Sau khi trình làng album phòng thu Short n' Sweet và tạo nên vô số kỷ lục với chuỗi hit Espresso, Please Please Please, Taste vào năm 2024, Sabrina Carpenter khởi động tour toàn cầu cùng tên album. Nữ ca sĩ tóc vàng đi qua nhiều quốc gia, hiện đang thực hiện chặng châu Âu với loạt đêm diễn kín người. Sabrina Carpenter được khán giả toàn cầu biết đến nhờ loạt hit hot TikTok, càng nổi tiếng hơn khi đảm nhiệm vai trò hát mở màn cho tour diễn lịch sử The Eras Tour của Taylor Swift. Do đó, trong ấn tượng của nhiều fan nhạc, Sabrina Carpenter không khác gì cô em gái được Taylor "nâng như nâng trứng".

Sở hữu vẻ đẹp cổ điển, màu tóc vàng óng và body bốc lửa như búp bê sống, Sabrina Carpenter phát huy thế mạnh với phong cách biểu diễn gợi cảm, quyến rũ xen lẫn chút thơ ngây ngọt ngào. Nữ ca sĩ vô cùng táo bạo khi không ngại đề cập đến chuyện 18+ trong âm nhạc và cả sân khấu trình diễn. Nhất là trong khuôn khổ tour diễn cá nhân. Loạt hit như Espresso, Taste, Bed Chem,... đều được Sabrina Carpenter biểu diễn theo hướng sexy, vũ đạo nóng bỏng, thậm chí có nhiều tương tác "đỏ mặt" với vũ công nam.

Sabrina Carpenter mang cả chiếc giường lên sân khấu Bed Chem

Đặc sản trong mỗi concert của Sabrina

Tuy được fan hưởng ứng, nhưng ở khía cạnh khác Sabrina Carpenter hứng chịu không ít tranh luận. Nhất là ở sân khấu mới đây tại BRIT Awards 2025. Vì quá táo bạo trên sóng truyền hình Anh Quốc mà nữ ca sĩ bị nhiều người xem lớn tuổi. Các bậc phụ huynh nêu ra sự lo ngại trước hình ảnh gợi cảm quá mức sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả vị thành niên - tệp fan chính của Sabrina. Sau màn trình diễn của giọng ca Espresso, có hơn 800 khiếu nại bị gửi đến Ofcom (cơ quan giám sát truyền thông Anh Quốc) yêu cầu ngăn chặn nội dung phản cảm.

Video vũ đạo Juno mang về 6.3 triệu views trên nền tảng X

Điều đó vẫn không hề làm nao núng định hướng hình ảnh của Sabrina Carpenter. Trong các show diễn cá nhân của mình gần đây tại Paris hay Berlin, Sabrina vẫn "bung lụa" hết nấc. Mới đây, vũ đạo cho ca khúc Juno viral khắp nơi vì đoạn kết nhạy cảm. Nữ ca sĩ tóc vàng mặc bộ bodysuit bó sát, khoe trọn body. Cô đứng giữa 2 vũ công nam với tư thế cúi người đầy "ám thị". Hình ảnh này khiến nhiều khán giả nóng mắt.

Nữ ca sĩ tóc vàng mặc bộ bodysuit bó sát, khoe trọn body

Vũ đạo quá bạo khiến dân tình "nóng mắt"

Sabrina Carpenter không ngần ngại phô diễn mặt táo bạo

Video Sabrina Carpenter biểu diễn tại Paris thu về tận 6.3 triệu lượt xem trên nền tảng X cùng hàng nghìn lượt đăng lại. Người hâm mộ đã quen với phong cách trình diễn của Sabrina phấn khích vì cô nàng này càng táo bạo không giới hạn.

Cư dân mạng cho rằng Sabrina Carpenter nên tiết chế hơn nếu trình diễn ở các sân khấu, sự kiện công cộng

Nhưng nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại tương tự như sân khấu BRIT Awards. Cư dân mạng cho rằng Sabrina Carpenter nên tiết chế hơn nếu trình diễn ca khúc này ở các sân khấu, sự kiện công cộng. Còn với concert cá nhân có giới hạn đối tượng tham dự, cô nàng có thể thoải mái. Những khoảnh khắc quá nhạy cảm cần phải có hướng tiếp cận đúng, không để khán giả vị thành niên bị ảnh hưởng.