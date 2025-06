Tháng 2 năm nay, G-Dragon tái xuất làng nhạc với album phòng thu thứ 3 - Übermensch và title kép Too Bad, Drama. Cho ra 2 MV cùng lúc, G-Dragon chiêu đãi khán giả bữa tiệc thanh - sắc đúng nghĩa. Mỗi MV là một sắc thái riêng biệt, thể hiện sự đầu tư và tính thẩm mỹ miễn bàn của ông hoàng Kpop. Với những fan "chấp niệm" giọng hát của G-Dragon, Drama là MV thoả mãn cơn đói nhạc ballad.

G-Dragon sáng tác Drama với 4 thứ tiếng: Anh, Hàn, Nhật, Trung

Trong Drama, gây choáng khi sử dụng tận 4 ngôn ngữ Anh, Hàn, Nhật, Trung để viết. Cứ mỗi lần trở lại, người ta càng phải trầm trồ vì mức độ sáng tạo của "anh Long". Ngoài thử nghiệm nhiều chất liệu âm nhạc, tự tạo xu hướng giai điệu, thì ca từ của G-Dragon càng nghe càng ngẫm được nhiều điều.

Khi Drama ra mắt, G-Dragon khiến xứ Trung dậy sóng vì 1 câu hát tiếng Trung - "Em luôn hỏi anh rằng anh yêu em sâu đậm cỡ nào"

Tại Trung Quốc, tên tuổi G-Dragon - Quyền Chí Long luôn đứng số 1 sau 2 thập kỷ. Khi Drama ra mắt, G-Dragon khiến xứ Trung dậy sóng vì 1 câu hát tiếng Trung - "Em luôn hỏi anh rằng anh yêu em sâu đậm cỡ nào". Câu hát này được lấy từ ca khúc biểu tượng Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Đặt trong không gian âm nhạc của Drama, câu hát tiếng Trung nổi trội một cách bất ngờ, nghe lần đầu là ấn tượng. Cư dân mạng xứ tỷ dân "bấn loạn" vì G-Dragon hát tiếng Trung. Thời điểm ấy, từ khoá "GD hát tiếng Trung" nằm ở top 1 hot search trong nhiều giờ.

Nói về tài năng của G-Dragon, fan có thể “sĩ” cả ngày cũng không đủ

Chỉ 1 bài hát, G-Dragon đã sử dụng 4 thứ tiếng. Nói về tài năng của G-Dragon, fan có thể “sĩ” cả ngày cũng không đủ. Ở tuổi 37, “anh Long” vẫn luôn trau dồi chính mình, học thêm ngôn ngữ mới. Ngoài tiếng Anh được G-Dragon sử dụng, giao tiếp trôi chảy từ lâu, thì mỗi khi đến biểu diễn ở một nơi, G-Dragon đều tìm hiểu ngôn ngữ của đất nước đó để giao lưu gần hơn với người hâm mộ.

Mới đây, G-Dragon đã hoàn thành 3 đêm concert Übermensch chặng Macau, Trung Quốc. Tại concert này, G-Dragon còn chiêu đãi người hâm mộ Trung Quốc màn cover Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi.

G-Dragon hát tiếng Trung ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi ở concert Macau

Vệ sĩ của G-Dragon thông báo điểm đến tiếp theo của "anh Long" là Hà Nội, Việt Nam

Trở lại Việt Nam sau 13 năm, G-Dragon gây nên cơn sốt vé với VPBank presents K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025. Nhìn cách G-Dragon đến Nhật nói tiếng Nhật, đến Trung hát tiếng Trung, người hâm mộ Việt đặt “ngôi sao hi vọng” cho màn giao lưu tiếng Việt cùng anh Long ngay tại SVD Mỹ Đình. Chưa kể, đầu năm nay G-Dragon “đu trend” Không Sao Cả của rapper người Nghệ An 7dnight ngay trên sóng show Good Day và rất thích thú. Lần đến Mỹ Đình này, các VIP và FAM Việt có nhiều cơ hội được “xé túi mù” với anh Long!