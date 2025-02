Nữ ca sĩ người Việt tại New Zealand với MV AI: Tuyên ngôn “mình là ai” qua những vần thơ

Hành trình theo đuổi ước mơ

Phương Ngọc (Rosie Nguyen) - nghệ danh ROMIU hiện đang sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại New Zealand. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, từ thời đi học, ROMIU đã là "cây bút" quen thuộc của các trang báo thiếu nhi. Cô sáng tác thơ từ năm 14 tuổi rồi bắt đầu viết nhạc vào năm 2024.

ROMIU chia sẻ bản thân có niềm đam mê với âm nhạc từ nhỏ nhưng gia đình bày tỏ sự lo lắng khi cô muốn theo đuổi con đường này. Để cha mẹ yên lòng, nữ nghệ sĩ quyết định dùng những năm đầu tuổi trẻ để xây dựng một sự nghiệp ổn định cho bản thân ở lĩnh vực nhà đất và thiết kế đồ hoạ. Sau khi đã có nguồn thu nhập độc lập, đã có thể hỗ trợ tài chính cho gia đình, ROMIU quay lại với niềm đam mê thơ ấu vì cô luôn khao khát mang tiếng nói âm nhạc của bản thân tới mọi người. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Ở tuổi 25, tôi muốn khẳng định rằng việc theo đuổi ước mơ chưa bao giờ là quá muộn. Nếu bạn thực sự đam mê điều gì, hãy kiên trì theo đuổi nó. Chắc chắn sẽ có những gian truân và thử thách trên hành trình của bạn. Nhưng đi một vòng cuộc đời, cái làm cho con người ta hối tiếc nhất, chính là không đủ can đảm để theo đuổi ước mơ của mình."

Hình ảnh nữ ca sĩ tại New Zealand

Ngày 1/1/2025, ROMIU xuất xưởng E.P đầu tay - Born to win với thông điệp khẳng định chính mình, bộc lộ tâm niệm của bản thân cô về âm nhạc, nghệ thuật và cuộc sống. Born to win cũng chính là sản phẩm đánh dấu sự hoàn thiện và chuyên nghiệp trong tư cách một rapper, ca sĩ, và trên hết là nghệ sĩ âm nhạc của ROMIU.

Tuyên ngôn cá nhân qua những vần thơ

Ngay từ tựa đề E.P, ROMIU đã khẳng định mình "sinh ra để chiến thắng". Born to win gồm 6 ca khúc, là tuyên ngôn cá nhân của ROMIU, khắc hoạ tinh thần của một người phụ nữ trẻ, tự tin và cá tính; nhưng ẩn sâu bên trong, ai cũng có phút giây yếu đuối, cô độc và phải tự tìm cách vượt qua. Như trong suốt cuộc hành trình của mình, ROMIU không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi "Mục đích của cuộc sống là gì và làm thế nào chúng ta có thể sống trọn vẹn với nó?". Sáng tác nhạc là cách ROMIU cho thế giới thấy "mình là ai", là cách ROMIU nói lên mong muốn của bản thân về nghệ thuật, hướng đến những giá trị tốt đẹp cho con người.

Người nghe có thể tìm thấy sự chuyển biến linh hoạt trong cách đặt để các bài hát cạnh nhau cùng cách viết lời mới lạ, kết hợp thơ với Hip-hop. ROMIU "bắn fast flow" cực nghệ. Giai điệu catchy, hiện đại được làm nổi bật thêm bởi các âm thanh điện tử ấn tượng, ROMIU thể hiện khả năng đáng gờm trong việc sắp đặt các tầng lớp âm thanh, viết melody bắt tai.

