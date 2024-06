Cái tên sáng rực từ Livestage 1, được các Anh Trai tranh giành cho Livestage 2!

Ngay từ vòng Livestage 1 của Anh Trai Say Hi, một trong những cái tên khá mới mẻ nhưng lập tức nhận về sự chú ý của khán giả chính là nam ca sĩ Dương Domic. Tham gia vào team Sóng Vỗ Vỡ Bờ của Anh Tú “Voi Bản Đôn”, Dương Domic gây xôn xao bởi nhan sắc “chấn động” chuẩn visual idol Kpop. Chưa dừng lại ở đó còn là giọng hát đầy ngọt ngào, hòa quyện đầy thăng hoa với giọng ca của 4 Anh Trai còn lại.

Ngay sau vòng Livestage 1, cái tên Dương Domic nổi lên khắp các nền tảng MXH. Rất nhiều khán giả thừa nhận chính thức trở thành người hâm mộ của Dương Domic sau Livestage 1 và mong muốn anh đi thật xa trong chương trình.

Dương Domic là một cái tên sáng rực sau Livestage 1.

Đến tập 3 Anh Trai Say Hi vừa qua, Dương Domic cũng lập tức được các đội trưởng mới cho Livestage 2 nhìn ra tiềm năng. Dương Domic là nhân vật nhận về nhiều sự chú ý ở vòng ghép cặp, lập đội vì các đội trưởng đánh giá anh có visual ấn tượng, phong cách r&b đa dạng cũng như tư duy sáng tác.

Đội trưởng NEGAV là người đầu tiên nhắm đến Dương Domic, quỳ xuống “năn nỉ” anh chàng. Sau đó, cả HIEUTHUHAI, Song Luân, Isaac cũng đồng loạt nhắm đến nhân tố cực kì sáng giá này, danh sách của các đội trưởng dự kiến “chiêu mộ” đều có tên Dương Domic. Cuộc “tranh giành” căng thẳng nhất diễn ra giữa Song Luân với NEGAV khi cả 2 đến tận chỗ của Dương Domic để thuyết phục về đội của anh.

Dương Domic thẹn thùng khi bị tranh giành...

Song Luân và NEGAV quyết tâm mang Dương Domic về đội!

60 giây kết thúc nhưng NEGAV vẫn chưa thể thuyết phục Dương Domic, lại phải đối mặt với sự cạnh tranh của Song Luân. Thực ra Dương Domic muốn về với đội HIEUTHUHAI. Tuy nhiên, sau hồi tranh giành và “đấu trí” căng thẳng, Dương Domic về với đội của NEGAV.

Từng là thực tập sinh của công ty Hàn Quốc, quá nhiều tiềm năng nhưng chưa nổi được!

Dương Domic sinh năm 2000, tên thật là Trần Đăng Dương, là chàng trai gốc Hải Dương. Anh bắt đầu đến với âm nhạc từ năm 14-15 tuổi, hoạt động với tư cách nghệ sĩ Underground. Năm 2021, IF Entertainment, công ty giải trí của Hàn Quốc nhưng hoạt động tại Việt Nam, chính thức ra mắt cùng với màn debut của Dương Domic. Sản phẩm đầu tay của Dương Domic có tên Candy, kết hợp với rapper người Hàn Quốc từng thi show Show Me The Money - Microdot. Dương Domic với ngoại hình “sáng bừng” được đào tạo theo chuẩn một thực tập sinh Kpop.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hơn 1 năm, công ty chủ quản của Dương Domic phá sản đầy bất ngờ. Thậm chí buổi sáng ấy Dương Domic đến làm việc, anh mới biết công ty của mình bị phá sản! Điều này làm ảnh hưởng không ít đến tinh thần của Dương Domic.

Sau đó, Dương Domic hoạt động độc lập và cho ra mắt một số sản phẩm như Yêu Em 2 Ngày, A Đến Ă, Là Em Chính Em,... tuy nhiên không gặt hái nhiều thành tích đáng kể. Người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho Dương Domic khi anh sở hữu nhiều yếu tố về ngoại hình lẫn tư duy âm nhạc, giọng hát song lại lận đận trong sự nghiệp. Chính vì thế, khán giả rất mong Anh Trai Say Hi sẽ là bệ phóng để Dương Domic vụt sáng hơn trong tương lai!