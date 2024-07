Mới đây, trong tập 3 của Anh Trai Say Hi phát sóng bùng nổ với màn công bố đội trưởng và lập team mới cho Live Stage 2. Trong phần chọn thành viên về nhóm, Quang Hùng MasterD gây chú ý khi được cả 3 đội trưởng Isaac, HIEUTHUHAI và Negav "săn đón" mời gia nhập đội. Tuy nhiên, anh chàng ngay lập tức chọn về đội của Negav không chút do dự. Cả hai anh trai gây chú ý khi tiết lộ lý do ở cùng một đội không ai ngờ tới.

Quang Hùng MasterD chọn về team Negav

Khi nêu ra lý do chọn về đội của Negav, Quang Hùng MasterD hài hước chia sẻ khiến đàn em "xịt keo": "Thật ra, đội hình trong mơ của em sẽ là cùng chiều cao” . Chưa dừng lại ở đó anh chàng còn tranh thủ "flex” profile khủng của bản thân: "Thêm nữa, anh cũng có khả năng sáng tác, hoà âm phối khí và có phòng thu luôn. Nếu bọn em cần gì có thể qua phòng thu MasterD". Điều khiến cho khán giả lẫn các anh trai không ngờ tới khi Negav lập tức ôm mặt xúc động gật đầu đồng ý mời đàn anh về đội khi chưa đầy một giây suy nghĩ. Việc “Phú ông” đa tài như Quang Hùng MasterD về đội Negav đã khiến nhiều đội trưởng không khỏi tiếc nuối, nhất là với đội trưởng Isaac.

Chiều cao có phần tương đồng là lý do Negav chọn Quang Hùng MasterD về đội

Vốn được biết đến với tính tình hài hước, năng lượng, ít khi trò chuyện kiểu "sâu sắc" nên khi kể về bệnh lý giống với Quang Hùng MasterD, Negav khiến netizen bất ngờ. Nam rapper cho biết trong quá trình cùng nhau tập luyện bài Don’t Care , cả hai đã tìm ra điểm chung và sự đồng cảm khi cùng mắc một căn bệnh hiếm gặp: " Negav và Quang Hùng MasterD cùng chung bệnh rối loạn thần kinh thực vật . Hai anh tìm được nhau và tâm sự với nhau là điều rất là trân quý, vì có người đồng cảm và hiểu được mình đang bị vấn đề gì". Tiếp đó, nam rapper cũng khẳng định: " Sau này nếu như không còn làm việc chung với nhau trong chương trình thì Negav và anh Quang Hùng MasterD sẽ là một cặp đôi làm nhạc khá là đặc biệt" . Những lời tâm sự đầy xúc động của Negav đã khiến fan không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của hai anh trai.

2 nam nghệ sĩ còn cùng chung bệnh rối loạn thần kinh thực vật

Mặc dù đây là thông tin gây sốc với các fan nhưng hai anh trai vẫn tấu hài trêu đùa với nhau. Trên trang cá nhân của Negav, phía dưới bài đăng chia sẻ về bệnh lý của mình và Quang Hùng MasterD, anh chàng hài hước đăng tải dòng caption đầy lạc quan: " Ông trời không cho ai tất cả. Đẹp trai tài năng thì phải bị bệnh cho nó cân bằng âm dương". Những dòng chia sẻ này của Negav đã khiến netizen cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Một số fan còn hào hứng tương tác với nam rapper cho rằng…bệnh khờ của anh còn nặng hơn bệnh lý kia khiến cho ai nấy cũng được phen cười ngất.

Chia sẻ của Negav trên trang cá nhân

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Anh được biết đến khi trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ đội rap GERDNANG cùng với HIEUTHUHAI, HurryKng, Rex và Manbo.

Tên tuổi của Negav còn được khán giả nhớ đến nhiều hơn khi ra mắt hàng loạt các sản phẩm hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Một số sản phẩm kết hợp nổi bật của Negav trong thời gian gần đây phải kể đến Ngủ Một Mình (HIEUTHUHAI), Dừng Yêu (Myra Trần), Hương (Văn Mai Hương) hay Em Sẽ Báo Công An (Hoàng Duyên).

Negav là thành viên của tổ đội GERDNANG

Tại Anh Trai Say Hi, dù mới chỉ qua 3 tập phát sóng nhưng Negav đã khiến khán giả trầm trồ và thán phục bởi tài năng của mình. Anh chàng gây ấn tượng mạnh mẽ khi trở thành anh trai có số điểm cao nhất sau Live Stage 1.

Nam rapper gây bất ngờ khi đứng nhất Live Stage 1

Với Quang Hùng MasterD, anh tên thật là Lê Quang Hùng sinh năm 1997. Anh chàng bắt đầu tìm hiểu về âm nhạc và tự sáng tác từ năm 2010.

Quang Hùng MasterD từng có khoảng thời gian hoạt động trong công ty của OnlyC. Cũng trong thời gian này, anh đã viết những sáng tác tạo nên bản hit cho loạt ca sĩ khác như Vì Yêu Là Nhớ (Han Sara), Em Lỡ Yêu Sai Anh (Jin Ju), Là Bạn Không Thể Yêu (Lou Hoàng). Sau đó, Quang Hùng MasterD từng cho ra mắt các sản phẩm như Đừng Khóc Một Mình (OST Thiếu Gia Ở Đợ) và Đừng Vì Anh Mà Khóc nhưng phải đến Dễ Đến Dễ Đi vào đầu năm 2021, tên tuổi của anh mới thật sự bước sang một trang mới.

Quang Hùng MasterD từng được mệnh danh là "con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế"

Ca khúc sau khi ra mắt đã bất ngờ gây sốt và trở thành một trào lưu trên TikTok tại Thái Lan. Tuy nhiên lúc đó tại thị trường nước nhà, Quang Hùng MasterD lại không mấy nổi bật dù có bản hit gây tiếng vang lớn tại quốc tế. Trái lại, anh được săn đón tại thị trường xứ Chùa Vàng một cách tích cực. Biệt danh “con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế” của Quang Hùng MasterD cũng bắt đầu từ đây.

Tên tuổi của Quang Hùng MasterD phủ sóng ở trong nước và Thái Lan

Gần đây, anh chàng tạo tiếng vang khi ra mắt hai bản hit Thuỷ Triều và Mưa Đá. Với giai điệu bắt tai, dễ thuộc lời cùng chất giọng đầy lôi cuốn. Hai sản phẩm này đã giúp anh chàng khẳng định vị thế của bản thân tại thị trường Vpop.