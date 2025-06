Gặp gỡ Quân A.P - Here to Hear

Nhắc đến Quân A.P, fan nhạc nhớ ngay đến chàng trai có ngoại hình lịch lãm, điển trai thường hát những ca khúc ballad “buồn lụy tim”. Bướt ngoặt Anh Trai Say Hi năm 2024 đã đưa đến hình ảnh một Quân A.P mới mẻ, trẻ trung hơn và là một “boy phố” chính hiệu. Sau chương trình thực tế, Quân A.P nâng tầm tên tuổi, thu về lượng fan đông đảo và trở thành idol thế hệ mới.

Đánh dấu một chặng đường mới, Quân A.P quay trở lại sở trường cùng MV Thiên Mệnh mang màu sắc ballad, đầu tư khủng về mặt hình ảnh. Sau hơn 2 ngày lên sóng, MV của Quân A.P leo thẳng top 10 trending, là chủ đề âm nhạc được quan tâm giữa lúc làn sóng Em Xinh đang đổ bộ. Một trong những điểm nhấn của MV Thiên Mệnh chính là nàng thơ Quân A.P mời vào. Không rình rang, Quân A.P công khai nửa kia một cách tinh tế, như thay cho lời xác nhận, không nói yêu nhưng tất cả đều là yêu. Cả hai tình tứ khiêu vũ cùng nhau, khiến người hâm mộ cảm nhận được tình yêu chân thật.

Trước khi MV Thiên Mệnh lên sóng ngày 7/6, Quân A.P đã có buổi trò chuyện thân mật cùng chúng tôi. Quân A.P thoải mái trải lòng về sự nghiệp và cuộc sống hậu Anh Trai Say Hi, ẩn ý “kể chuyện đời tư qua âm nhạc”. Nam ca sĩ công khai đưa “nửa kia” vào MV mới nhất. Quân A.P không xác nhận hay phủ nhận những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về gia đình của mình. Anh chàng chỉ cười và để khán giả tự có phán đoán của mình.

Xin chào Quân A.P. Có thời điểm, MXH lan truyền hình ảnh được cho là gia đình nhỏ của bạn. Nhiều người đồn đoán rằng Quân đã có một tổ ấm riêng. Điều này có đúng không?

Tôi không biết phải nói gì về thông tin đấy. Đó là thông tin trên mạng, mỗi người sẽ có một góc nhìn riêng (cười).

Với Quân A.P, một người chồng, người cha lý tưởng là người như thế nào? Khi có con, bạn nghĩ mình sẽ là người bố ra sao? Là một người nổi tiếng, bạn có thể lo chu toàn cả sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình không?

Nghĩ đến một người chồng, một người cha nghe tương lai quá nhỉ. Tôi nghĩ đàn ông thời đại này phải có trách nhiệm với gia đình, kiểu gì thì kiểu. Tất nhiên công việc nghệ sĩ đôi khi cũng hơi đặc thù, không có nhiều thời gian ổn định nhưng trách nhiệm với vợ con, là đàn ông phải có. Chỉ cần đủ tình yêu với gia đình là sẽ làm được.

Bạn có sợ cuộc sống riêng tư bị xáo trộn bởi sự nổi tiếng không? Quân A.P có nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ công khai “nửa kia” của mình trước khán giả?

Tùy vào việc hai người yêu nhau như thế nào. Mỗi cặp đôi sẽ yêu nhau, gìn giữ tình cảm theo cách riêng. Trong nghề này, tôi công nhận là rất khó trong việc cân đối tình cảm, cuộc sống riêng tư với sự nổi tiếng. Nhưng với ai toàn tâm toàn ý thì sẽ có cách thôi.

Với tôi, tôi chỉ muốn trả lời khán giả bằng âm nhạc. Nếu có thông tin gì đó về đời tư hay chuyện cá nhân quan trọng, tôi cũng không nói thực tiếp mà tìm cách đưa vào sản phẩm. Vì dù sao, âm nhạc cũng là cầu nối gần nhất giữa nghệ sĩ với khán giả. Không phải ai cũng muốn nghe mình kể chuyện đời tư, nói ra chưa chắc là hay. Nếu có thì tôi sẽ chọn cách khéo léo, âm nhạc là tốt nhất.

Năm qua bạn có hành trình rất ấn tượng qua Anh Trai Say Hi, độ nổi tiếng tăng, cuộc sống bạn thay đổi thế nào? Ra đường có áp lực phải giữ hình ảnh hay không?

