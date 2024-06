22 giờ tối 28/6, MV chủ đề Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mang tên Hỏa Ca - Call Me By Fire chính thức lên sóng. Bên cạnh việc gây xôn xao MXH về sự thể hiện đầy ấn tượng của cả 33 Anh Tài, khán giả không thể không so sánh Hỏa Ca với The Stars - ca khúc của show đối thủ Anh Trai Say Hi. Việc 2 show đối đầu nhau trực diện cùng khung giờ, số lượng nghệ sĩ tham gia và một số điểm na ná trong format khiến cuộc chiến trở nên không khoan nhượng. NSX 2 show giờ đây chẳng cần giấu diếm sự đối kháng, thế nên khi MV chủ đề của cả 2 đều lên sóng đầy đủ, khán giả có quyền so sánh cả 2 sản phẩm về nhiều khía cạnh.

Âm nhạc và hình ảnh hoàn toàn đối lập

Ca khúc Hỏa Ca được tạo ra bởi những âm thanh của sự hiện đại qua tiếng nhạc điện tử, kết hợp với màu nhạc rock cũng như những âm thanh giao hưởng. Đây là những chất liệu mà giám đốc âm nhạc SlimV khai thác để tạo nên 1 bản hoà ca mang âm hưởng hào hùng, tràn đầy khí thế cho 33 người đàn ông. Trong khi đó với ca khúc The Stars, giám đốc âm nhạc JustaTee đã mang đến sự kết hợp của nhiều màu sắc và thể loại nhạc, bao gồm Funk, disco, trap, cinematic và electronic, hiện đại và trẻ trung hơn nhiều.

Hỏa Ca (Call Me By Fire) | MV Bài hát Chủ đề “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024”

THE STARS - Official MV Theme Song | Anh Trai "Say Hi"

Âm nhạc của 2 ca khúc là sự “đụng độ” của 2 “anh tài" làng producer là JustaTee và SlimV. SlimV thuộc SpaceSpeaker Group còn JustaTee thì là… bạn thân của tổ đội này. Nếu như JustaTee muốn hướng đến sự mới mẻ, thời thượng cũng như đa dạng trong phong cách âm nhạc làm cho Anh Trai Say Hi thì SlimV lựa chọn cách an toàn và tiết chế hơn. Kết quả, The Stars có phần beat dồn dập, rap quá nhiều, không có “khoảng thở" cho vocal để bài hát dễ tiếp cận hơn tới công chúng, phần phối khí mix dày đặc tune, thậm chí còn nghe rõ phần “hát bồi" của JustaTee chứ không phải giọng của 30 Anh Trai. Bài hát đặt nặng phần sản xuất kĩ thuật của phòng thu để “cứu cánh", cố gắng để tổng thể trở nên liên kết nhưng làm chưa tới thành ra rối rắm, không tôn được các nghệ sĩ.

Trong khi Hỏa Ca cũng là 1 bài hát có tới 33 nghệ sĩ tham gia, nhưng tổng thể thấy rõ sự thống nhất chặt chẽ về cấu trúc, chia line hát - rap, và sự chắc tay của SlimV trong việc điều chuyển các phân đoạn, kết hợp cùng Đinh Hà Uyên Thư - 1 đạo diễn lão làng, dày dặn kinh nghiệm sản xuất MV của Vpop, mọi thứ trở nên hoà quyện khiến MV Hoả Ca có trầm lắng - cao trào rõ ràng về mặt cảm xúc.

Nhìn tổng thể về mặt hình ảnh - nếu như MV của Anh Trai Say Hi lấy tông màu lạnh làm chủ đạo thì MV Hỏa Ca của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lấy tông màu nóng, đối lập rõ rệt. Anh Trai Say Hi là các anh trai “tiểu thịt tươi” visual tươi trẻ, sáng bừng bừng, đồng đều như các thần tượng Kpop. Còn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại đề cao sự gai góc, mạnh mẽ, nam tính và trải nghiệm. So về mặt visual thì cũng khó có thể quyết định sản phẩm nào hơn vì cũng tùy vào gu yêu thích của mỗi người, nhưng rõ ràng, chưa bao giờ khán giả Việt Nam lại có dịp cùng lúc chiêm ngưỡng hơn 60 nam nghệ sĩ đều đã thành danh lao vào cuộc chiến “sống còn” như thế này!

Về mặt kỹ thuật, hình ảnh, chúng ta thừa nhận MV The Stars làm tốt hơn Hỏa Ca. Các khung hình, kỹ xảo không thua kém các sản phẩm quốc tế là điều khiến khán giả hoàn toàn thỏa mãn về mặt thị giác. Trong khi với Hỏa Ca, sự hoành tráng tất nhiên vẫn có, nhưng tư duy về mặt hình ảnh, hiệu ứng vẫn khá cũ, sến, không “sắc nét” như ekip làm nên The Stars.

