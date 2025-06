Nhắc đến Châu Bùi, phần lớn công chúng sẽ nghĩ ngay đến một biểu tượng thời trang đình đám trong giới trẻ, một fashionista tiên phong với phong cách và tính sáng tạo độc đáo, luôn là tâm điểm tại các sự kiện thời trang quốc tế. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang phủ lên giới mộ điệu, ít ai biết rằng Châu Bùi còn ấp ủ một niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Một đam mê không chỉ dừng lại ở việc nghe hay thưởng thức, mà là một hành trình dài gần 6 năm âm thầm nỗ lực, kiên trì học hỏi để "lột xác" thành một chiến binh đầy tiềm năng, mang trong mình nhiều bất ngờ đến với chương trình Em Xinh Say Hi.

Hành trình âm nhạc của của Châu Bùi trong gần 6 năm qua

Bắt đầu từ con số 0, đánh cược gần 6 năm với hành trình luyện thanh nhạc, học vũ đạo, nhạc cụ

Qua chiếc vlog đầu tiên sau hơn nửa năm vắng bóng trên mặt trận YouTube, Châu Bùi chia sẻ về quá trình dấn thân vào âm nhạc trong gần 6 năm qua. Châu Bùi bắt đầu hành trình thanh nhạc từ cuối năm 2019, khi cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp thời trang. Không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cũng chẳng có nền tảng về âm nhạc, người đẹp gen Z bước vào thế giới âm nhạc với con số 0 tròn trĩnh cùng tâm thế của 1 newbie.

Châu Bùi nhớ lại thời điểm nhận được nhiều phản hồi từ khán giả rằng giọng nói của mình khi lên hình thường khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi. Điều này không nhưng không làm cô buồn mà còn tạo động lực mạnh mẽ để cải thiện yếu điểm. “Giọng hồi đấy của mình nó không có tốt cho lắm. Và mình nghĩ rằng là nếu mà khán giả đã feedback nhiều như vậy thì chắc là mình nên tìm cách phát triển giọng của mình tốt hơn”, Châu Bùi thẳng thắn thừa nhận.

Châu Bùi bắt đầu hành trình thanh nhạc từ cuối năm 2019, khi cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp thời trang

Từ những bước đi đầu tiên, Châu Bùi đã rất chủ động. Cô liên hệ trực tiếp với anh Aiden – giám đốc ST.319, để xin lời khuyên về việc học luyện thanh, và được anh chàng giới thiệu cô giáo dạy hát. Không lâu sau đó, cô chính thức bước vào lớp học thanh nhạc chuyên sâu, bắt đầu làm quen với cách lấy hơi, phát âm, kiểm soát âm lượng và cảm thụ âm nhạc. Không chỉ dừng ở luyện thanh, Châu còn theo học piano, để hiểu rõ hơn về nhạc lý và khả năng tự đệm hát.

Động lực ban đầu của Châu không phải là giấc mơ làm ca sĩ hay trở thành idol, mà đơn giản là sự tò mò và niềm vui khi tiếp xúc với âm nhạc. Cô chia sẻ: “Sao thấy happy khi mà mình ngồi vào trước cái đàn? Sao thấy happy khi mà mình hát những cái thứ mà mình thích?” Châu Bùi không chỉ học để hát hay, mà còn đào sâu vào những câu hỏi: “Tại sao mình thích bài này? Nó đẹp ở điểm gì? Làm sao để nó chạm cảm xúc mình như vậy?” Sự tò mò này đã giúp cô thấm thía hơn lý thuyết âm nhạc, từ các mẫu âm thanh đơn giản đến những kỹ thuật phức tạp hơn.

Châu Bùi chăm chỉ học thanh nhạc từ con số 0

Cô nàng kể lại: “Mình học được một cái mẫu âm thanh chẳng hạn là mình sẽ siêu hào hứng, xong mình sẽ tìm bằng được là tại sao lại có cái mẫu đó, và cái mẫu đó giúp gì cho mình.” Tinh thần học hỏi này cho thấy Châu không chỉ học theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, mà thực sự đầu tư thời gian, công sức để hiểu bản chất âm nhạc và áp dụng thực tiễn.

Tuy nhiên, hành trình này không chỉ có mỗi niềm vui. Châu Bùi đối mặt với nhiều thử thách: giọng hát ban đầu bị nhận xét “ngô nghê”, không thiếu những giọt nước mắt buồn tủi và áp lực từ những ánh mắt nghi ngờ của người xung quanh. “Chắc là thôi Châu ạ, chắc là đừng hát nữa”, cô nàng từng nhận về lời nhận xét như “sét đánh ngang tai”.

