả thuận cuối cùng có giá trị lên đến 8 con số USD, bao gồm cả bản quyền danh mục âm nhạc của nữ ca sĩ. Nguồn tin cũng cho biết công ty sản xuất Shonda Rhimes cũng rất quan tâm tới bộ phim tiểu sử này. Những hãng phim khác như Sony, Warner Bros, Fox, Disney, Netflix đều tham gia cạnh tranh nhưng cuối cùng, Universal là hãng chiến thắng.

The Woman in Me ra mắt vào tháng 10/2023 và đã bán được hơn 2,5 triệu bản tính riêng tại Mỹ. Cuốn sách của Britney đạt vị trí số 1 trong danh sách Sách bán chạy nhất của New York Times, đồng thời cũng là Sách nói bán chạy nhất trong lịch sử của Simon & Schuster. Cuốn hồi ký là những lời tự sự của nữ ca sĩ về tuổi thơ, sự nổi tiếng, những mối quan hệ lãng mạn trong quá khứ, đồng thời là câu chuyện về việc cô đã bị kiểm soát như thế nào dưới sự giám hộ của bố ruột - ông Jamie Spears.

Cuốn hồi ký của Britney Spears gây "sốt" khi tiết lộ nhiều bí mật động trời. (Ảnh: Getty Images)

Một trong những tiết lộ chấn động nhất trong cuốn hồi ký chính là việc Britney Spears tuyên bố từng phá thai khi hẹn hò với ngôi sao nhạc pop Justin Timberlake. Ở thời điểm đó, cô chỉ mới 19 tuổi. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ lý do cho việc phá thai chính là vì giọng ca SexyBack không muốn làm bố. "Justin chắc chắn không vui về việc tôi mang thai. Anh ấy nói rằng chúng tôi chưa sẵn sàng có con trong cuộc đời của mình, rằng chúng tôi còn quá trẻ", cuốn sách ghi rõ. Tuyên bố của Britney đã ảnh hưởng rõ rệt tới sự nghiệp hiện tại của Justin Timberlake, khiến anh bị chỉ trích thậm tệ bởi khán giả trên toàn thế giới.