Trước Anh Trai Say Hi tôi đã là một nghệ sĩ, được mọi người biết đến rồi nên tôi không bỡ ngỡ. Tôi đã quen cân bằng cuộc sống của một người nổi tiếng với cuộc sống riêng. Sau Anh Trai Say Hi thì tôi bận rộn hơn, ra đường được mọi người nhận ra nhiều hơn. Tôi hay lê la hàng quán ăn uống mọi người gặp xảy ra khá nhiều lần. Đôi lúc gặp fan mà tôi đang không chỉnh trang, tóc chưa vuốt thì tôi sẽ đội mũ che đi, đang đi dép lê thì tôi sẽ nhờ các bạn chụp ảnh mình phía trên thôi. Nhưng về cơ bản thì tôi vẫn cân bằng được để bản thân không quá áp lực.

Anh Trai Say Hi mở ra cơ hội cho rất nhiều nghệ sĩ trẻ bứt phá, là người trong cuộc, bạn thấy Anh Trai nào có cú chuyển mình ấn tượng nhất?

Với tôi, 30 anh trai ai cũng bứt phá, để chọn 1 người thì đó là Dương Domic. Khi chương trình kết thúc Dương đã nổi tiếng và có độ phủ đến mức đấy, gần như là vươn mình nhiều nhất trong các Anh Trai Say Hi.

Thời gian này, Quân A.P trở lại với MV Thiên Mệnh kết hợp cùng 1 Anh Trai khác là Hải Đăng Doo. Có kỷ niệm nào vui trong quá trình làm sản phẩm này không?

Thú thực, tôi cũng vừa mới được nghe bài hát trong nửa năm 2025 này thôi. Đó là hôm tôi tình cờ đến nhà anh Tee chuẩn bị thu cho concert 5. Một bạn producer của anh Tee gửi demo cho tôi nghe thử. Thiên Mệnh là một bài hát ballad nhưng mới hơn so với những bản ballad của tôi trước đây. Bài này có nhịp điệu và một verse rap. Nghe xong là tôi đã thích rồi, tôi nghĩ ngay đến Hải Đăng Doo, rủ em làm là được đồng ý ngay.

Từ chương trình đến giờ hai anh em có rất nhiều kỷ niệm. Đợt quay MV này là lần đầu tiên tôi quay MV ở Hà Nội. Hai anh em đang quay dở thì đạo diễn bảo phải dừng máy, đợi set up lại khoảng 2 tiếng rưỡi. Trùng hợp là lúc đấy đến giờ ăn luôn, tôi với Hải Đăng Doo xuống ngó nghiêng thế nào lại tạt luôn vào quán bia hơi. Anh em làm vài cốc bia, gọi cơm với mấy món quen quen như thịt rang cháy cạnh đấy. Cũng thú vị lắm, đây là lần đầu mà tôi vừa quay MV vừa uống bia hơi.

Dòng nhạc ballad đã giúp Quân A.P thành công ở thời điểm đầu sự nghiệp, sở hữu nhiều hit quốc dân. Nhưng có một thời gian bạn ngưng ra ballad và thử nhiều màu sắc hơn, điển hình như E.P năm ngoái ra mắt giữa lúc thi Anh Trai Say Hi. Có phải là việc được thử sức với các thể loại nhạc mới, sôi động thiên biểu diễn đã khiến Quân có quyết định này?

Trước khi tham gia Anh Trai Say Hi, tôi đã có thời gian loay hoay muốn thay đổi. Tôi luôn hiểu dòng chảy ở trong mình nó là ballad, nhưng đôi khi đi diễn mà chỉ hát ballad không thôi sẽ rất khó xử, nhất là sân khấu nào cần không khí vui vẻ, náo nhiệt. Hồi đầu tôi nghĩ hay mình cứ làm những gì là thế mạnh, làm tốt là được, nhưng qua thời gian được trải nghiệm, tôi biết vậy là chưa đủ. Cần phải có âm nhạc phù hợp với từng sân khấu, không khí mà mọi người muốn. Đó là lý do tôi thay đổi nhiều dòng nhạc chứ không phải vào Say Hi mới bắt đầu. Anh Trai Say Hi cái duyên tình cờ, giúp tôi thay đổi rất nhiều.

