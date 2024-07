Mới đây, S.T Sơn Thạch đã chia sẻ mẩu chuyện dễ thương về người đồng nghiệp Song Luân. Theo đó, Song Luân một ngày đẹp trời đã tặng S.T một chiếc in-ear có giá 30 triệu đồng cùng lời nhắn: “Thi tốt nha mày, gia đình tin tưởng mày!”. Điều này khiến S.T vô cùng xúc động trước tình cảm mà Song Luân dành cho mình, cùng lời chúc mong anh thi đấu tốt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Song Luân tặng món quà 30 triệu cho S.T Sơn Thạch cùng lời chúc thi tốt!

S.T Sơn Thạch hiện là Anh Tài đang thi đấu tại show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trong khi đó Song Luân cũng đang là một Anh Trai thi đấu tại show Anh Trai Say Hi. S.T Sơn Thạch khiến khán giả tò mò khi cùng với Jun Phạm - 2 mảnh ghép của 365 năm xưa - tham gia show “Chông Gai” trong khi Isaac - trưởng nhóm 365 - lại chọn xuất hiện ở show “Say Hi”. Còn Song Luân cũng đang là một cái tên gây chú ý ở show Say Hi bởi sự mặn mòi, tài năng được khẳng định khi dẫn dắt team No Far No Star đến chiến thắng ở vòng Livestage 1.

Không cần phải nói về độ cạnh tranh “1 mất 1 còn” giữa NSX của 2 show này suốt thời gian qua khi liên tiếp đối đầu trực diện không khoan nhượng. Thậm chí vào hôm qua, Anh Tài - võ sư Duy Nhất - còn khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi thẳng thừng tuyên bố show “Say Hi” bắt chước show “Chông Gai”. Tuấn Hưng cũng chia sẻ bức ảnh gây tranh cãi khi so sánh 2 show theo hướng tiêu cực. Điều này càng khiến 2 chương trình càng gay gắt và “không đội trời chung” với nhau!

Phát ngôn làm dậy sóng dư luận của Duy Nhất.

Chính vì thế, chứng kiến tình cảm của 2 Anh Trai đang thi đấu ở 2 show đối thủ dành cho nhau, khán giả cũng không khỏi ấm lòng. Nhiều netizen gọi Song Luân là “sứ giả hoà bình". Đây cũng là điều dễ hiểu vì dẫu sao S.T và Song Luân trước khi thi đấu lẫn sau khi thi đấu vẫn là những người đồng nghiệp thân thiết, cùng làm việc với nhau suốt bao nhiêu năm thế nên cũng khó vì những điều nhất thời làm ảnh hưởng đến mối quan hệ lâu dài.

Song Luân - sứ giả hòa bình!

Thực ra trừ trường hợp của võ sư Duy Nhất vốn không “chung đụng” nhiều với các nghệ sĩ thì các Anh Trai - Anh Tài ở cả 2 show trong những chia sẻ, phỏng vấn riêng, đều có những ngôn ngữ rất chừng mực, thận trọng ở show đối thủ. Bởi lẽ, cuộc thi cùng lắm kéo dài tầm nửa năm, nhưng khi bước ra khỏi cuộc thi, họ vẫn sẽ gặp lại nhau trong nghề dài dài!