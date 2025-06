Top trending toàn Em Xinh

Ngay từ khi công bố line-up 30 Em Xinh, cư dân mạng đã đoán trước mùa hè này Vpop sẽ “xập xình sập sàn” bởi bữa tiệc âm nhạc sôi động từ chương trình thực tế - như Anh Trai Say Hi đã làm trước đó. Nhưng, vẫn còn đâu đó hoài nghi về khả năng làm chủ thị trường của nghệ sĩ nữ. Bởi gần 1 năm qua, top trending chứng kiến sự càn quét của đa số là nghệ sĩ nam, 2 chương trình Anh Trai và cơn sốt nhạc Cách mạng, yêu nước. Khi Em Xinh lên sóng, dân tình chờ xem 30 nghệ sĩ nữ sẽ tạo bão như thế nào. Và đây chính là câu trả lời.

Tính đến 9h sáng ngày 10/6, top 10 thịnh hành YouTube âm nhạc Việt Nam được phủ sóng bởi các Em Xinh

Tính đến 9h sáng ngày 10/6 - chỉ 3 ngày sau khi Live Stage 1 của Em Xinh Say Hi lên sóng, top 10 thịnh hành YouTube âm nhạc Việt Nam được phủ sóng bởi các Em Xinh. Ngoại từ vị trí #1 là Jack và ca khúc đầy thị phi Trạm Dừng Chân, thì 9/10 của top trending hiện tại là nghệ sĩ nữ. Trong đó, 5 màn trình diễn của 2 tập Em Xinh Say Hi trụ thứ hạng cao. Gồm AAA - Liên Quân 2 #2; Đã Xinh Lại Còn Thông Minh - Liên Quân 1 #3; RUN - Live Stage 1 team Châu Bùi #4; Cầm Kỳ Thi Hoạ - Live Stage 1 team Bích Phương #5; Đồng Dao Xinh Gái - Live Stage 1 team Quỳnh Anh Shyn #7.

Phương Mỹ Chi gây sốt ở cả Em Xinh Say Hi lẫn Sing Asia

Ngoài ra, Phương Mỹ Chi đang giữ 2 vị trí với stage ở Sing Asia, gồm Buôn Trăng #6 và Rock Hạt Gạo #8. Em Xinh không chỉ gây bão trong chương trình, mà còn được chú ý bởi những hoạt động âm nhạc cá nhân. Quân A.P là nghệ sĩ nam hiếm hoi hiện tại, với ca khúc Thiên Mệnh mới ra mắt ở vị trí #10.

Tuần công chiếu Liên Quân 1, Em Xinh Say Hi giữ cả 3 vị trí đầu bảng với 2 stage Liên Quân và MV chủ đề

Một lần nữa, chương trình thực tế Say Hi chứng minh sức hút của mình. Sân khấu từ vòng Liên Quân chưa hạ nhiệt, bài Em Xinh Lại Còn Thông Minh trở thành nhạc “đu trend” mới. Nhưng chỉ cần công chiếu tập 2, ra nhạc mới thì Em Xinh Say Hi lại leo top trending “tằng tằng”.

2 sân khấu Live Stage 1 hot nhất hiện tại: Cầm Kỳ Thi Họa

... và RUN

Trong số các sân khấu của Live Stage 1, RUN và Cầm Kỳ Thi Hoạ là 2 “gà chiến” được yêu thích nhất. RUN hiện thu về hơn 1 triệu lượt xem, Cầm Kỳ Thi Hoạ “sát nút” với 800 nghìn. Những con số này đang tăng, Em Xinh Say Hi cũng thu hút lượng lớn khán giả, người hâm mộ mới. Từ chất lượng âm nhạc đến sân khấu trình diễn đều được đánh giá cao. Nhạc hay trending, sân khấu đẹp, vũ đạo ấn tượng là những điểm cộng đưa stage Em Xinh lên thẳng top thịnh hành. Với đà tăng trưởng hiện tại, RUN cùng Cầm Kỳ Thi Hoạ được dự đoán là còn trụ lâu trong top 5, bứt phá ở các thứ hạng cao hơn của top thịnh hành.

Em Xinh làm được điều Chị Đẹp không thể

Chứng kiến top trending hiện tại toàn các Em Xinh, dễ dàng nhận thấy độ phủ của chương trình thực tế có thể đạt đến mức độ nào. Nhưng trước đó, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và Chị Đẹp Đạp Gió cũng có format tương tự, với 30 sao nữ đã nổi tiếng sẵn lại chưa thể “càn quét” top trending và gây bão mạng xã hội như hiện tại. Em Xinh đang làm được điều Chị Đẹp không thể ngay chặng đường chương trình. Vậy đâu là lý do dẫn đến thực tế khác biệt này?

Về cuộc đua top trending, Chị Đẹp "hụt hơi" so với Em Xinh

Ngay khi lên sóng, Em Xinh Say Hi đã vượt trội hơn về hiệu ứng MXH, liên tục chiếm sóng, lọt top tìm kiếm YouTube, TikTok. Hướng đi của Em Xinh mới lạ, dễ tiếp cận với giới trẻ hơn. Em Xinh có những ngôi sao nổi tiếng như Bích Phương, Phương Ly, Miu Lê, Bảo Anh,... nhưng cũng không ngại bước ra vùng an toàn, đưa loạt tân binh Gen Z lạ mặt lên sóng. Sự kỳ vọng dành cho dàn sao lớn, sự tò mò về những gương mặt mới đã lan toả, tạo thành hiệu ứng truyền thông ngay từ giai đoạn “úp mở” đội hình.

