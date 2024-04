Hà Nhi liều làm Tour xuyên Việt

Sau thời gian chuẩn bị và ấp ủ, nữ ca sĩ Hà Nhi mới đây đã công bố chuyến lưu diễn xuyên Việt đầu tiên của cô mang tên "SHE in SHINE Concert Tour".

Tổng cộng Hà Nhi sẽ đi qua 5 thành phố lớn của Việt Nam trong chuyến lưu diễn gồm: Hà Nội, TP HCM, Đà Lạt, Vinh, Hạ Long. Đêm diễn đầu tiên khởi động cho chuyến lưu diễn sẽ diễn ra tại không gian Lululola, Đà Lạt vào tối 11-5 với khách mời là ca sĩ Anh Tú.

"SHE in SHINE Concert Tour" là chuyến lưu diễn nối tiếp với "Live Concert I SEE YOU" đầu tiên của Hà Nhi vào năm 2023.

Nếu I SEE YOU mang đến thông điệp nhìn ra thế giới, hướng ra bên ngoài để thấy mọi thứ tươi đẹp, thì SHE in SHINE Tour mang thông điệp nhìn vào bên trong nội tâm của mỗi khán giả.

"Mở mắt nhìn thế giới, nhắm mắt thấy chính mình " chính là thông điệp tổng thể cho dự án lần này. "Tôi tin rằng sâu bên trong mỗi người chính là 1 tiểu vũ trụ đầy sắc màu trong đó, vẫn chưa được khai thác triệt để. Đến với tour diễn của tôi, dù bạn là người hướng ngoại, hướng nội hay… hướng lung tung đều được cả! (cười)" - Hà Nhi chia sẻ về chuyến lưu diễn lần này.

"Nhi mong khán giả của Nhi sẽ luôn cảm thấy có 1 chỗ dựa tinh thần vững vàng sau những áp lực cuộc sống. Chính bản thân Nhi là người cần điều đó nhất vì Nhi cũng có những áp lực và câu chuyện riêng của mình, vì vậy mà Nhi đã quyết định làm nên chuỗi "Tour SHE in SHINE". Điều Nhi sẽ nhớ nhất show chuỗi Tour này có lẽ là nụ cười của mọi người và tất cả các khoảnh khắc gần gũi với khán giả của Nhi. Chỉ vậy thôi!" - Hà Nhi bày tỏ.

Hà Nhi khẳng định sẽ mang đến dấu ấn khó quên cho khán giả

Nói về lý do chọn "Voi Bản Đôn" Anh Tú làm khách mời cho đêm diễn đầu tiên, Hà Nhi cho biết: "Chuỗi concert tour lần này Nhi muốn mời Anh Tú là vị khách mời đầu tiên mở bát cho SHE in SHINE, vì Anh Tú là 1 trong những người bạn thân gắn bó và chứng kiến rất nhiều vấp ngã và thành công trong chặng đường làm nghề của Nhi.

Còn cát-xê thì nói luôn là… 0 đồng nha (cười)! Anh Tú cũng là người đồng hành cùng Liveshow đầu tiên của Nhi 4 năm trước, khi cả 2 còn chập chững bước vào nghề, tính đến nay, cả 2 đã đứng chung với nhau trên rất nhiều sân khấu mang tính dấu ấn, có với nhau sản phẩm chung, và Nhi tự tin khi nói rằng Anh Tú là người hiểu được rất nhiều phần trong thế giới nội tâm của Nhi.

Những vị khách mời trong các Concert tiếp theo cũng chính là những người bạn như vậy, có sự đồng điệu về mặt tâm hồn và là những người anh/chị trong nghề mà Nhi vô cùng trân quý.

5 đêm nhạc của Hà Nhi thu hút sự chú ý

Hà Nhi cho biết với 5 đêm nhạc trong tour diễn, mỗi concert sẽ có 1 bài hát mới để đem lại trải nghiệm độc đáo riêng biệt cho tất cả khán giả của "SHE in SHINE Concert Tour".

Trước thềm concert đầu tiên, Hà Nhi đã cho ra mắt ca khúc "Tội cho em" phiên bản live performance. Mặc dù ca khúc ra mắt "không kèn không trống", không có poster hay MV chính thức nhưng đã "gây bão" khắp MXH.

Sân khấu live ca khúc "Tội cho em" hiện đã xuất sắc đạt vị trí top 2 trending YouTube, vượt qua rất nhiều "đối thủ" đáng gờm càng chứng tỏ sức hút mãnh liệt trong giọng hát của Hà Nhi.