Có một thực tế là những ca khúc mới mẻ, sôi động Quân A.P ra mắt trong năm qua lại không được bùng nổ về thành tích như nhạc ballad. Bạn có nghĩ đến điều này, liệu đây có phải lý do Quân A.P trở lại với ballad trong Thiên Mệnh?

Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều này, đã cố gắng tìm lý do tại sao sự thay đổi lại chưa được đón nhận như mong muốn. Sau 1 năm, tôi đã đoán ra phần nào. Khi thay đổi, bản thân tôi đặt mình vào thế muốn thử những dòng nhạc mới, dòng nhạc mà tôi nghĩ là các bạn trẻ bây giờ hay nghe. Nhưng những bài hát ấy, khi tôi hát tôi lại không được thỏa mãn hoàn toàn với nó. Tôi đang cố gắng làm cái mà tôi cho là sẽ tiếp cận với khán giả trẻ, nhưng quên mất một điều rằng có phù hợp với mình không. Năm nay tôi sẽ thay đổi chiến lược trong cách chọn bài hát. Trước mắt, tôi sẽ có 2 single, sau đó có thể là bắt tay làm E.P ngay lập tức.

Quá trình chọn nhạc của Quân A.P thường diễn ra như thế nào? Đã bao giờ bạn bỏ qua 1 bài hát sau đó trở thành hit của người khác? Bạn có thấy bản thân áp lực khi không tự viết được nhạc, mà vào Anh Trai Say Hi thì các anh em khác lại đa-zi-năng tự làm được mọi khâu?

Cách đây khoảng vài năm trước Anh Trai Say Hi, tôi khá bị động. Tôi thường chọn một nhạc sĩ rồi đặt hoàn toàn trông đợi vào người ấy, chờ nhạc sĩ gửi bài. Nhưng bây giờ thì tôi chủ động hơn, tự tìm tòi, gặp gỡ và làm việc với nhiều nhạc sĩ. Tôi đi tìm bài, sau đó gặp thêm nhiều người để sửa. Tôi đang định nghĩa lại cách chọn nhạc, đó là tôi phải thích bài hát ấy đầu tiên.

Tôi chưa gặp trường hợp bỏ lỡ hit. Thường thì không có bài hát nào mà tôi từ chối. Vào Anh Trai Say Hi, tôi mới thấy là mình thiếu sót nhiều thứ quá. Trước nay tôi chỉ tìm hiểu cách làm sao để hát hay hơn, thuần về luyện tập vocal. Vào chương trình rồi mới nhất là các anh em giỏi quá, vừa biết nhảy, sáng tác, rap rồi sản xuất. Có lúc tôi hơi ngợp, thấy là “chết rồi, mình quá yếu rồi”. Bởi vậy tôi đã tranh thủ tập nhanh để đuổi theo các anh em, luôn lo lắng không biết mình có thể đi vào sâu không. Giờ nhìn lại thì tôi cảm thấy khá tự tin. Bởi không ai hoàn thiện mọi thứ, như những anh em biết sáng tác, đôi khi mọi người phải chờ có hứng mới viết nhạc được. Nếu tôi có thể, tôi đã thử cách đây 3 - 4 năm, nhưng đến giờ vẫn chưa thể bắt đầu thì tôi sẽ để thời gian cho việc mà mình có thể làm tốt. Tôi nghĩ mình có 1 tai nghe có thể chọn nhạc được, tôi sẽ tiếp tục hướng đi này.

Quân A.P có khi nào suy nghĩ về danh xưng “hoàng tử ballad” mà mọi người dành cho mình? Đặt cạnh những “hoàng tử” khác như SOOBIN, Bùi Anh Tuấn,... đâu sẽ là điểm mạnh của riêng Quân A.P giúp khán giả nhận ra bạn?

Tôi hơi ngại mỗi lần khán giả nhờ ký “Hoàng tử tặng công chúa”, nên thôi, tôi không dám tự viết mình là hoàng tử đâu. Nhắc đến biệt danh này phải cám ơn Pháp Kiều, từ clip TikTok của Kiều mà tôi mới được ví như “hoàng tử”. Tôi hiểu mọi người phải yêu quý mình thì mới gọi bằng biệt danh ưu ái như thế. Nhưng tôi tự ý thức được bản thân không phải “hoàng tử”, và sẽ không định hình mình là “hoàng tử”. Mọi người cũng thấy tôi lên đồ như “boy phố” hơn là “hoàng tử” lịch lãm mà.