Và khi đã quyết tâm, Châu Bùi cho thấy sự nghiêm túc không hề thua kém bất kỳ ai. Cô không chỉ học hát, mà còn học sản xuất, mixing, viết lời… Đỉnh cao của sự đầu tư chính là việc "cướp" lại căn nhà cũ để xây thành một studio chuyên nghiệp, có cả phòng thu âm. Hành động này là sự chuẩn bị bài bản, một không gian riêng để cô được là chính mình, được tiếp tục học hỏi và sáng tạo không ngừng. Quyết định tham gia Em Xinh Say Hi chính là bước đi đưa hành trình gần 6 năm trong bóng tối ra ánh sáng.

Cô không chỉ học hát, mà còn học sản xuất, mixing, viết lời...

Cô nhấn mạnh: “Cái studio này mình xây là để mình có không gian riêng… không cần phải hoàn hảo, không cần phải sợ ai đánh giá.” Đây không chỉ là nơi cô luyện tập, mà còn là “chốn an toàn” để cô sống thật với đam mê, tự do sáng tạo mà không bị áp lực từ ánh mắt bên ngoài. Châu chia sẻ: “Âm nhạc là nơi mình được sống thật, được đau, được vui, được kể lại những điều mình không thể nói bằng lời bình thường”.

Điều đáng nể phục là Châu Bùi đã giữ hành trình này cho riêng mình suốt nhiều năm. Cô không khoe khoang, không PR, chỉ âm thầm đi học, tự mình mày mò, tìm hiểu sâu hơn về những nốt nhạc, những hòa âm.

Bên cạnh khoản thanh nhạc, Châu Bùi cũng đầu tư nghiêm túc vào vũ đạo - từng được cô nàng hé lộ qua những video đăng trên trang cá nhân nhiều năm trước. Khách quan mà nói, Châu Bùi có kỹ năng cơ bản khá ổn đối với 1 vũ công nghiệp dư, đơn giản là có đam mê nhảy nhót. Qua các video được đăng tải, Châu Bùi sở hữu độ uyển chuyển, groove, kiểm soát cơ thể khá tốt, có thể theo kịp với nhịp độ của biên đạo múa.

Châu Bùi đã làm quen với bộ môn nhảy từ nhiều năm trước

Cô chia sẻ về áp lực khi tham gia chương trình: “Mỗi ngày đều phải luyện tập, mỗi ngày đều phải đối diện với cái cảm giác ‘chưa đủ’, ‘phải cố hơn nữa’”. Cô không ngại "phá băng", hiểu rằng để trở thành một nghệ sĩ trình diễn, giọng hát thôi là chưa đủ. Vũ đạo chính là ngôn ngữ cơ thể giúp truyền tải năng lượng và cảm xúc của bài hát một cách trọn vẹn nhất. Giọng hát và vũ đạo là những yếu tố tối quan trọng cho một sân khấu live, cho một nghệ sĩ trình diễn thực thụ.

Thứ khiến hành trình học hát của Châu Bùi trở nên đặc biệt không chỉ là việc cô bắt đầu từ số 0, mà còn ở thái độ cầu thị, sự nghiêm túc, và cách cô tiếp cận âm nhạc như một môn học, chứ không phải một trải nghiệm ngắn hạn. Cô không học để “thử cho biết” hay “phục vụ hình ảnh”, mà thực sự dấn thân vào hành trình dài hơi này, với mục tiêu rõ ràng - phát triển kỹ năng, làm chủ cảm xúc trong âm nhạc và khám phá bản ngã mới.

Thứ khiến hành trình học hát của Châu Bùi trở nên đặc biệt không chỉ là việc cô bắt đầu từ số 0, mà còn ở thái độ cầu thị, sự nghiêm túc, và cách cô tiếp cận âm nhạc như một môn học

Bước đến Em Xinh Say Hi như 1 ẩn số, hái ngay “quả ngọt” ngay từ livestage đầu tiên

Khi cái tên Châu Bùi xuất hiện trong danh sách thí sinh đội hình 30 Em Xinh Say Hi, nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí là hoài nghi về khả năng ca hát và vũ đạo của một sao nữ vốn dĩ nổi danh trong lĩnh vực thời trang. Châu Bùi chưa từng được biết đến với vai trò ca sĩ hay dancer chuyên nghiệp, thay vào đó là 1 fashionista có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang. Vì vậy, có thể nói Châu Bùi là 1 ẩn số khó lường khi những gì cô nàng mang đến Em Xinh Say Hi vẫn chưa được trưng trổ hết.

