Sau nhiều năm hoạt động không mấy nổi bật, 2024 trở thành năm bước ngoặt với Sabrina Carpenter. Nhờ việc trở thành ca sĩ hát mở màn cho tour diễn thế kỷ The Eras Tour của Taylor Swift, Sabrina vụt sáng, trở thành cái tên được săn đón và là biểu tượng pop đang lên của Gen Z. Nữ ca sĩ tóc vàng bùng nổ trên các bảng xếp hạng nhờ chuỗi hit đình đám Espresso, Please Please Please, Taste.

Tuy nhiên, Sabrina Carpenter cũng ngập trong tranh cãi khi thể hiện sự nổi loạn trong phong cách trình diễn và hình ảnh cá nhân. Mới đây, Sabrina Carpenter tung ảnh bìa album mới, đánh dấu màn tái xuất sau 1 năm càn quét làng nhạc cùng Espresso. Album của Sabrina có tên Man’s Best Friend, cô tiếp tục theo đuổi chủ đề tình yêu và phụ nữ trưởng thành trong lần tái xuất này.

Nhưng, loạt ảnh album mới của Sabrina đang đang trở thành tâm điểm của làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội vì mang thông điệp lệch chuẩn. Hai bức ảnh được lan truyền nhanh chóng: một là hình chú chó đeo vòng cổ có gắn thẻ "Man's Best Friend" (Người bạn tốt nhất của đàn ông), và bức thứ hai là hình ảnh Sabrina trong tư thế bò, bị một người đàn ông túm tóc.

Nhiều người chỉ ra rằng việc Sabrina ngầm so sánh bản thân với vật nuôi là hành vi phản cảm, cổ súy tư tưởng hạ thấp phụ nữ. Hình ảnh Sabrina bị kéo tóc trong tư thế quỳ gối không chỉ gây sốc mà còn khiến người ta liên tưởng đến “bạo lực tình dục”. Loạt hình ảnh của Sabrina trở nên nhạy cảm hơn khi nữ ca sĩ có lượng fan tuổi teen đông và đây không phải lần đầu nữ ca sĩ vướng tranh cãi tương tự.

Tranh cãi này còn bị đưa lên truyền hình. Tại tập phát sóng ngày 12/6 chương trình The View, các nữ MC đã đưa ra góc nhìn cá nhân xoay quanh bìa album mới của Sabrina. MC Alyssa Farah Griffin cho rằng đây là tuyên ngôn nữ quyền táo bạo, còn ví hình ảnh này với Britney Spears thời thập niên 1990. Trong khi đó, MC Sunny Hostin lại bày tỏ sự dè dặt, cho rằng hình ảnh không phù hợp.

Trên Twitter, nhiều người yêu cầu “cancel” sự nghiệp Sabrina chỉ vì loạt hình ảnh này. Việc Sabrina Carpenter tung ảnh quảng bá album mới với hình ảnh gây tranh cãi chỉ như giọt nước tràn ly. Trước đó, nữ ca sĩ tóc vàng vốn đã không ít lần bị dư luận chỉ trích vì phong cách biểu diễn táo bạo đến mức bị xem là phản cảm. Từ các sân khấu trình diễn mang hơi hướng 19+ cho đến những bộ trang phục thiếu vải, Sabrina từng bị một bộ phận phụ huynh Anh Quốc tẩy chay vì trình diễn gợi cảm trên sóng truyền hình.

Đứng trước chỉ trích, Sabrina Carpenter “var thẳng” khi được hỏi về việc xây dựng hình tượng gợi cảm trong âm nhạc. Trong phỏng vấn với Rolling Stone, nữ ca sĩ bộc bạch “Mọi người cứ than phiền, kiểu ‘Cô ta chỉ hát về mấy thứ đó.’ Nhưng chính các bạn là người giúp những bài như thế nổi tiếng. Rõ ràng là các bạn thích chuyện giường chiếu. Các bạn ám ảnh với nó.” Phản ứng dửng dưng của Sabrina và cách cô quy trách nhiệm cho khán giả càng khiến làn sóng tranh cãi cùng nổ.

Một lần nữa, công chúng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quyến rũ nghệ thuật và hình ảnh lệch chuẩn. Trong khi fan ra sức bảo vệ thần tượng, cho rằng Sabrina chỉ đang sống đúng với cá tính của mình và thể hiện nữ quyền một cách mạnh mẽ, thì phía còn lại cho rằng những gì cô đang làm là lấy sự khiêu khích làm chiêu trò gây chú ý. Cũng có ý kiến trung lập cho rằng vấn đề không nằm ở riêng Sabrina mà phản ánh xu hướng chung của làng nhạc pop hiện đại, nơi nghệ sĩ trẻ bị áp lực phải "bán mình" bằng hình ảnh để tồn tại giữa thị trường cạnh tranh.

Việc các ngôi sao nữ liên tục phải chứng minh sự “trưởng thành” bằng hình ảnh gợi cảm là con dao hai lưỡi: vừa tạo tiếng vang, vừa dễ khiến họ bị dán nhãn sai lệch nếu không kiểm soát được thông điệp mình đưa ra.