MV The Stars do đội ngũ Antiantiart đứng đầu bởi Giám đốc sáng tạo Phương Vũ thực hiện trong khi Hỏa Ca do ekip của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đảm nhiệm. Đội ngũ Antiantiart tỏ rõ sự cập nhật xu hướng của thế giới khi mới đây được hợp tác với Apple trong một dự án về video. Đinh Hà Uyên Thư từng nổi lên một thời điểm với loạt các MV có yếu tố concept độc đáo nhưng bẵng đi vài năm đổ lại đã không còn thêm sản phẩm nào gây tiếng vang, cũng tạo nên yếu tố khách quan nhất định trong việc nắm bắt các xu hướng chung của thế giới.

The Stars sở hũu những khung hình nghệ thuật hơn thấy rõ!

Tuy nhiên, có thể thấy rằng để đảm bảo cho concept - ý đồ nghệ thuật của ekip sáng tạo được đẩy lên mức cao nhất, các Anh Trai trong MV The Stars đôi khi đã được sử dụng như những “công cụ” để tạo nên những bức tranh sắp đặt. Đó là những màn xếp đội hình đông đúc để tạo nên hình khối đẹp về mặt tỉ lệ, hay hình tượng về đôi mắt - dù đẹp nhưng lại “vô hồn". Tổng thể thì ấn tượng nhưng khán giả lại không thấy được rõ ràng Anh Trai nào với Anh Trai nào, không nhấn mạnh được vào cá tính của từng nghệ sĩ, thành ra… khá phí phạm tài nguyên. Nếu thay thế 30 Anh Trai này thành 30 nam dancer hay bất kì 30 bạn nam nào có ngoại hình sáng sủa điển trai khéo vẫn ổn!

Ở show Anh Trai Say Hi có thể đẹp hơn, nhưng không làm nổi bật lên hình ảnh các Anh Trai.

Còn với Hỏa Ca, yếu tố “nội dung" và “con người” là các Anh Tài được đẩy lên hàng đầu. Có thể sẽ có những thước phim mà các Anh Tài không thực sự hoàn hảo trong mọi góc, nhưng vẫn thể hiện được rõ hình ảnh, cá tính và phong thái của từng người. 33 người, 33 cộng đồng người hâm mộ cộng với khán giả đại chúng đều được thỏa mãn trước một màn giới thiệu cực kì thuyết phục. Có người đánh trống, có người chơi đàn, có người nhảy tốt, có người rap, người hát tông trầm, người chơi nốt cao… Thế mạnh của từng Anh Tài được đẩy lên hàng đầu, kèm không gian cho họ được “bung lụa", thành ra cả nghệ sĩ lẫn người xem đều cảm thấy được tôn trọng.

Ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tất cả các Anh Tài gần như đều có đất "dụng võ".

MV chủ đề của “Anh Tài” có 1 điểm vượt trội hơn hẳn với “Anh Trai”

Bên cạnh những thước phim đẹp mắt, MV Hỏa Ca còn gây sốt với hình ảnh dàn Anh Tài khoe 6 múi trong phân cảnh tập luyện võ thuật, được coi là cảnh "ngùn ngụt dương khí" bậc nhất Vpop! Màn đồng diễn rực “lửa” này thể hiện tinh thần thượng võ, khổ luyện trong quá trình trưởng thành của những người đàn ông. Đó là điều mà MV The Stars đã không có được khi thiếu đi hẳn một khung hình “đinh”, đủ để khiến toàn bộ MXH bùng nổ.

Phân cảnh "chấn động" trong MV Hỏa Ca.

Khán giả yêu mến các nam nghệ sĩ, dù họ có đi sâu vào trong cuộc thi hay bị loại sớm, cũng đều mong muốn thấy được thần tượng họ yêu mến có thời lượng xuất hiện nhiều nhất có thể trong MV chủ đề. Ekip “Chông Gai” thực sự đã nắm bắt tâm lí này tốt hơn hẳn ekip “Say Hi” để tạo nên một màn “fanservice” gần như không có chỗ nào chê!