Mỗi ca sĩ, dù ở dòng nhạc nào cũng có chất giọng riêng. Giọng hát của tôi không lẫn vào ai cả. Còn về tên gọi thì khán giả yêu ai sẽ gọi người đấy, không liên quan đến kỹ năng khác của mình. Giọng hát là chất riêng mà không ai trùng ai được.

Cảm hứng “boy phố” của Quân A.P đến từ đâu? Lúc fan đào lại những hình ảnh kia trong quá khứ, bạn thấy thế nào.

“Boy phố” là bản chất, máu chảy trong người rồi chứ không cần định vị gì nữa. Thực ra hình ảnh “boy phố” là hình ảnh mà trước Anh Trai Say Hi tôi hơi tự ti về nó, luôn muốn giấu đi. Nhưng mà khi mà vô tình nó bị lộ ra qua một vài cái áo mình mặc, thì tôi thoải mái, không phải giấu làm gì nữa. Tôi cứ sống thật với bản thân, trong quá khứ đã có thời gian mình có “vibe” như thế, đâu đó hiện tại mình vẫn như thế. Chẳng sao cả, sống tốt là được.

Khi fan “đào” được ảnh, tôi thấy vui. Đó cũng không phải cái gì quá đáng xấu hổ, chỉ là phong cách thời mới lớn có đôi chút nghịch ngợm. Tôi ít nhiều muốn cho mọi người thấy ngày xưa tôi như thế nào, còn bây giờ trưởng thành, điềm đạm hơn. Ai cũng sẽ có năm tháng tuổi trẻ, đó là những trải nghiệm tôi thấy hay ho.

Cảm giác như thế nào khi hiện tại Quân A.P đã cùng các anh em đi qua 6 đêm concert, mỗi concert đều quy mô hàng chục nhìn fan, hiện tại còn sắp biểu diễn ở nước ngoài? Bạn có thấy bản thân may mắn khi làm được điều này trước 30 tuổi?

Như một giấc mơ đấy. Đôi khi tôi không thể hình dung được việc tôi sẽ biểu diễn ở 6 sân khấu đông khán giả nhất nhì Việt Nam. Đó là những kỷ niệm rất đẹp. Về sau anh em lâu không gặp nhau sẽ luôn nhắc lại, nói về những đêm concert của tuổi trẻ oanh tạc.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Bởi vì chương trình không đơn thuần là show giải trí nghệ thuật mà còn chứa đựng ý nghĩa lớn hơn về cộng đồng, văn hóa. Sau Anh Trai Say Hi, văn hóa thần tượng được nâng cấp lên thành một làn sóng rất khác trước đây. Photobooth, foodtruck hay những project fan làm, đều là những thứ lần đầu tôi được nhìn thấy. Sự thay đổi của văn hóa thần tượng là những thứ tôi cảm thấy phải sau Anh Trai Say Hi mới rộ ở Việt Nam. Tôi may mắn khi được chứng kiến sự giao thoa này. Tôi được ở trong đội hình gây ra tiếng vang, ảnh hưởng tích cực, làm cho mọi người tự hào.

Văn hóa thần tượng quốc nội bùng nổ sau Anh Trai Say Hi, là một trong những nghệ sĩ dẫn đầu làn sóng, Quân A.P cảm thấy mình phải làm gì để đúng với vị trí là một thần tượng? Có bao giờ bạn cảm thấy áp lực trước kỳ vọng của người hâm mộ?

Khán giả bây giờ rất thông minh, đôi khi khó tính nữa, nên trách nhiệm quản lý bản thân phải thực sự nghiêm túc. Cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ dù nhỏ, nhưng sẽ có rất nhiều người nhìn vào và để lại ảnh hưởng. Trách nhiệm lớn hơn rất nhiều, tôi cố gắng rèn giũa bản thân mình theo cách tích cực nhất có thể.

Áp lực sẽ luôn đi cùng nghệ sĩ. Ví dụ như lâu không ra nhạc cho khán giả nghe, cũng đã là một áp lực rồi. Tôi đặt mục tiêu cho mình là phải làm nhạc hay, đáp ứng kỳ vọng của khán giả. Làm thế nào để ra nhạc sớm nhất, đó là áp lực lớn nhất của tôi.

Cám ơn bạn vì những chia sẻ!