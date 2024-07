Tập 3 của Anh Trai Say Hi trôi qua với bầu không khí vui vẻ với những giây phút chia đội và cuộc sống ở nhà chung, nhưng không kém phần căng não ở màn đấu giá bài hát. Khán giả cảm thấy vô cùng thích thú khi thấy 30 sao nam cùng nhau sinh hoạt, tập luyện, thi thố cũng như hết mình giành lấy các bài hát phù hợp về cho team.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến của cư dân mạng vẫn cảm thấy không hài lòng với thái độ của một số anh trai trong chương trình và một trong số đó chính là nam ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Theo đó, netizen cho rằng giọng ca sinh năm 1993 quăng miếng kém duyên, thích đi ngược với ý kiến cho đông khi bàn bạc với đồng đội.

Clip: Tổng hợp tranh cãi của Phạm Đình Thái Ngân ở tập 3 Anh Trai Say Hi

Theo đó, ở phần chọn đội, Thái Ngân ngỏ ý muốn về với team Isaac nhưng cách mà anh đề xuất lại khiến người xem cảm nhận dường như anh không tôn trọng đội trưởng của mình. Nam ca sĩ đã ghi trên giấy rằng: "Dù không muốn lắm nhưng nếu phải chọn, buộc chọn thì tôi sẽ chọn Isaac". Cựu thành viên 365 cũng cảm thấy bật ngửa khi nghe xong nguyện vọng của đàn em: "Em nghĩa với câu như vậy thì anh chọn em hả?", Lou Hoàng cũng châm thêm dầu vào lửa: "Cho nó ra đảo đi anh ơi".

Nhiều người cho rằng Thái Ngân thể hiện như mình bị ép chọn về team Isaac

Isaac sau đó cũng đưa khéo léo đưa ra lý do để từ chối Thái Ngân nhưng mối duyên của cả 2 vẫn được tiếp tục khi Thái Ngân cuối cùng vẫn bốc thăm trúng... team Isaac. Bên cạnh một số người cho rằng khoảnh khắc giữa 2 nam ca sĩ khá đáng yêu nhưng vẫn có ý kiến tranh cãi về hành động lúc chọn đội của Thái Ngân.

Cuối cùng thì Thái Ngân vẫn phải về với Isaac

Họ cho rằng Thái Ngân ghi vậy như kiểu là ép bị chọn về team Isaac trong khi 3 đội còn lại vẫn còn thiếu khá nhiều thành viên. Dù nam ca sĩ có muốn tạo mảng miếng cho chương trình thì đâu đó vẫn có bình luận cho rằng anh chưa đủ tinh tế với đàn anh Isaac.

Một số bình luận không hài lòng với Thái Ngân ở vòng chọn đội

Thêm một tình tiết khiến Thái Ngân gây tranh cãi ở tập 3 là ở vòng đấu giá bài hát thứ 2. Lúc này, cả 4 đội đều còn số điểm rất hạn chế để giành lấy bài hát yêu thích về cho team. Nếu như Isaac cùng các thành viên đều đồng ý bơm điểm để có thêm cơ hội thì một mình Phạm Đình Thái Ngân đưa ra ý kiến giữ nguyên số điểm để cộng vào cho team, đồng thời nâng mức giá thật cao để kích các team khác bỏ hết số điểm mà họ hiện có cho việc đấu giá. Nam ca sĩ cho rằng chỉ cần team không đứng hạng 4 thì vẫn có cơ hội "xào nấu" lại các bài hát khác.

Dù ý kiến của Thái Ngân cũng có phần đúng nhưng theo Lou Hoàng thì muốn làm lâu dài vẫn phải dựa trên biểu quyết của các thành viên trong team. Hình ảnh Phạm Đình Thái Ngân ngồi bệt xuống đất trong khi tất cả mọi người vẫn đang nhiệt tình quay hình khiến nam ca sĩ một lần nữa vấp phải tranh cãi.

Khoảnh khắc tranh cãi của team Isaac

Hình ảnh ngồi bệt xuống đất của Thái Ngân

Thái độ trong phần đấu giá của Thái Ngân tiếp tục gây chú ý

Ngoài những ý kiến tranh cãi về thái độ của Phạm Đình Thái Ngân, một số cư dân mạng vẫn có động thái bênh vực rằng nam ca sĩ vốn sở hữu tính cách hài hước, lại hoạt ngôn nên nhiều lúc thể hiện hơi bị vô tư quá nên có thể nhiều người hiểu sẽ thích, còn không thì cảm thấy chưa phù hợp và mong nam ca sĩ nên cân nhắc để thay đổi.

Phạm Đình Thái Ngân sinh năm 1993, sở hữu giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào, theo đuổi dòng nhạc ballad nên được nhiều người yêu mến. Anh từng khiến cư dân mạng chú ý khi chia sẻ mình bị loại sớm ở khoảng 15 cuộc thi lớn. Chính vì không có duyên với các cuộc thi nên nam ca sĩ đã đưa ra quyết định là không đi thi nữa.

Phạm Đình Thái Ngân theo đuổi dòng nhạc ballad nhẹ nhàng

Tuy nhiên, có vẻ như Thái Ngân đã không "giữ lời" khi anh hiện đang tham dự chương trình Anh Trai Say Hi và gây chú ý mạnh mẽ khi gia nhập team 10/10 cùng Anh Tú Atus, Gemini Hùng Huỳnh, Quang Trung. Mặc dù 10/10 chỉ xếp hạng 6/6 tại vòng Live Stage 1 song đây là sân khấu có lượt view và thành tích top trending cao nhất sau khi tập 2 Anh Trai Say Hi lên sóng. Các thành viên của team 10/10 nhận về nhiều lời khen ngợi từ netizen.

Trong thời điểm cả team đang được nhận nhiều lời động viên từ người hâm mộ, thì cùng với đó một bộ phận khán giả là antifan của Thái Ngân không thể không nhớ đến câu chuyện "nụ hôn tình bạn" gây tranh cãi ở Tỏ Tình Hoàn Mỹ năm nào và liên tục nhắc lại giữa lúc nam ca sĩ đang vui cùng đồng đội. Điều này khiến Phạm Đình Thái Ngân tiếp tục bày tỏ bức xúc trên MXH.