Ở MV The Stars - bài chủ đề của show Anh Trai Say Hi bị chê nhiều nhất về việc chia line hát, chia thời lượng lên sóng quá bất hợp lí, để 1 số Anh Trai lên sóng lấn lướt thời gian trong khi rất nhiều Anh Trai thậm chí lên hình chỉ 1 giây mà còn là trong tình trạng hình ảnh nhạt nhòa. Nhiều người còn gọi MV The Stars thẳng thắn là MV “WEAN và những người bạn” khi khung hình của WEAN chiếm thời lượng vượt trội hơn hẳn so với các Anh Trai có tuổi đời, tuổi nghề lẫn độ nổi tiếng cao hơn. Sở hữu dàn vocalist nam thực lực cực kì chất lượng (Isaac - Đức Phúc - Erik - Anh Tú,...) song The Stars gần như chỉ chú trọng vào phần rap mà bỏ phí hoàn toàn dàn vocalist quá tốt này.

WEAN chiếm thời lượng lên sóng vượt trội hoàn toàn so với 29 Anh Trai còn lại!

Trong khi đó, MV chủ đề của show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã khắc phục hoàn toàn khuyết điểm này. Các Anh Tài đều có thời lượng lên sóng đồng đều, đều có những giây phút tỏa sáng riêng, line hát cũng khai thác tốt cả phần rap của các rapper đỉnh cao (Binz - Rhymastic - Hà Lê - Tiến Đạt) lẫn phần vocal của những nam ca sĩ (SOOBIN, Trương Thế Vinh,...). Đây cũng là điều mà khán giả những show có format nhiều nghệ sĩ tham gia mong đợi.

Từ MV chủ đề có thể thấy Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang tạm ở thế thắng, mong đợi gì khi tập 1 lên sóng?

Dàn lineup của Anh Trai Say Hi có thể nói về mặt bằng chung trẻ trung, năng động hơn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Không khó để thấy “Anh Tài” sẽ đi theo con đường của “Chị Đẹp”, cho dù NSX có khẳng định 2 show khác nhau: sẽ có những “Anh Tài” lần đầu tiên thực hiện những điều chưa từng làm trước đó (nhảy nhót, rap, làm leader của nhóm,...); sẽ có những tiết mục “vụng về” nhưng được đánh giá cao bởi nỗ lực vượt qua chính mình của một “Anh Tài” kỳ cựu nào đó;...

Sau 2 tập phát sóng, Anh Trai Say Hi đã mang đến những sân khấu “máu lửa” và tất cả đều đổ bộ top trending. Mặt bằng chung của dàn Anh Trai đa phần đều có nền tảng hát, nhảy, trình diễn, visual và cả tấu hài nên dễ dàng chiếm cảm tình của khán giả trẻ. Một bên mang đến bầu không khí nỗ lực để “chiến thắng chính mình”, còn một bên mang tính kể chuyện nhiều hơn, rằng họ sẽ vượt qua vùng an toàn như thế nào.

Show Anh Tài hướng đến các nam nghệ sĩ ở đa dạng lứa tuổi nhưng đều trên 30 và đến từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau (ca sĩ, diễn viên, họa sĩ, nhiếp ảnh gia,...) thì show “Anh Trai” chọn các nam ca sĩ/ rapper trẻ, phù hợp với gu khán giả trẻ hiện tại. Điều này dẫn đến nhiều bình luận dở khóc dở cười dạng: “Con gái xem kiếm anh chồng, còn show kia là xem bố chồng drama à?”; Con gái xem anh trai, các mẹ xem anh tài, hết!”;...

Từ các bình luận trên MXH không khó để thấy một bộ phận khán giả dường như cũng mặc định show Anh Tài cho lứa tuổi trung niên còn Anh Trai là cho lứa khán giả Gen Z. Tuy nhiên, đây là một kết luận khá vội vàng. Rõ ràng, đối tượng xem show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng - với 30 Chị Đẹp trên 30 tuổi - đa phần vẫn là khán giả trẻ, họ say mê theo dõi hành trình của các nữ nghệ sĩ. Các nữ nghệ sĩ kì cựu đặc biệt là Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thu Phương,... cũng thừa nhận thông qua show Chị Đẹp, họ đã có thêm rất nhiều khán giả trẻ. Vẫn còn chặng đường dài phía trước để khán giả chờ đợi cho cả 2 show.

Xét về 2 MV ca khúc chủ đề, rõ ràng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã dẫn trước thuyết phục 1 - 0 so với Anh Trai Say Hi! Cuộc chiến trực diện giữa 2 show tối nay (29/6) mới thực sự bắt đầu khi Anh Trai Say Hi lên sóng tập 3 trong khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ lên sóng tập đầu tiên. Hãy đón chờ cuộc đối đầu đầy hấp dẫn này, đây chắc chắn là một bữa tiệc tvshow về âm nhạc thú vị nhất năm, và người hưởng lợi nhất chính là công chúng!

