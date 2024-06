22 giờ tối 28/6, MV chủ đề Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mang tên Hỏa Ca chính thức lên sóng. Ban đầu lịch ra mắt MV rơi vào 19 giờ 19 phút nhưng vì sự cố kĩ thuật, khán giả đã phải chờ đợi trễ gần 3 tiếng đồng hồ để đuợc xem MV Hỏa Ca, điều này khiến ekip sản xuất nhận về không ít ý kiến trái chiều khi khán giả cho rằng một sản phẩm quan trọng đến vậy mà lại ra mắt không đúng giờ như đã hẹn, ảnh hưởng không ít đến tiến độ chung và sự chờ đợi.

Hỏa Ca (Call Me By Fire) | MV Bài hát Chủ đề “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024”

Hoả Ca - Call Me By Fire được tạo ra bởi những âm thanh của sự hiện đại qua tiếng nhạc điện tử, kết hợp với màu nhạc rock cũng như những âm thanh giao hưởng. Đây là những chất liệu mà giám đốc âm nhạc SlimV khai thác để tạo nên bản hoà ca này. “33 người là 33 màu giọng khác nhau, nên việc sắp xếp bản phối, cũng như chọn 1 tone chủ đạo bài hát hợp lý cũng là đề bài khó. Bên cạnh đó, việc chia câu làm sao vừa giới thiệu được từng anh trai vừa đảm bảo cấu trúc bài hát vẫn có sự đồng điệu cũng là một bài toán mà mình cùng các cộng sự phải giải” - Slim V cho biết.

Tổng thể chung về mặt âm nhạc, có lẽ do sự hòa giọng của cùng lúc 33 Anh Tài, ca khúc Hỏa Ca tiếp tục rơi vào khuyết điểm khó nghe rõ lời mà bài hát chủ đề show đối thủ Anh Trai Say Hi mắc phải. Cả hai ca khúc chủ đề của 2 show đều không nghe ra các anh hát gì như nhau!

MV Hoả Ca – Call Me By Fire được thực hiện bởi đạo diễn “triệu view” Đinh Hà Uyên Thư, tổng đạo diễn sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Ca khúc Hoả Ca được lấy chất liệu từ hành trình, cột mốc tuổi 30+ của các Anh Tài trong chương trình - những người đã vượt qua nhiều thử thách và chông gai trong sự nghiệp, cuộc sống. Vì thế, thế giới được tạo dựng trong MV Hỏa Ca - Call Me By Fire là sự cấu thành của 5 yếu tố vận hành sa mạc: lửa, cát, bò sát, ảo ảnh và cực quang. Đây là những chất liệu để tái hiện hành trình vượt chông gai của 33 Anh Tài.

Nhìn về tổng thể - nếu như MV của Anh Trai Say Hi lấy tông màu lạnh làm chủ đạo thì MV Hỏa Ca của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lấy tông màu nóng, đối lập rõ rệt. Nếu như ca khúc show Anh Trai Say Hi bị chê nhiều nhất về việc chia line hát, chia thời lượng lên sóng quá bất hợp lí thì show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã khắc phục hoàn toàn khuyết điểm này. Các Anh Tài đều có thời lượng lên sóng đồng đều, đều có những giây phút tỏa sáng riêng, đây cũng là điều mà khán giả những show có format nhiều nghệ sĩ tham gia mong đợi.

Bên cạnh những thước phim đẹp mắt, MV Hỏa Ca còn gây sốt với hình ảnh dàn Anh Tài khoe 6 múi trong phân cảnh tập luyện võ thuật, được coi là cảnh "ngùn ngụt dương khí" bậc nhất Vpop! Màn đồng diễn rực “lửa” này thể hiện tinh thần thượng võ, khổ luyện trong quá trình trưởng thành của những người đàn ông.



Khung cảnh "dương khí" dày đặc của các Anh Tài.

