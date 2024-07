Sáng 1/7, tập 3 của show Anh Trai Say Hi chính thức vươn lên vị trí Top 1 Trending YouTube với trên 3.5 triệu lượt xem, cũng là tập phát sóng đầu tiên của chương trình này đạt vị trí cao nhất trên top thịnh hành. Thành tích top 1 trending dù không phải là 1 tập có Livestage của Anh Trai Say Hi đến từ nhiều yếu tố: xuất hiện của khách mời Lê Dương Bảo Lâm với vai trò quản gia nhà chung “Papara ô mai gót”, màn đại chiến bể bơi của 30 Anh Trai, thực tế cảnh 30 Anh Trai “khăn gói” vào nhà chung, cùng để mặt mộc “quẩy” cả đêm, chia sẻ với nhau những tâm sự chân thành.

Trong khi đó cập nhật đến 18 giờ ngày 1/7, tập 1 show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hiện đang giữ vị trí Top 8 Trending với hơn 1.9 triệu lượt xem. Tuy nhiên, chương trình cũng tiếp tục xác nhận thông tin tập phát sóng đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính thức đạt vị trí Top 1 Rating trên kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam.

Không khó để thấy 2 chương trình quyết tâm "rượt đuổi" nhau đến cùng trên mọi nền tảng, kênh phát sóng và các chỉ số sau khi lên sóng. Fan của 2 chương trình cũng "chiến" nhau không khoan nhượng trên các diễn đàn MXH!

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đạt top 1 Rating đài VTV3.

Thành tích 2 show Anh Trai đang ra sao?

Bên cạnh thành tích tổng thể của 2 tập phát sóng lên sóng cùng lúc, fan của 2 chương trình cũng đặc biệt quan tâm đến thành tích của ca khúc chủ đề. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng bỏ xa Anh Trai Say Hi tại thành tích này, cả về chỉ số lẫn chất lượng ca khúc. Nếu như ca khúc The Stars của show "Say Hi" chỉ mới có hơn 749 nghìn view sau gần 1 tháng ra mắt thì Hỏa Ca trong chưa đầy 3 ngày ra mắt đã có hơn 1.1 triệu view.

Bên cạnh đó, số liệu lượt người xem trực tiếp cũng là đề tài khiến fandom 2 bên "đổ máu". Cụ thể, lượng người xem thực cùng lúc của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập đầu tiên trong 2 tiếng phát sóng chỉ là 34 nghìn người - con số rất thấp với một chương trình quy tụ toàn sao. Trong khi chỉ số lượt xem realtime của "đối thủ" Anh Trai Say Hi ở tập 3 là 234 nghìn người. Tuy nhiên, ngay khi số liệu này được nhiều trang cộng đồng trên Facebook đồng loạt chia sẻ, fan của show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không khỏi tranh cãi, cho rằng NSX Anh Trai Say Hi đã “mua view”, “thao túng view”. Nhiều người cũng đánh giá cho rằng show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai quy tụ khán giả xem trực tiếp trên kênh truyền hình VTV không hề ít.

Vốn Anh Trai Say Hi đã có một lượng khán giả không nhỏ “tẩy chay” từ đầu vì cho rằng chương trình cố tình đối đầu “cạ nhiệt” với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, “xào nấu” format của nhiều show về lại làm của riêng mình,... Thế nên khi những luồng dư luận trái chiều xuất hiện, không khó để Anh Trai Say Hi bị “tế” trên mọi diễn đàn.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bùng nổ từ tập 1!

https://kenh14.vn/tran-chien-dam-mau-anh-trai-say-hi-dat-top-1-youtube-thi-anh-trai-chong-gai-flex-han-top-1-rating-dai-quoc-gia-2024070117363681.chn