6 ca khúc Born to win, Allez, Risen God, CHOPCHOP, BADDIE ROMIU, A sad poem được sắp xếp một cách đầy dụng ý, không hề ngẫu nhiên. Cả E.P là một trải nghiệm phong phú, dẫn dắt người nghe đi từ giai điệu nhẹ nhàng của melodic rap ở ca khúc đầu đến cao trào, bùng nổ với trap beat ở các bài sau và cuối cùng kết lại trọn vẹn bằng một bài nhạc sâu lắng đậm chất thơ. ROMIU đã vận dụng thế mạnh ngôn ngữ cùng khả năng viết thơ của mình, mang đến những áng thơ, cặp vần có hiệu quả biểu đạt cao. ROMIU viết về mình, nhưng bất kỳ khán giả trẻ nào cũng cảm nhận được sự tương đồng của bản thân ở đó.

Nữ ca sĩ người Việt tiên phong ứng dụng công nghệ AI dựng MV tại New Zealand

Bài hát được ROMIU lựa chọn làm MV trong E.P đầu tay là Risen God. Tự làm "Chúa Phục Sinh" cho chính mình, MV Risen God gây ấn tượng từ phần nhìn cho đến những thông điệp được cài cắm. MV do chính ROMIU lên kịch bản, được làm hoàn toàn bằng công nghệ AI.

Poster MV Risen God trên đường phố New Zealand

Risen God mở đầu với hình ảnh quả trứng vàng khổng lồ rơi khỏi phi thuyền không gian, ẩn ý về việc một người vô tình lạc mất chính mình khi đối diện với bóng tối. Hình ảnh quả trứng rơi vô định cho thấy một sự chênh vênh, lạc lối của con người khi cô độc, lạc mất phiên bản cũ của mình.

Hành trình phiêu lưu bắt đầu. ROMIU khắc hoạ một thế giới giả tưởng đậm chất thần thoại cùng rừng cây phát sáng, sa mạc, những chú mèo đen và cả rắn sinh ra từ quả trứng. Quả trứng khổng lồ chính là trứng Phục sinh. Trải qua nhiều biến động, ROMIU mới can đảm đối diện với chính mình. Nhưng đâu đó, vẫn có sự lưỡng lự khi nhớ lại vùng an toàn đã tạo ra bản thể cũ của chính cô. ROMIU nhớ về khoảnh khắc bản thân bình yên nằm ngủ, an yên bên trong quả trứng.

Hình ảnh mãn nhãn, chân thực đến từng chi tiết trong MV

Đến cuối cùng, ROMIU can đảm đối diện với chính mình, đặt tay lên quả trứng. Cô hoá nữ hoàng, tự thống trị vùng đất của riêng cô và quyết tâm không cố gắng tìm lại phiên bản cũ, chấp nhận con người mới của mình.

Bối cảnh MV được dựng bằng AI, cho phép nghệ sĩ tự do sáng tạo với những ý tưởng "có 1-0-2". Lấy vàng kim làm màu chủ đạo, MV gây ấn tượng thị giác từ lần đầu tiên nhìn, kết hợp hoàn hảo với nhạc âm hưởng hip-hop, ứng dụng chất liệu điện tử, ca từ đậm cái tôi của ca khúc Risen God. Tự làm chủ dự án, từ nhạc đến hình, MV Risen God là sản phẩm chỉn chu, chất lượng, cho thấy tài năng cùng óc sáng tạo độc đáo của ROMIU.

Đồ hoạ đẹp mắt được dựng hoàn toàn bằng AI

ROMIU bày tỏ: "Tôi hy vọng bạn tin rằng cuộc sống này rất tươi đẹp, ngay cả khi bạn đã mất đi nhiều năm tháng trong đời chịu đựng những đau đớn, đen tối, trầm cảm, bất an, đau buồn và tan vỡ. Hy vọng bạn tin rằng cuộc đời này thực sự rất đáng sống. Cảm ơn vì đã không bao giờ từ bỏ chính mình. Chúc bạn tìm thấy sự bình yên trong trái tim và sự viên mãn trong tâm hồn một ngày nào đó."

Hãy cùng theo dõi và ủng hộ những sản phẩm âm nhạc của ROMIU nhé!