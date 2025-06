Tinh thần "all-rounder" trong cách bố trí khu vực trải nghiệm và chăm sóc khán giả

Ngay khu vực check-in, SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER đã thể hiện sự chỉn chu trong khâu tổ chức. Không gian đón tiếp khán giả được bài trí đồng nhất theo concept “all-rounder”, từ tổ hợp photobooth, merchandise, ẩm thực, booth các nhãn hàng ở khu vực bên ngoài đến hình ảnh thương hiệu cá nhân của SOOBIN đều được ekip chuẩn bị kỹ càng và chu đáo.

Tại khu vực Photobooth, SpaceSpeakers Label “chơi lớn” khi in hình ảnh dấu vân tay nổi bật, mang đậm dấu ấn concept. Đây không chỉ là góc check-in độc đáo, mà còn là tuyên ngôn thị giác đầy táo bạo, hứa hẹn từng khoảnh khắc tại All-Rounder đều sẽ mang “chữ ký” không thể nhầm lẫn của SOOBIN: bản lĩnh, tinh tế và khác biệt.

Khu vực Photobooth với hình ảnh dấu vân tay mang dấu ấn concept được in nổi bật

Khu vực Merchandise lại thu hút đông đảo khán giả với bộ sưu tập vật phẩm mang hình ảnh dấu vân tay đặc trưng của SOOBIN. Đây là điểm đến ghi dấu ấn bởi tính biểu tượng và các thiết kế mang đậm phong cách SOOBIN, trở thành một trong những không gian được các “hoàng tử”, “công chúa” đặc biệt yêu thích trước thềm concert.

Khu vực Merchandise với bộ sưu tập mang vân tay SOOBIN đi muôn nơi thu hút đông đảo người hâm mộ

Bên ngoài sảnh Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình là khu vực giải trí với các gian hàng bố trí hợp lý, phục vụ đầy đủ từ ăn uống cho đến vui chơi, giúp fan thoải mái tận hưởng. Các booth thương hiệu đặt ngay bên ngoài sảnh cũng giúp tăng thêm sự tương tác, tạo không khí sôi động, mở ra bầu không khí gắn kết trong cộng đồng fan trước khi hòa mình vào concert.

Chăm fan tuyệt đối, mang đến trải nghiệm đa chiều cho người hâm mộ ngay từ khâu check-in

Xếp hàng mệt mỏi, có ngay SOOBIN đồng hành tiếp sức với những que kem mát lạnh - quà tặng support từ các fan. Những que kem in hình SOOBIN ngộ nghĩnh vừa giải nhiệt, lại up-mood tuyệt đối cho các “hoàng tử”, “công chúa” trong quá trình xếp hàng vào khu vực bên trong.

Đứng xếp hàng tưởng mệt, có ngay kem SOOBIN đồng hành, tiếp sức

Đặc biệt, không chỉ phát túi và khăn cho khán giả đến check-in, xung quanh khu vực tổ chức concert còn xuất hiện những bảng hướng dẫn với thiết kế đáng yêu, lời nhắn gửi dễ thương giúp người tham dự dễ dàng tìm đường. Tất cả mang đến trải nghiệm thú vị, cho thấy sự chỉn chu, tỉ mỉ, chăm fan toàn diện đúng tinh thần "all-rounder" mà SOOBIN và ekip muốn mang lại.

Các bảng chỉ dẫn tận tình ở mọi ngóc ngách, mang tinh thần "All-Rounder" khi phủ khắp nơi trong khuôn viên sự kiện

Concert diễn ra trong không khí thoải mái, nơi cả khán giả và nghệ sĩ đều có không gian để tận hưởng âm nhạc một cách trọn vẹn. Người hâm mộ xuất hiện với đủ các vật phẩm cổ vũ: light stick, băng rôn, áo in hình nghệ sĩ… tạo nên “vòng ngoài” bao quanh sân khấu cực nhiệt, làm nóng không khí và chuẩn bị cho phần quan trọng nhất của chương trình: sự xuất hiện của chính SOOBIN.

Sân khấu chính: Bữa tiệc âm nhạc trọn vẹn đa giác quan, xứng danh Hoàng tử All-Rounder

SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER không chỉ là bữa tiệc âm nhạc mãn nhĩ mà còn đánh thức vị giác với trải nghiệm ẩm thực cao cấp. Ở hạng vé Legacy, khán giả được phục vụ rượu vang cùng thực đơn sang trọng, tinh tế. Trong khi đó, hạng vé All-Rounder cũng không kém phần ấn tượng với menu đa dạng, bài trí đẹp mắt, biến mỗi khoảnh khắc thưởng thức âm nhạc thêm trọn vẹn, đáng nhớ.