Em Xinh đưa loạt tân binh Gen Z lạ mặt lên sóng, đề tài mới và nhiều câu chuyện chưa được khai thác

Cả những mâu thuẫn trong quá trình làm nhạc cũng gây chú ý

Chương trình chủ đích tạo ra nhạc mới, để các Em Xinh phải thử sức trong các thử thách sân khấu nhóm, cùng nhau làm nhạc, luyện tập vũ đạo theo tổ hợp ngẫu nhiên. Từ đó, tương tác và cả mâu thuẫn trong quá trình này cũng thu hút thảo luận MXH. Hơn 1 nửa line-up là nghệ sĩ mới, chương trình có nhiều đất khai thác, câu chuyện mới lạ.

Đội hình xinh - trẻ - lạ là điểm mạnh của Em Xinh

Và yếu tố quan trọng để leo top trending - chính là âm nhạc, sân khấu trình diễn. Lợi thế của Em Xinh Say Hi là mới, trẻ và xinh. So sánh với Chị Đẹp, rõ ràng Em Xinh dễ tạo ra xu hướng hơn nhờ nhạc mới. Các sân khấu của Chị Đẹp thường thiên về trình diễn, đề cao tính chuyên môn. Âm nhạc phần lớn là những bài cũ được phối lại, chất lượng có, nhưng thiếu mới mẻ. Chị Đẹp có những sân khấu gây sốt như Hoa Nở Không Màu (mùa 1) hay Phong Nữ x Cô Đôi Thượng Ngàn (mùa 2), nhưng những sân khấu này đều phải có yếu tố mới, bứt phá so với thị trường. Còn nếu chỉ là remake để trình diễn, thì rất khó để “viral thoát vòng”.

Em Xinh làm nhạc mới, bắt trọn thị hiếu và đáp ứng được yêu cầu của khán giả trẻ

Đã Xinh Lại Còn Thông Minh hiện đang gây sốt MXH nhờ giai điệu bắt tai, thời thượng

Thời đại mà Gen Z nghe nhạc bằng cảm xúc tức thời - cần sự ấn tượng ngay về giai điệu thì nhạc mới là một yếu tố quan trọng. Nhạc cũ remake lại dù mới lạ đến đâu, cũng không thể tạo hiệu ứng FOMO như một bài nhạc mới toanh. Đội ngũ làm nhạc của JustaTee cũng thấu hiểu khán giả, biết nắm bắt xu hướng và tạo ra xu hướng. Kết hợp với dàn sao chất lượng, Em Xinh Say Hi gây bão như cách Anh Trai Say Hi đã từng.

Fanbase của các nghệ sĩ cũng ra sức đẩy truyền thông cho Em Xinh

Ngoài ra, fanbase cũng là yếu tố quan trọng giúp Em Xinh bứt tốc. Bích Phương, Phương Ly, Miu Lê, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, Bảo Anh, Pháo, LyLy,... đều đã có sẵn lượng người hâm mộ đông đảo. Bản thân nghệ sĩ mới như Ánh Sáng Aza, Lyhan hay Lamoon thì nhanh chóng nổi tiếng, bước đầu gây dựng fanbase. Fan mới là cộng đồng hoạt động năng nổ nhất trên MXH, vừa hăng say cày view vừa đứng top về mặt thảo luận. Nghệ sĩ mới cần 1 sân chơi đủ tầm vóc để gây ấn tượng rồi phủ sóng. Tài nguyên của NSX dễ dàng đưa các Em Xinh vươn mình.

Dàn nghệ sĩ mới gia tăng tương tác, bước đầu xây dựng fandom

Anh Trai Say Hi đã làm nên làn sóng thần tượng quốc nội, lực lượng fan này cũng support Em Xinh cực mạnh. Fan trẻ dễ bắt trend. Đây là cộng đồng “cày view”, edit clip, remix, bình luận rồi “đu trend” rầm rộ giúp tên tuổi show phủ sóng nhanh chóng.

Trong khi đó, fan Chị Đẹp lại tập trung ở nhóm khán giả lớn tuổi hơn. Concert hàng chục nghìn người là minh chứng cho thấy fan Chị Đẹp cũng “ra gì và này nọ”. Fan yêu nhạc, yêu nghệ sĩ, nhưng không phải tuýp người sẽ “đu trend” hay viral hóa một tiết mục.

Fan Chị Đẹp lại tập trung ở nhóm khán giả lớn tuổi hơn

Em Xinh Say Hi đang gây dấu ấn theo đúng công thức ngành công nghiệp thần tượng vận hành. Sự kết hợp giữa visual, âm nhạc và tính giải trí giúp chương trình khẳng định vị trí trên bảng xếp hạng trending. Em Xinh còn một hành trình dài phía trước. Top trending nhạc Việt mùa hè này được dự đoán sẽ được chiếm lĩnh bởi Em Xinh Say Hi.