Châu Bùi là 1 ẩn số khó lường khi những gì cô nàng mang đến Em Xinh Say Hi vẫn chưa được trưng trổ hết

Điều đáng chú ý hơn cả là Châu không đợi cơ hội “tìm đến”, mà chính cô là người chủ động liên hệ với ban tổ chức để xin tham gia, sau khi nhận được thông tin về Em Xinh Say Hi.

Tại livestage đầu tiên của Em Xinh Say Hi vào hôm 7/6, Châu Bùi nắm giữ vai trò trưởng nhóm team Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, dẫn dắt 52Hz, LyHan, YeoLan và Ánh Sáng AZA. Ca khúc được lựa chọn là RUN với tiết tấu dồn dập, mang tinh thần “chiến” giữa bối cảnh sân khấu được đầu tư rất “ra gì và này nọ”. Bên cạnh hội chị em đã có kinh nghiệm ca hát, Châu Bùi không để bị lu mờ, cho thấy sự tự tin trong giọng hát và ngôn ngữ cơ thể.

Châu Bùi nắm giữ vai trò trưởng nhóm team Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, dẫn dắt 52Hz, LyHan, YeoLan và Ánh Sáng AZA

RUN - Châu Bùi, 52Hz, LyHan, YeoLan và Ánh Sáng AZA

Dù đảm nhận phần rap - bộ môn lần đầu thử sức, Châu Bùi thể hiện trôi chảy, giọng rap vững vàng và có cá tính trong đó, đồng thời kết hợp loạt động tác vũ đạo mạnh mẽ, cực cháy trong những phân đoạn nhảy solo cũng như màn nhảy phối hợp với nhóm. Lợi thế chụp photoshoot trong nhiều năm qua giúp Châu Bùi kiểm soát biểu cảm tốt, bắt được góc quay đẹp để mang lại màn trình diễn cuốn hút hơn, tăng tính giải trí hơn.

Theo cả nhóm, Châu Bùi cũng tham gia viết thêm lời nhạc cùng bốn đồng đội. Ngoài ra, cô còn lên ý tưởng sân khấu theo concept hầm xe - phát huy thế mạnh sáng tạo concept. Dù chỉ về hạng 2 ở Live Stage 2 nhưng sân khấu RUN của Mặt Trăng Ôm Mặt Trời lại có sức lan tỏa và hiệu ứng MXH lớn hơn so với những đội khác. Sau gần 1 ngày lên sóng, RUN đã leo lên Top 4 Trending Việt mảng âm nhạc với hơn 600 nghìn lượt xem trên YouTube.

Châu Bùi có phần thể hiện ấn tượng qua lần đầu làm đội trưởng trong tập 2 Em Xinh

Có thể nói, đây là khởi đầu rộng mở cho hành trình âm nhạc của Châu Bùi khi cô nàng mới đây cũng đã có cho mình Top 1 Trending đầu tiên ngay khi tập 1 “chào sân”, qua tiết mục AAA của Liên Quân 2. Đây cũng là “trái ngọt” xứng đáng sau gần 6 năm Châu Bùi “xông pha” khỏi vùng an toàn của bản thân.

Vlog của Châu Bùi là một cuốn nhật ký ghi lại hành trình từ một fashionista không biết gì về âm nhạc đến một nghệ sĩ tiềm năng trên sân khấu Em Xinh Say Hi. Với tinh thần cháy với đam mê, “long lanh” và nỗ lực 1000%, Châu Bùi mang đến câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về quyết tâm phá bỏ giới hạn.

Vlog của Châu Bùi là một cuốn nhật ký ghi lại hành trình từ một fashionista không biết gì về âm nhạc đến một nghệ sĩ tiềm năng trên sân khấu Em Xinh Say Hi

Trong thời đại nơi nhiều người nổi tiếng dễ dàng lấn sân sang địa hạt âm nhạc bằng những sản phẩm có đầu tư hay có ekip hùng hậu, Châu Bùi lại chọn đi một con đường dài và khó hơn. Cô học từ đầu, chấp nhận thử thách, và đặc biệt, luôn coi trọng quá trình phát triển nội tại. Điều đáng quý trong hành trình học hát, học nhảy của Châu Bùi không phải là việc cô có thể thành thạo ngay trong khoảng thời gian ngắn, mà là cách cô kiên trì học, luyện tập, và không ngừng trau dồi bản thân

Hành trình âm nhạc ấy vẫn đang tiếp tục. Nhưng cho đến thời điểm này, Châu Bùi đã chứng minh rằng - đam mê không chỉ nằm ở cảm xúc nhất thời, mà ở đam mê lâu dài và nỗ lực hiện thực hóa ước mơ. Từ một fashionista có tiếng, cô đang dần tạo dựng nên hình ảnh của một nghệ sĩ đa năng, có chiều sâu và thực lực.