Rượu vang và set đồ ăn dành cho hạng vé Legacy

Khu vực trải nghiệm của hạng vé All-Rounder

Trên sân khấu, SOOBIN khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ toàn năng với sức bền đáng nể khi hát live 100% suốt hơn 30 tiết mục trong hai đêm diễn. Không chỉ đơn thuần là biểu diễn, concert All-Rounder còn được dàn dựng công phu, với từng phần trình diễn là một chương truyện riêng trong hành trình nghệ thuật của SOOBIN. Toàn bộ setlist được Giám đốc Âm nhạc SlimV phối lại, kết hợp cùng live band và dàn dây đã mang đến chất lượng âm thanh sống động, chỉn chu và đầy chiều sâu, tạo nên một bữa tiệc “thính giác” thực thụ.

Đặc biệt, với SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER, SOOBIN thể hiện rõ hình ảnh một nghệ sĩ đa tài khi không ngừng biến hóa bản thân: từ trình diễn keytar, piano, đàn bầu, đến hát, nhảy, đu zipline, mỗi chi tiết đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng và tư duy làm nghề nghiêm túc.

Dát vàng lỗ tai với sân khấu được đầu tư chỉn chu, chất lượng

Mở đầu chương trình, các bản hit như Luật Anh, Đã Đến Lúc, BlackJack, Superstar khuấy động không khí, mở ra một thế giới âm nhạc thời thượng và hiện đại. Không chỉ gây ấn tượng bằng giọng hát và phong cách âm nhạc, SOOBIN còn cho thấy khả năng làm chủ sân khấu vượt trội. Các phần trình diễn như Bật Nó Lên, Ai Mà Biết Được, Lu Mờ, Trò Chơi được dàn dựng trên các sân khấu phụ, giúp nam ca sĩ di chuyển linh hoạt và tương tác gần gũi với khán giả ở mọi khu vực, khéo léo dẫn dắt khán giả bước vào câu chuyện hành trình âm nhạc của mình.

Một SOOBIN sôi động với các ca khúc mở màn

Ở phần giữa chương trình, SOOBIN đưa khán giả về với dòng ballad quen thuộc qua loạt ca khúc đã làm nên tên tuổi như Phía Sau Một Cô Gái, Nếu Ngày Ấy, Tháng Năm, Xin Đừng Lặng Im. Màn song ca cùng JustaTee không chỉ là sự thăng hoa về cảm xúc mà còn là cái bắt tay đầy ý nghĩa, đánh dấu mối quan hệ gắn bó trong hành trình trưởng thành cùng âm nhạc của SOOBIN.

Một SOOBIN sâu lắng, cảm xúc với những ca khúc làm nên tên tuổi

Đặc biệt, phần trình diễn cùng NSND Huỳnh Tú, cũng là cha ruột của SOOBIN trong Ngồi Tựa Mạn Thuyền và Mục Hạ Vô Nhân đã tạo nên một điểm nhấn lắng đọng và giàu tính biểu tượng. Việc đưa đàn bầu và hát xẩm lên sân khấu hiện đại không chỉ là sự tôn vinh nguồn cội, mà còn thể hiện khả năng tiếp biến văn hóa một cách thông minh, đầy cảm xúc của SOOBIN, mở ra một không gian mới, cảm xúc mới cho concert.

Một SOOBIN chuyển mình với các bản phối hiện đại

Phần cuối concert, SOOBIN cùng Rhymastic khép lại đêm diễn bằng loạt ca khúc sâu lắng như Lặng, Sẽ Quên Em Nhanh Thôi, Dancing In The Dark, Sunset In The City, Day Dream, và đặc biệt là Ai Cũng Phải Lớn – ca khúc mới nhất mang thông điệp trưởng thành, kết hợp cùng thước phim hành trình 10 năm làm nghệ thuật của nam ca sĩ được chiếu trên màn hình LED. Cái kết vừa thăng hoa vừa cảm động ấy chính là dấu chấm hoàn hảo cho một bữa tiệc âm nhạc đầy đặn, nơi thính giác được “đãi ngộ” bằng sự chân thành, chỉn chu và sáng tạo từ một nghệ sĩ biết kể chuyện bằng âm nhạc.

SOOBIN, một nghệ sĩ có khả năng làm tốt ở nhiều vai trò và luôn biết cách làm mới chính mình theo thời gian

\Về mặt kỹ thuật, sân khấu được thiết kế linh hoạt, các khu vực ngồi được bố trí để đảm bảo tầm nhìn và chất lượng âm thanh ổn định ở nhiều vị trí. Màn hình LED toàn phần hiện đại, bàn nâng sân khấu linh hoạt cùng hệ thống âm thanh - ánh sáng chuẩn quốc tế mang đến trải nghiệm thị giác và thính giác ấn tượng.

Không gian lung linh với lightstick cùng hệ thống âm thanh - ánh sáng chuẩn quốc tế

SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER là một đêm diễn thành công cả về mặt quy mô, kỹ thuật và hiệu ứng cảm xúc. Điều đọng lại chính là cách nghệ sĩ và ekip đã lựa chọn thể hiện danh xưng “All-Rounder” bằng những chi tiết cụ thể, từ trải nghiệm bên ngoài sân khấu, đến chất lượng trình diễn và chiều sâu cảm xúc âm nhạc. Tất cả được gói ghém hiệu quả và gọn gàng trong chính live concert đầu tay của anh chàng.